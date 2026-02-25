Predsednik Mednarodne nogometne zveze Gianni Infantino je prepričan, da bo Mehika lahko gostila tekme svetovnega prvenstva v nogometu v luči izbruha nasilja v tej državi. Infantino je za francosko tiskovno agencijo AFP povedal, da je "zelo pomirjen" glede razmer v Mehiki. Mehika je skupaj z ZDA in Kanado sogostiteljica letošnjega mundiala.

Infantino kljub nasilju miren: Mehika pripravljena na mundial

"Zelo sem pomirjen, vse je v redu. Spektakularno bo," je Infantino dejal v kolumbijskem mestu Barranquilla. Šlo je za prvi odziv predsednika svetovne krovne nogometne federacije po nasilju, ki je divjalo v Mehiki, tudi v enem od mest prizorišč SP v nogometu Guadalajara.

Mehika je ena od treh držav gostiteljic svetovnega prvenstva od 11. junija do 19. julija, skupaj z Združenimi državami in Kanado.

Državo kot celoto, še posebej Guadalajaro, je pretreslo nasilje, ki je sledilo umoru vodje močnega kartela Jalisco New Generation.

Odzvala se je tudi mehiška predsednica Claudia Sheinbaum, ki je zavrnila skrbi ter navijačem, ki načrtujejo udeležbo na svetovnem prvenstvu, povedala, da v njeni državi "ni nevarnosti".

Sheinbaum je poudarila, da bodo za njihovo varnost med mednarodnim nogometnim turnirjem, ki bo na tekme v Ciudadu de Mexicu, Monterreyu in Guadalajari privabil ogromno število navijačev z vsega sveta, vzpostavljena "vsa jamstva".

Na redni jutranji novinarski konferenci je predsednica dejala, da se razmere vračajo v normalno stanje in da varnostne sile delajo vse, kar je v njihovi moči, da bi zaščitili prebivalce.

Do nemirov je prišlo, potem ko so podporniki vodje kartela Nemesia Oseguere začeli postavljati cestne zapore ter zažigati avtobuse in trgovine po vsej državi v maščevanje za njegov umor v vojaški operaciji v nedeljo.

Tiskovni predstavnik Fife je potrdil, da organizacija pozorno spremlja dogajanje in je v stalnem stiku z lokalnimi oblastmi.

"Še naprej bomo sledili ukrepom in navodilom vladnih agencij, namenjenim ohranjanju javne varnosti in normalizacije, ter ponovno poudarjamo, da tesno sodelujemo z zveznimi, državnimi in lokalnimi oblastmi," je zapisano v izjavi.

Vsa tri gostiteljska mesta ostajajo

Guverner Jalisca Pablo Lemus je v torek potrdil sodelovanje države na turnirju in napovedal vrsto prihajajočih dogodkov.

"Fifa nima nobenega namena odvzeti pravic gostiteljstva nobenemu mestu v Mehiki. Vsa tri gostiteljska mesta ostajajo, to je popolnoma zanesljivo," je dejal Lemus, guverner države, katere glavno mesto je Guadalajara.

Mehika bo gostila 13 od 104 tekem svetovnega prvenstva, od katerih bodo štiri odigrane v Guadalajari. Država bo gostila tudi več prijateljskih tekem, preden se bo turnir uradno odprl 11. junija.

Lokalne mehiške lige so prestavile del svojih tekem, predvidenih za nedeljo, ko so člani kartela po operaciji zajetja Oseguere, bolj znanega pod vzdevkom El Mencho, izpeljale vrsto nasilnih napadov.

