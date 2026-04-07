Vrstijo se odzivi na Trumpovo grožnjo: "Trump je izjemno bolna oseba"

Potem ko je ameriški predsednik Donald Trump dejal, da bo "cela civilizacija nocoj umrla", če Iran ne bo upošteval ultimata in do srede do 2. ure zjutraj sprejel dogovor ter omogočil prostega prehoda ladij skozi Hormuško ožino, se iz ZDA vrstijo številni odzivi.

Vodilni demokrat v senatu Chuck Schumer je po napovedi Donalda Trumpa označil za "izjemno bolno osebo". "Vsak republikanec, ki se nam noče pridružiti pri glasovanju proti tej nepremišljeni vojni, nosi odgovornost za vse posledice tega, kakršnekoli že bodo," je dodal Schumer. Tudi drugi demokrati so ostro kritizirali Trumpove najnovejše izjave.

Joe Kent: Trumpove grožnje ogrožajo Ameriko

Nekdanji vodja ameriškega Nacionalnega centra za boj proti terorizmu Joe Kent, ki je odstopil zaradi vojne proti Iranu, je dejal, da Trumpove grožnje ogrožajo Ameriko.

"Združene države ne bodo več veljale za stabilizacijsko silo v svetu, temveč za povzročitelja kaosa, kar bo dejansko končalo naš status največje svetovne velesile," je zapisal na družbenih omrežjih. "To bi pretreslo naše gospodarstvo in podrlo svetovni red."

Kent je dodal, da imajo ZDA še čas, da se "izognejo katastrofi, če Trump najde pogum za resna pogajanja namesto nepremišljene jeze in uničenja."

Spomnimo, da je Kent prvi visoki uradnik administracije, ki je zaradi trenutne vojne zapustil funkcijo. Marca je odstopil z mesta direktorja Nacionalnega centra za boj proti terorizmu, češ da Iran "ne predstavlja neposredne grožnje za našo državo", v odstopnem pismu pa je Izrael obtožil, da pritiska na Združene države, naj začnejo vojaško operacijo. Trump in več uradnikov Bele hiše so zavrnili Kentove trditve in podvomili o njegovi splošni uspešnosti.

Nekdanji uradnik ameriškega obrambnega ministrstva: Trump je razočaran

"Ameriški predsednik Donald Trump v le nekaj dneh izmenično izraža željo po pogajanjih z Iranom in grozi s popolnim uničenjem te države," poudarja nekdanji uradnik ameriškega obrambnega ministrstva David Des Roches. Po njegovih besedah ​​je Trump razočaran, ker ima omejene možnosti.

"Mislim, da predsednika Trumpa spravlja ob pamet to, da iranski odgovor ni usmerjen proti silam, ki napadajo Iran, temveč proti nevtralnim civilnim državam in civilnemu pomorskemu prometu v mednarodnih vodah," je pojasnil. "In ima le omejene sposobnosti, da se s tem spopade."