Savdijski Al Nassr je na ponedeljkovi tekmi 19. kroga domačega prvenstva z 1:0 premagal Al Rijad, čeprav portugalski veteran Cristiano Ronaldo ni igral. Po poročanju portugalskih medijev stavka, ker je nezadovoljen s kadrovanjem v klubu.

Cristiano Ronaldo, ki za Al Nassr igra od leta 2023, s savdskim klubom še ni osvojil lovorike. Kot poročajo portugalski mediji, za to krivi samega lastnika kluba, to je bogati savdski investicijski sklad (PIF). Zato naj bi se odločil za stavko in ni ga bilo v kadru na ponedeljkovi tekmi z Al Rijadom. Prvič po lanskem maju ni zaigral na tekmi Al Nassra.

Ronaldo ni zadovoljen s prestopno strategijo v klubu, še poročajo portugalski mediji. V januarskem prestopnem roku so v klub pripeljali samo 21-letnega vezista Haydeerja Abdulkareema (iz iraškega kluba Al Zawraa). Medtem je Al Hilal za štiri nove igralce zapravil 43 milijonov evrov, največ za napadalca iz francoske ligue 1, Kaderja Eiteja. Še več: zdaj v Al Hilal iz Al Ittihada prihaja še Karim Benzema.

🚨💣 BREAKING: Karim Benzema signs in as new Al Hilal player from Al Ittihad, HERE WE GO! 🔵🇸🇦



Former Ballon d’Or leaves Al Ittihad to join Inzaghi’s project at Al Hilal with immediate effect.



Benzema agreed on all terms tonight. 🇫🇷 pic.twitter.com/eJdcEteWHk — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) February 2, 2026

Z golom Sadia Maneja je Al Nassr na tekmi 19. kroga z 1:0 premagal mestnega tekmeca Al Rijad. Sodniki so zaradi prepovedanega položaja razveljavili kar tri gole. To je bila za Al Nassr 15. zmaga, ima pa še en remi in tri poraze. S 46 točkami je točko za vodilnim Al Hilalom.