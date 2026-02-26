Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtor:
STA

Četrtek,
26. 2. 2026,
12.41

Ronaldo 25-odstotni lastnik Almerie

Cristiano Ronaldo | Cristiano Ronaldo je novi solastnik španskega drugoligaša Almerie. | Foto Reuters

Cristiano Ronaldo je novi solastnik španskega drugoligaša Almerie.

Foto: Reuters

Portugalski nogometni zvezdnik Cristiano Ronaldo je novi solastnik španskega drugoligaša Almerie. Mediji na Iberskem polotoku poročajo, da je preko svojega podjetja CR7 Sports Investments kupil kar 25 odstotni delež kluba.

"Že dolgo si želim prispevati svoj delež k nogometu tudi izven igrišča. Almeria je klub s solidno bazo in ima jasno izhodišče za napredovanje in rast," mediji citirajo 41-letnega športnika, ki si želi, da bi se klub že letos vrnil v elito.

Večinski lastnik in predsednik kluba je Mohamed Al Khereiji iz Savdske Arabije. Prav ta, pri Al Nasru, vse od leta 2023 igra tudi Ronaldo. V nogometu je pred tem zablestel predvsem v dresu madridskega Reala.

