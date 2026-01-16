Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtorji:
Sportal, STA

Petek,
16. 1. 2026,
21.40

Osveženo pred

14 minut

Luka Koper odbojka OTP Banka Branik Calcit Volley 1 DOL

Petek, 16. 1. 2026, 21.40

14 minut

1. DOL za ženske, 16. krog

Luka Koper do zanesljive zmage proti Formisu

Avtorji:
Sportal, STA

odbojkarska žoga | Foto Nebojša Tejić/STA

Foto: Nebojša Tejić/STA

Po krajšem odmoru se je s tekmo 16. kroga med Luko Koprom in Formis nadaljevalo žensko državno odbojkarsko prvenstvo. Koprčanke po pričakovanju niso imele težav z zadnjeuvrščenim Rogožankami, po dveh gladko dobljenih nizih so se izvlekle v praktično že izgubljenem tretjem nizu. Vodilne Mariborčanke bodo v soboto gostovale v Šempetru, Novogoričanke odhajajo na Obalo k Ankarančankam, Radovljičanke pa gostijo Kamničanke.

Gostje so v Bonifiki igrale podobno kot na prejšnjih tekmah, v katerih so osvojile le eno točko. So pa vseeno imele priložnost, da vsaj podaljšajo tekmo. V tretjem nizu so s servisi Žive Pogorevc povedle z 12:1, Pogorevc je v tej seriji dosegla štiri ase, nekaj trenutkov pozneje vodile s 15:3, a to ni zadostovalo za častni niz. Domače so jih v končnici ujele, prvo zaključno žogo zapravile, druge pa ne.

Nobena izmed igralk ni dosegla meje desetih doseženih točk, po devet točk so dosegle Tia Koren, ki se je izkazala s štirimi bloki, Iza Koren, ta je v statistiko vpisala tri ase, Polona Marušič in Naja Kukman. Štajerke so skoraj toliko točk kot z napadi dosegli z asi in bloki.

1. DOL, ženske, 16. krog

Petek, 16. januar
Sobota, 17. januar

Lestvica:

