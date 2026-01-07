Sreda, 7. 1. 2026, 22.13
Pokal CEV, ženske, drugi krog, prva tekma:
Mariborčanke izgubile na zahtevnem evropskem gostovanju
Odbojkarice OTP banka Branik so v sklopu pokala CEV gostovale pri poljski zasedbi BKS Bostik Bielsko-Biala in izgubile s 3:0 (21, 17, 21). Povratna tekma bo čez teden dni v Mariboru.
Mariborčanke po pričakovanju niso imele veliko možnosti, da bi presenetile ekipo države, ki v odbojko vlaga veliko več kot slovenski klubi. Še zdaleč pa se na Poljskem niso osramotile, še posebno, ker so na gostovanju igrale brez svoje najboljše igralke Ize Mlakar. V napadu zanjo ni bilo zamenjave, če pa se temu doda še slab sprejem, je jasno, da veliko možnosti za presenečenje ni bilo.
Še največ odpora so Štajerke nudile v prvem nizu, ko so še vodile s 16:15, nato pa dovolile domačim pet zaporednih točk, zaostanek pa niso mogle več nadoknaditi. V drugem negotovosti ni bilo, v tretjem pa so domače že prišle do zanesljivega vodstva, bankirke so jih lovile, pred končnico prišle do dveh točk zaostanka, toda preobrata niso zmogle.
Povratna tekma bo naslednjo sredo v Mariboru.
Sreda, 7. januar
Bielsko-Biala : OTP banka Branik 3:0 (21, 17, 21)
Športna dvorana Bbosir Beelsko-Biala, sodnika: Cildir (Turčija), Savić (Srbija).
* Bostik Bielsko Biala: Suska, Orzylowska 10 (2v asda, 2 bloka), Kecman, Borowczak 9 (1 as, 2 bloka), Gryka 4 (1 blok), Bozokio-Szedmak 14 (1 blok), Nowakowska 1, Szewczhik 2 (1 blok), Laak 15 (1 blok), Podlaska, Abramaytis 1, Michalewicz, Adamek.
* OTP banka Branik: Milošič 7 (2 bloka), Dragšič, Palazzolo 10, Kneževič, Štampar, Hutinski 4 (2 asa), Mlinar 5, Jularić 7 (2 bloka), Senekovič, Cikač, Farkaš, Kešelj, Halužan Sagadin 4 (1 blok), Zelko 1.