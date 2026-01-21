"Marsikdo mi ni verjel, da nisem imela nobene operacije" #intervju

"Dolgo sem verjela, da je moja teža v genih in da tega ne morem spremeniti." Tako iskreno svojo zgodbo začne 25-letna Maja Tajnik, ki se ji je pred slabimi tremi leti tehtnica ustavila pri 125 kilogramih. Dela kot medicinska sestra, poleg tega izredno študira in se je zaradi napornega tempa vsakdana postopoma oddaljila od sebe – od gibanja, urejene prehrane in dobrega počutja. Energije je bilo vse manj, dnevi pa so se začeli vrteti v začaranem krogu službe in kavča. "Bila je nedelja. Zbudila sem se in si rekla: danes začnem," se spominja trenutka, ko je naredila prvi korak. Brez obljub, da bo vse drugače čez noč. Danes ima 50 kilogramov manj in več kot 100 centimetrov manj v obsegih, predvsem pa ima popolnoma drugačen odnos do sebe, gibanja in življenja. "Gibanje mi ne predstavlja več obveznosti, temveč nekaj, kar me pomirja in veseli." Njena zgodba je dokaz, da sprememba ni vprašanje idealnih pogojev, temveč odločitev, da začneš tam, kjer si.

Spopadali ste se z odvečnimi kilogrami. Kaj je botrovalo temu?

Z odvečnimi kilogrami sem se začela soočati že zelo zgodaj. Vedno sem bila močnejša in višja, zato se mi moja teža dolgo časa ni zdela problem. Največ kilogramov sem pridobila med letoma 2020 in 2023, ko sem tehtala približno 125 kilogramov. Takrat sem povsem opustila gibanje, prehrana je bila slaba, veliko je bilo hitre hrane, slanih prigrizkov in enormne količine energijskih pijač. Počasi sem se oddaljevala od sebe in svojih potreb, ne da bi se tega sploh zavedala. Hrana je v tistem obdobju postala moja tolažba ob vseh stvareh, s katerimi sem se morala kot mlada punca soočati.

"Dolgo časa se mi moja teža ni zdela problem in sem si govorila, da je to pač v genih in da jaz tega ne morem spremeniti. In dokler sem verjela v to, res nisem naredila prvega koraka." Foto: Osebni arhiv Ste se zaradi odvečnih kilogramov soočali s kakšnimi omejitvami v vsakdanjem življenju?

Največja omejitev se je kazala predvsem v pomanjkanju energije. Po službi sem bila skoraj vedno povsem brez moči in volje. Ker sem v službi vsak dan naredila veliko korakov, sem imela občutek, da sem že s tem naredila dovolj. V resnici pa sem večino svojega prostega časa preživela na kavču. Psihičnih omejitev v smislu samozavesti nisem izrazito občutila. Že od osnovne šole sem bila navajena komentarjev glede teže, zato me to ni več prizadelo, so se pa z leti vseeno shranjevali nekje v podzavesti. Sama sebi se nikoli nisem zdela tako zelo močna, danes pa bi rekla, da sem si pred resnico na nek način zatiskala oči.

Kako bi opisali svoje počutje in življenjski slog, preden ste se odločili za Fit akademijo?

Moje počutje je bilo v tistem obdobju res zelo slabo, to vidim šele zdaj. Bila sem kronično utrujena, brez energije, brez motivacije in pogosto tudi brez pravega smisla za življenje. Velikokrat sem imela občutek, da samo preživljam dneve in se vrtim z začaranem krogu. Moj življenjski slog je bil temu primeren. Prevladovale so slabe navade: kajenje, pitje energijskih pijač in predvsem zelo neurejena prehrana. Prostega časa nisem izkoriščala aktivno, včasih sem šla s kolegicami na kavo (če se mi je dalo), sicer pa je moj dan večinoma obsegal službo in kavč.

"Sama sebi se nikoli nisem zdela tako zelo močna, danes pa bi rekla, da sem si pred resnico na nek način zatiskala oči." Foto: Osebni arhiv Kaj je bil tisti trenutek ali razlog, zaradi katerega ste se odločili, da je čas za spremembo?

Do odločitve ni prišlo čez noč, ampak se je v meni nabiralo že dlje časa. Vsakih nekaj mesecev sem si morala kupovati nova oblačila, ker mi prejšnja niso bila več prav, prišla sem že do konfekcijske številke 48. Ob tem sem se zavedala, da oblačila lahko kupim le v določenih trgovinah, kar me je dodatno streznilo. Takrat sem si prvič rekla, da tako ne gre več naprej.

Dolgo sem bila ujeta v razmišljanju, da bom začela v ponedeljek in z njimi sem vedno znova odlašala. Tisti dan pa je bilo drugače. Zbudila sem se z mislijo, da danes začnem, bila je nedelja. Brez posebnega razloga, brez velikega načrta, samo z jasnim občutkom, da je dovolj in da je čas za spremembo.

Ste pred Fit akademijo že poskušali z drugimi programi ali načini spremembe navad?

Ne, pred Fit akademijo se pravzaprav nikoli nisem resno lotevala hujšanja ali sledenja drugim programom. Fit akademijo sem si v preteklosti sicer že večkrat kupila, spremljala zgodbe drugih, brala zapise v skupini in gledala recepte, vendar se nikoli nisem zares odločila in začela. Dolgo časa se mi moja teža ni zdela problem in sem si govorila, da je to v genih in da jaz tega ne morem spremeniti. In dokler sem verjela v to, res nisem naredila prvega koraka.

