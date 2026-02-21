Mariborčanke brez izgubljenega niza zmagale v Kamniku

V predzadnjem krogu rednega dela državnega prvenstva so se vse štiri tekme končale z zmagami s 3:0. Mariborčanke so v derbiju kroga slavile v Kamniku, Novogoričanke doma proti Formisu, Koprčanke prav tako na domačem terenu proti Šempetrankam, Radovljičanke pa so v domači dvorani ugnale Ankarančanke.

Na lestvici ima krog pred koncem rednega dela OTP banka Branik 53 točk po 19 zmagah, sledi GEN-I Volley s 15 zmagami in 46 točkami. Tretji je Calcit, ki je ostal pri 38 točkah oziroma 13 zmagah.

Igralke Branika so še tretjič v ligaškem delu premagale Calcit in se z 19. zmago utrdile na vrhu razpredelnice. Po zadnjih dveh tekmah, ko so AFM Radovljico in Luko Koper premagale s 3:2 v nizih, so bile tokrat proti dolgoletnim tekmicam bolj prepričljive.

Po izenačenem začetku so bankirke v drugi polovici pobegnile in si priigrale zanesljivo prednost petih točk (17:12), kljub dvigu ravni Kamničank so nato s petimi zaporednimi točkami za 23:16 povedle z 1:0 v nizih. V drugem so varovanke Žige Kosa hitro povedle, a so se domače vrnile in zadihale za ovratnik favoriziranim tekmicam (15:16). Končnica je vnovič pripadla gostjam.

Ko se je že zdelo, da bodo tudi v tretjem nizu po vodstvu s 14:9 mirno krmarile do zmage s 3:0, so domače z nekaj uspešnimi serijami povedle z 18:17, vendar tudi to ni strlo pokalnih zmagovalk. S tremi zaporednimi točkami za 23:20 so dokončno strle Kamničanke.

Za Mariborčanke je Iza Mlakar dosegla 15 točk, eno manj je dodala Sydney Palazzolo, 11 oziroma 10 pa sta jih prispevali Sara Hutinski (4 bloki) in Klara Milošič. Pri domačih je izstopala Asja Šen s 16 točkami.

Novogoričanke na poti do 15. zmage v sezoni niso imele večjih težav z zadnjeuvrščenim Formisom. Kljub malce premešani postavi so ob padcu v igri sredi prvega niza tega na koncu zanesljivo dobile s 25:16. V drugem so razliko napravile ob koncu, ko so po izenačenju na 18:18 nanizale šest zaporednih točk.

Tudi v tretjem so varovanke Vasje Samca Lipicerja hitro povedle s 7:3, a se Hočanke niso dale. Kljub temu je bila razlika v kakovosti prevelika, da bi lahko gostje upale na osvojen niz. Po 8:7 so igralke GEN-I Volleyja nanizale pet zaporednih točk za miren konec dvoboja.

Domačinke so dosegle kar 18 blokov v primerjavi z dvema gostij, v asih pa je bila statistika izenačena (5:5). Za Novogoričanke je Micaela Cabrera dosegla 18 točk in sedem blokov, še en blok več je dosegla Annelise Samson (12 točk). Za Formis je 13 točk dosegla Naja Šalamun. Novogoričanke na poti do 15. zmage v sezoni niso imele večjih težav z zadnjeuvrščenim Formisom. Foto: CEV

Koprčanke so na domačem parketu upravičile vlogo favoritinj proti ekipi Šempetra. Začele so bolj udarno, kot so končale obračun. V prvem nizu so vodile s 16:5 in kljub manjšim padcem v igri zanesljivo povedle. Drugi del se je začel podobno (9:4), a je delni izid 6:0 vendarle dal nekaj upanja tudi gostjam.

Te so pretile do izida 18:18, nato pa so domače unovčile kakovost in dobile sedem od zadnjih devetih točk. Tretji niz je bil še najbolj tesen, Šempetranke pa so v njem vodile z 18:16. Do konca dvoboja so domače obrnile izid in slavile na krilih 16 točk Polone Marušič. Pri SIP Šempetru je do 11 točk prišla Tija Šketa Rozman.

Radovljičanke so brez večjih težav ugnale sosede na lestvici. Ankarančanke v prvih dveh nizih niso mogle kljubovati razpoloženim domačinkam. Te so imele nekaj več težav v tretjem nizu, potem ko so gostje večkrat vodile za tri točke, nazadnje pa so bile spredaj pri 14:13. Toda delni izid 6:1 je tehtnico znova prevesil na stran varovank Tilna Kozamernika.

Pri teh so si igralke dobro razdelile točkovni zbir, največ pa jih je dosegla Klara Kregar Dolenc, 12. Domačinke so servirale kar 13 asov in dosegle šest blokov, na drugi strani so gostje dosegle dva asa in en blok. Izstopala je Asja Zolota z 20 točkami.

1. DOL, ženske, 20. krog Sobota, 21. februar

Lestvica:

