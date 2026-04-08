M. T.

8. 4. 2026,
13.04

47 minut

Sreda, 8. 4. 2026, 13.04

Resno svarilo Slovencem: Nehajte uporabljati te nevarne otroške avtosedeže

M. T.

Avtosedež | Na kaj moramo biti med drugim pozorni, ko kupujemo avtosedež: imeti mora nalepko z oznako i-Size (UN Reg. 129), izjemno nizka cena z obljubami o naprednih funkcijah pa je pogosto znak, da pri razvoju niso bili upoštevani strožji varnostni standardi.

Na kaj moramo biti med drugim pozorni, ko kupujemo avtosedež: imeti mora nalepko z oznako i-Size (UN Reg. 129), izjemno nizka cena z obljubami o naprednih funkcijah pa je pogosto znak, da pri razvoju niso bili upoštevani strožji varnostni standardi.

Slovenska nacionalna avtomobilska zveza AMZS opozarja na osem nevarnih otroških avtosedežev, pri katerih so med simuliranimi čelnimi trki odpovedale ključne pritrdilne točke. V primeru prave prometne nesreče bi nezanesljivost teh avtosedežev otrokom lahko povzročila hude poškodbe ali celo ogrozila njihova življenja. AMZS priporoča, da slovenski vozniki teh sedežev ne kupujejo oziroma jih takoj prenehajo uporabljati, saj je tveganje preveliko.

Pri AMZS so kot nevarne po varnostnih testih, ki jih opravljajo v sodelovanju s partnerskimi avtomobilskimi klubi in potrošniškimi organizacijami, izpostavili naslednje otroške avtosedeže:

- kinderkraft mink Pro 2 z osnovo isofix base mink FX2,
- buf boof tweety plus,
- ding aiden 360,
- kidiz 360,
- kidszone i-Size 360,
- lettas i-Size 360,
- miophy i-Size 360,
- xomax 946i.

Posebej so izpostavili avtosedež kinderkraft mink Pro 2 z isofix osnovo base mink FX2, pri katerem se je po njihovih ugotovitvah med preizkusnim trkom sedež popolnoma ločil od osnove isofix.

"Sedež je z 11-kilogramsko lutko vred odtrgalo s štirih zapornih kavljev na osnovi isofix, zato je ob trku poletel naprej," so opozorili. Foto: AMZS

Če bi šlo za pravo prometno nesrečo, v sedežu pa bi bil privezan pravi otrok, bi v primeru trka in odpovedi sedeža otrok zelo verjetno z glavo udaril v elemente notranjosti vozila, kar bi mu lahko povzročilo hude poškodbe glave in vratu.

Pri AMZS voznikom svetujejo, naj sedež (oziroma lupinico) takoj prenehajo uporabljati z osnovo isofix in ga naj v vozilo namestijo izključno z avtomobilskim varnostnim pasom. Ko je bil isti sedež nameščen na tak način, je namreč opravil varnostni test AMZS.

Proizvajalca otroških avtosedežev Kindercraft so o rezultatu testa že obvestili, vsem kupcem sedeža kinderkraft mink Pro 2 z osnovo isofix base mink FX2 pa ponujajo zamenjavo ali vračilo kupnine, pojasnjujejo pri AMZS. Stik s proizvajalcem lahko lastniki tega avtosedeža vzpostavijo prek e-poštnega naslova safety@kinderkraft.com.

Sedem jih ima skoraj enako težavo

Pri sedmerici drugih naštetih potencialno nevarnih avtosedežev je med simuliranim čelnim trkom medtem odpovedala pritrditev sedeža na vrtljivo osnovo, še opozarja AMZS. 

"Sedeži so z zgornjim zaščitnim trakom top-tether sicer ostali povezani s pritrdilno točko, a je v vseh primerih ob trku sedež z lutko vred poletel po notranjosti avtomobila," so posvarili.

To pomeni, da bi otrok v primeru prave avtomobilske nesreče lahko utrpel zelo hude oziroma celo usodne poškodbe, saj bi skoraj zagotovo silovito trčil v naslonjalo sprednjega sedeža ali v druge elemente notranjosti avtomobila. 

