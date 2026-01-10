Sobota, 10. 1. 2026, 9.26
17 ur, 5 minut
1. DOL za moške, 12. krog
Derbi kroga v Kanalu, ACH Volley na Dolenjskem
Po slabih treh tednih premora se v tekmovalni ritem državnega prvenstva z 12. krogom vračajo vse moške ekipe (ACH Volley in i-vent Maribor sta vmes odigrala zaostalo tekmo). Neporaženi ACH Volley gostuje v Novem mestu, derbi kroga bo v Kanalu, kjer bo četrti Alpacem Kanal pričakal tretji Calcit Volley – obe ekipi imata na računu osem zmag in tri poraze. Enak izkupiček imajo Mariborčani, ki bodo zmago iskali pri Pomgradu, v derbiju začelja pa bodo Kranjčani pričakali Fužinarja.
1. DOL, moški, 11. krog
Sobota, 10. januar
Lestvica:
Preberite še: