Luka Koper do zanesljive zmage proti Formisu

Po krajšem odmoru se je s tekmo 16. kroga med Luko Koprom in Formis nadaljevalo žensko državno odbojkarsko prvenstvo. Koprčanke po pričakovanju niso imele težav z zadnjeuvrščenim Rogožankami, po dveh gladko dobljenih nizih so se izvlekle v praktično že izgubljenem tretjem nizu. Vodilne Mariborčanke bodo v soboto gostovale v Šempetru, Novogoričanke odhajajo na Obalo k Ankarančankam, Radovljičanke pa gostijo Kamničanke.

Gostje so v Bonifiki igrale podobno kot na prejšnjih tekmah, v katerih so osvojile le eno točko. So pa vseeno imele priložnost, da vsaj podaljšajo tekmo. V tretjem nizu so s servisi Žive Pogorevc povedle z 12:1, Pogorevc je v tej seriji dosegla štiri ase, nekaj trenutkov pozneje vodile s 15:3, a to ni zadostovalo za častni niz. Domače so jih v končnici ujele, prvo zaključno žogo zapravile, druge pa ne.

Nobena izmed igralk ni dosegla meje desetih doseženih točk, po devet točk so dosegle Tia Koren, ki se je izkazala s štirimi bloki, Iza Koren, ta je v statistiko vpisala tri ase, Polona Marušič in Naja Kukman. Štajerke so skoraj toliko točk kot z napadi dosegli z asi in bloki.

