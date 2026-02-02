Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Nazaj na Siol.net

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtor:
M. P.

Ponedeljek,
2. 2. 2026,
21.30

Osveženo pred

33 minut

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0

Natisni članek

Natisni članek
Sadio Mane Al Nassr Cristiano Ronaldo Cristiano Ronaldo

Ponedeljek, 2. 2. 2026, 21.30

33 minut

Nezadovoljen, ker niso pripeljali dovolj okrepitev

Cristiano Ronaldo stavka, Al Nassr zmagal brez njega

Avtor:
M. P.

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0
Cristiano Ronaldo Al Nassr | Cristiano Ronaldo naj bi stavkal in zato izpustil ponedeljkovo tekmo Al Nassra. | Foto Guliverimage

Cristiano Ronaldo naj bi stavkal in zato izpustil ponedeljkovo tekmo Al Nassra.

Foto: Guliverimage

Savdijski Al Nassr je na ponedeljkovi tekmi 19. kroga domačega prvenstva z 1:0 premagal Al Rijad, čeprav portugalski veteran Cristiano Ronaldo ni igral. Po poročanju portugalskih medijev stavka, ker je nezadovoljen s kadrovanjem v klubu.

Kader Meite
Sportal Savdski klubi kadrujejo naprej, na tržnici aktivna tudi še Mura

Cristiano Ronaldo, ki za Al Nassr igra od leta 2023, s savdskim klubom še ni osvojil lovorike. Kot poročajo portugalski mediji, za to krivi samega lastnika kluba, to je bogati savdski investicijski sklad (PIF). Zato naj bi se odločil za stavko in ni ga bilo v kadru na ponedeljkovi tekmi z Al Rijadom. Prvič po lanskem maju ni zaigral na tekmi Al Nassra.

Ronaldo ni zadovoljen s prestopno strategijo v klubu, še poročajo portugalski mediji. V januarskem prestopnem roku so v klub pripeljali samo 21-letnega vezista Haydeerja Abdulkareema (iz iraškega kluba Al Zawraa). Medtem je Al Hilal za štiri nove igralce zapravil 43 milijonov evrov, največ za napadalca iz francoske ligue 1, Kaderja Eiteja. Še več: zdaj v Al Hilal iz Al Ittihada prihaja še Karim Benzema.

Z golom Sadia Maneja je Al Nassr na tekmi 19. kroga z 1:0 premagal mestnega tekmeca Al Rijad. Sodniki so zaradi prepovedanega položaja razveljavili kar tri gole. To je bila za Al Nassr 15. zmaga, ima pa še en remi in tri poraze. S 46 točkami je točko za vodilnim Al Hilalom.

vila Ronaldo
Sportal Cristiano Ronaldo podaril zaročenki luksuzni vili #video
Sadio Mane Al Nassr Cristiano Ronaldo Cristiano Ronaldo
VEČ NOVIC
Ne spreglejte
Ena številka

Ena številka

Preizkusite storitev Ena številka, ki vam omogoča, da povežete do 3 naprave, ki se vse predstavljajo z isto telefonsko številko.
Enotna cena paketov Naj

Enotna cena paketov Naj

Izberite paket Naj po svoji meri – zdaj vsi s hitrostjo do 1 Gbit/s.
E-oskrba

E-oskrba

Zagotovite si brezskrbnost z rešitvijo, ki vas ob padcu ali slabosti takoj poveže z asistenčnim centrom. Zanesljiva pomoč je na voljo 24/7.