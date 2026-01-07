Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
pokal CEV odbojka OTP Banka Branik

Sreda, 7. 1. 2026, 22.13

25 minut

Pokal CEV, ženske, drugi krog, prva tekma:

Mariborčanke izgubile na zahtevnem evropskem gostovanju

OTP banka Branik | Mariborčanke so izgubile na zahtevnem gostovanju. | Foto CEV

Mariborčanke so izgubile na zahtevnem gostovanju.

Foto: CEV

Odbojkarice OTP banka Branik so v sklopu pokala CEV gostovale pri poljski zasedbi BKS Bostik Bielsko-Biala in izgubile s 3:0 (21, 17, 21). Povratna tekma bo čez teden dni v Mariboru.

pokal CEV odbojka OTP Banka Branik
