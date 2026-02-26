Glavna tarča bo spet Marc Marquez

Konec tedna se bo začela nova sezona elitnega tekmovanja v motociklizmu. Svetovni prvak najmočnejšega razreda motoGP Marc Marquez bo spet glavna tarča tekmecev, ki bodo skušali še zadnjič pred spremembami pravil leta 2027 priti bližje prvemu Ducatijevemu vozniku. V lanski sezoni niso bili uspešni, saj je Španec slavil že precej pred koncem.

V sezoni 2025 je bilo vse odločeno že konec septembra v Motegiju, ko je zaradi velike prednosti starejši Marquez že slavil naslov, sedmega v razredu motoGP in skupno devetega v karieri, s čimer se je na večni lestvici izenačil z Italijanom Valentinom Rossijem. Dobil je 25 dirk, v to številko so vštete tudi sprinterske.

Končnica sezone sicer nato ni minila po željah prvega moža Ducatija, saj se je v Indoneziji poškodoval in predčasno končal nastope. A tak razplet je imel morda tudi nekaj pozitivnega, saj se je lahko Marc Marquez že tedaj povsem posvetil pripravam na novo sezono.

V karavani motociklističnega SP si nekaj mesecev po razpletu zadnje sezone postavljajo enako vprašanje, kot so si ga lani: kdo lahko premaga Marca - če sploh kdo?

V tej sezoni, ki se konec tedna začenja v tajskem Buriramu, bo odkrito naskakoval že osmi naslov v kraljevskem razredu. Ker je letošnja sezona zadnja pred temeljito spremembo pravil, ta bodo med drugim posegla tudi v velikost pogonskih agregatov in spremenila načrtovanje motociklov, so lahko pri Ducatiju zgolj nadgradili lanski odličen motocikel in pričakujejo, da bodo nadaljevali prevlado.

"Motor mi ustreza, imamo potencial," pravi. Foto: Reuters

Že testiranja pred sezono so pokazala, da so razmerja moči na vrhu ostala približno takšna kot v letu 2025. Čeprav se je svetovni prvak nekajkrat znašel na tleh, to ni zmanjšalo njegove samozavesti.

"Resda sem padel, toda ni nobenih težav z motorjem. Bolj je šlo za težave z osredotočenostjo, ker sem se počutil tako samozavestno. Motor mi ustreza, imamo potencial. Seveda čutiš nekaj pritiska, če si član Ducatija, vsi pričakujejo, da se boš boril za naslov. Točno to bomo naredili," je jasno sporočilo tekmecem poslal Marquez. Zaradi poškodbe ključnice in kolenskih vezi s konca lanske sezone pa sicer še čuti nekaj posledic.

Največji konkurent mlajši brat Alex

V SP je bil njegov najhujši konkurent mlajši brat Alex. Tudi letos bo verjetno ostal eden glavnih izzivalcev, tudi on ni menjal zmagovitega konjička in ostaja v ekipi Gresini Ducati. Lani se je prvič v zgodovini motoGP zgodilo, da sta brata osvojila prvo in drugo mesto.

Prijetno presenečenje lanske sezone je bil Marco Bezzecchi. Italijan je na koncu v SP moral priznati premoč le španskima bratoma, z Aprilio pa je vidno napredoval in v italijanski ekipi upajo, da bo šla krivulja navzgor tudi v prihajajoči sezoni.

Prav on je eden redkih dirkačev z dolgoročno pogodbo, večina ostalih pa bo letošnjo sezono morala izkoristiti za dokazovanje delodajalcem ali za iskanje novih partnerstev. V zakulisju se, čeprav se niti še ni začela sezona 2026, že pojavljajo ugibanja o selitvah za 2027 - Pedro Acosta, ki se bo letos še dokazoval pri KTM, naj bi se pridružil Marcu Marquezu, Francesco Bagnaia, sedanji partner Marca Marqueza, pa Aprilii.

Alex Marquez Foto: Reuters

Bagnaia, svetovni prvak iz let 2022 in 2023, je bil v lanski sezoni v globoki senci moštvenega sotekmovalca in tekmeca pri Ducatiju, zgolj peto mesto v seštevku sezone pa je precej manj, kot so pričakovali italijanskai zvezdnik in njegovi delodajalci.

A o morebitnih rošadah bodo dirkači razmišljali konec leta. Več skrbi pred začetkom letošnje sezone ima nekdanji svetovni prvak Fabio Quartararo, ki je že nekaj let daleč od zmagovalne forme iz leta 2021, pa tudi njegova Yamaha ima le občasno kakšen preblisk. Tudi letošnja testiranja - Japonci so sicer povsem spremenili motocikel - ne kažejo, da bi lahko Francoz posegel v boj za najvišja mesta.

Bolje kaže njegovemu rojaku Johannu Zarcoju; že v lasni sezoni je nekajkrat zablestel s poltovarniško Hondo LCR, med drugim je slavil na deževnem domačem terenu v Le Mansu.

V startnih vrsti pet aktualnih ali nekdanjih prvakov motoGP

V sezoni 2026 bo v startnih vrsti pet aktualnih ali nekdanjih prvakov motoGP: poleg starejšega Marqueza, Quartararoja in Bagnaie še Jorge Martin in Joan Mir. Martin je lansko sezono začel s številko 1 kot prvak iz leta 2024, a se mu je popolnoma ponesrečila, zaradi številnih poškodb je izpustil tri četrtine dirk.

V koledarju SP je 22 dirk, po zelo dolgem času pa je na njem tudi dirka v Braziliji, prvič po letu 1989 bodo tudi brazilski navijali lahko v živo pozdravili zvezdnike motoGP. Novo prizorišče je dirkališče Goiania. Zadnja postaja pa bo tradicionalno v Valencii 22. novembra.

