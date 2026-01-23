Lucija in Anže Hribar ter Ela Polak najboljši po izboru GZS

Gimnastična zveza Slovenije je na Ljubljanskem gradu podelila priznanja najuspešnejšim za leto 2025. V absolutni konkurenci je krovna zveza za najboljša telovadca imenovala Lucijo in Anžeta Hribarja, v ritmični gimnastiki je naslov osvojila Ela Polak.

Lucija Hribar (Zelena jama), finalistka mnogoboja tako na evropskem kot svetovnem prvenstvu, ki premika meje slovenske ženske gimnastike, je še četrtič zaporedoma osvojila naslov najboljše.

"Za mano je kar dobra sezona, zato sem zelo vesela, da sem si s temi dosežki priborila naslov športnice leta. Sezona 2025 je bila zame posebna, saj sem na svetovnih pokalih osvojila tri srebrne medalje in si s tem prislužila skupno zmago sezone v skupnem seštevku na dvovišinski bradlji. Pred domačimi navijači v Kopru sem osvojila kar dve medalji, kar je bil res poseben občutek. Največja uspeha pa sem dosegla na evropskem in svetovnem prvenstvu," je za krovno zvezo dejala Hribar, naziv trenerke leta pa je pripadel Nataši Retelj.

Drugo mesto je osvojila Teja Belak (Zelena jama), ki je slavila skupno zmago sezone svetovnega pokala na preskoku, na EP pa končala tik za stopničkami. Tretja v izboru GZS je bila Vita Prijanovič (Zelena jama).

Naslov najboljšega med telovadci je presenetljivo pripadel Anžetu Hribarju (Sokol Bežigrad), ki je na svetovnih pokalih osvojil dve srebrni medalji na parterju, na EP pa je bil 16.

Foto: Vid Ponikvar/Sportida

"V lanski sezoni sem bil s prvim delom tekmovanj zadovoljen, saj sem izpolnil zadane cilje. Drugi del sezone pa mi je šel žal slabše od pričakovanj. Letos me že naslednji mesec čaka prvi svetovni pokal in videl bom, kaj sem se naučil iz prejšnje sezone," je dejal Hribar.

Drugi je bil Beno Kunst (Sokol Brežice), ki je na svetovnem pokalu v Kopru prišel do svoje prve medalje, šele tretji po izboru GZS pa je bil finalist EP na konju z ročaji Gregor Rakovič (Center Maribor), ki je tudi na SP blestel z desetim mestom. Najuspešnejši trener v moški športni gimnastiki je postal Franci Rojc.

Foto: Vid Ponikvar/Sportida

Ela Polak (Šiška) je bila najuspešnejša ritmičarka. "Pretekla sezona je bila ena najbolj pestrih do sedaj, saj sem se udeležila dveh svetovnih pokalov v Sofiji in Bakuju, evropskega prvenstva v Tallinnu in veliko mednarodnih turnirjev. Sezona je bila uspešna vse do aprilske poškodbe, zaradi katere se na EP nisem odrezala po željah," je dejala Polak, trenerka leta pa je postala Viki Rus.

Drugo mesto je osvojila Brigita Krašovec (Moste), tretje mesto pa je pripadlo Dori Valant (Narodni dom Ljubljana). Obe sta letos poleg Polak zastopali slovenske barve na EP.

Foto: Vid Ponikvar/Sportida

V skokih na veliki prožni ponjavi sta naziva najuspešnejšega športnika pripadla Tianu Beganoviću in Maji Papa.

Pri GZS so počastili tudi najuspešnejšo športnico Jekaterino Vedenejevo, ki je minulo leto končala kariero.

Najboljši sodniki leta po izboru GZS so postali Mojca Mavrič, Lena Jakubovska, Ajda Šturm in Enis Hodžić Lederer.

Naziv najuspešnejšega društva si je za leto 2025 priboril Športni klub Flip Piran.