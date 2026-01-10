Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Nazaj na Siol.net

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtor:
Sportal

Sobota,
10. 1. 2026,
9.26

Osveženo pred

17 ur, 5 minut

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,00

Natisni članek

Natisni članek
i-Vent Maribor odbojka ACH Volley Alpacem Kanal Calcit Volley 1 DOL

Sobota, 10. 1. 2026, 9.26

17 ur, 5 minut

1. DOL za moške, 12. krog

Derbi kroga v Kanalu, ACH Volley na Dolenjskem

Avtor:
Sportal

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,00
Alpacem Kanal | Kanalci gostijo Kamničane. | Foto CEV

Kanalci gostijo Kamničane.

Foto: CEV

Po slabih treh tednih premora se v tekmovalni ritem državnega prvenstva z 12. krogom vračajo vse moške ekipe (ACH Volley in i-vent Maribor sta vmes odigrala zaostalo tekmo). Neporaženi ACH Volley gostuje v Novem mestu, derbi kroga bo v Kanalu, kjer bo četrti Alpacem Kanal pričakal tretji Calcit Volley – obe ekipi imata na računu osem zmag in tri poraze. Enak izkupiček imajo Mariborčani, ki bodo zmago iskali pri Pomgradu, v derbiju začelja pa bodo Kranjčani pričakali Fužinarja.

OTP banka Branik
Sportal Mariborčanke izgubile na zahtevnem evropskem gostovanju

1. DOL, moški, 11. krog

Sobota, 10. januar

Lestvica:

Preberite še:

ACH Volley - Ziraat
Sportal Brez presenečenja v Tivoliju: ACH Volley priznal premoč turškemu velikanu
i-Vent Maribor odbojka ACH Volley Alpacem Kanal Calcit Volley 1 DOL
VEČ NOVIC
Ne spreglejte
Ena številka

Ena številka

Preizkusite storitev Ena številka, ki vam omogoča, da povežete do 3 naprave, ki se vse predstavljajo z isto telefonsko številko.
Enotna cena paketov Naj

Enotna cena paketov Naj

Izberite paket Naj po svoji meri – zdaj vsi s hitrostjo do 1 Gbit/s.
E-oskrba

E-oskrba

Zagotovite si brezskrbnost z rešitvijo, ki vas ob padcu ali slabosti takoj poveže z asistenčnim centrom. Zanesljiva pomoč je na voljo 24/7.