Mariborčanke izgubile na zahtevnem evropskem gostovanju

Odbojkarice OTP banka Branik so v sklopu pokala CEV gostovale pri poljski zasedbi BKS Bostik Bielsko-Biala in izgubile s 3:0 (21, 17, 21). Povratna tekma bo čez teden dni v Mariboru.

Mariborčanke po pričakovanju niso imele veliko možnosti, da bi presenetile ekipo države, ki v odbojko vlaga veliko več kot slovenski klubi. Še zdaleč pa se na Poljskem niso osramotile, še posebno, ker so na gostovanju igrale brez svoje najboljše igralke Ize Mlakar. V napadu zanjo ni bilo zamenjave, če pa se temu doda še slab sprejem, je jasno, da veliko možnosti za presenečenje ni bilo.

Še največ odpora so Štajerke nudile v prvem nizu, ko so še vodile s 16:15, nato pa dovolile domačim pet zaporednih točk, zaostanek pa niso mogle več nadoknaditi. V drugem negotovosti ni bilo, v tretjem pa so domače že prišle do zanesljivega vodstva, bankirke so jih lovile, pred končnico prišle do dveh točk zaostanka, toda preobrata niso zmogle.

Povratna tekma bo naslednjo sredo v Mariboru.