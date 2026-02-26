Pot začela tudi bakla za paralimpijske igre

V sredo je iz Velike Britanije v Milano prispela tudi bakla, s katero bodo zanetili ogenj na bližnjih paralimpijskih igrah. Baklo bo nosil 501 nosilec, ogenj pa bo ob prestolnici Rimu obiskal tudi Bolzano, Bari, Trento, Trst, Neapelj in Bologno. Pot plamena se bo končala 6. marca v Veroni na odprtju paralimpijskih iger 2026.

Med napovedanimi nosilci bakle so poleg nekdanjih paralimpijskih prvakov tudi dobitniki medalj z iger Milano-Cortina 2026, med njimi biatlonska šampionka Lisa Vittozzi ter igralka krlinga Stefania Constantini, poroča italijanska tiskovna agencija Ansa.

"To so bile najlepše zimske olimpijske igre doslej in prepričana sem, da bodo tudi zimske paraolimpijske igre najlepše doslej. Za Milano pomenijo tudi 80 milijonov evrov naložb za popolno dostopnost invalidom na treh najstarejših linijah podzemne železnice. V tem smislu so bile paraolimpijske igre pospeševalnik za nekaj, k čemur se je Milano že zavezal," je dejala mestna svetnica za šport Martina Riva.