"Spremljanje napredka z mesečnimi fotografijami in meritve obsegov pa so mi dali dodatno potrditev, da sem na pravi poti." Foto: Osebni arhiv Kaj vam je bilo na začetku najtežje in kako ste se s tem spoprijeli?

Na začetku mi je bila najtežja predvsem organizacija. Zaradi triizmenskega dela, izrednega študija, izpitov in prakse so bili moji dnevi zelo različni. Velikokrat sem bila od doma od pete ure zjutraj do enajste zvečer. V takšnem tempu mi je bilo najtežje načrtovati obroke – kaj vzeti s seboj in koliko, da ne bi bila lačna, hkrati pa hrana ne bi šla v nič. Zato sem se odločila, da začnem počasi in brez pritiska. Spremembe sem uvajala počasi, najprej s prehrano in preprostimi sprehodi, dokler se nisem navadila na novo rutino.

Ste v kakšnem trenutku razmišljali o tem, da bi obupali? Kaj vas je takrat zadržalo?

Na začetku mi je bilo težko vztrajati in mislim, da je povsem normalno, da motivacija kdaj pade. Imela sem trenutke, ko sem razmišljala o tem, da bi obupala. Dolgo časa sem imela občutek, da mora biti vse popolno. Če sem kak dan jedla nezdravo ali se nisem dovolj gibala, sem mislila, da sem vse pokvarila in da moram začeti znova. To me je zelo obremenjevalo in me večkrat skoraj ustavilo. Prav pri tem mi je zelo pomagal program, saj ves čas poudarja ravnovesje in to, da popolnost ni potrebna.

Ko sem zares dojela, da ni treba biti popoln in da en slab dan ali obrok ni konec poti, ampak le del procesa, mi je postalo vse skupaj veliko lažje. Spremljanje napredka z mesečnimi fotografijami in meritve obsegov pa so mi dali dodatno potrditev, da sem na pravi poti.

Kaj vam je bilo pri Fit akademiji najbolj všeč oziroma kaj vas je najbolj pozitivno presenetilo?

Najbolj mi je bilo všeč, da Fit akademija ne temelji na prepovedih in da je poudarek na ravnovesju. Namesto občutka, da česa ne smem, sem se naučila, kako stvari vključiti v svoje življenje na zdrav in dolgoročen način. Večkrat so me ljudje spraševali, kaj sem iz prehrane dala stran. Moj odgovor je bil vedno isti – nič. Večina jih je pričakovala, da bom rekla kruh, sladkarije ali kaj podobnega.

Naučila sem se ravnovesja in tega, da si lahko privoščim vse, le na drugačen način. Edina stvar, ki sem se ji resnično odpovedala, so bile energijske pijače, od katerih sem bila prej odvisna. Danes jih sploh ne potrebujem več, kar je tudi eden od večjih dokazov, kako zelo se je spremenilo moje počutje.

Kako pomembni so bili za vas prehrana in vnaprej pripravljeni jedilniki pri spremembi vaših navad?

Prehrana in vnaprej pripravljeni jedilniki so mi zelo olajšali vsakdan, predvsem pri organizaciji. Na začetku so mi pomagali, da sem se lažje znašla in da nisem bila v skrbeh, kaj bom jedla. Sprva sem se jih striktno držala, sčasoma pa sem si ustvarila svojo rutino. Ker imam skoraj vse knjižice receptov Fit akademije, sem si sama začela sestavljati jedilnike in prilagajati recepte, kaj najraje jem in kaj lahko nesem s seboj v službo. Izbor receptov je zelo velik, vse je enostavno, hitro in predvsem okusno.

Kakšno vlogo je imela pri vaši izkušnji motivacijska skupnost?

V skupnosti sem bila večinoma tiha opazovalka. Nikoli nisem objavljala, se izpostavljala ali hodila na srečanja, sem pa redno spremljala objave in zgodbe drugih punc. Ko sem videla, koliko jih je naredilo neverjetne preobrazbe, sem si rekla, da ni razloga, da meni ne bi uspelo. Sprva so mi največjo motivacijo dale prav one, njihove slike in zgodbe.

Ali ste si pred udeležbo postavili določene cilje? Katere?

Na začetku si nisem postavljala klasičnih ciljev. Nisem si želela pritiska in nisem hotela, da bi me vodile številke ali tehtnica. Želela sem si predvsem boljšega počutja, več energije, da se spet povežem sama s seboj in naredim spremembe, s katerimi bom lahko vztrajala dolgoročno.

"Prej smo se s kolegicami dobivale na kavicah, danes pa so videti ta druženja povsem drugače. Namesto da sedimo, gremo skupaj v hribe, na sprehode, poleti pa tudi supat. Gibanje je postalo del našega druženja." Foto: Osebni arhiv Katere cilje ste dosegli? Katere morda še želite?

Danes lahko rečem, da sem dosegla veliko več, kot sem si na začetku sploh upala predstavljati. Iz punce brez energije in motivacije za življenje sem postala ženska, ki uživa življenje, je ponovno vzljubila šport in kipi od energije.

V tem procesu sem odkrila tudi ljubezen do hribov in gibanja v naravi. Gibanje danes zame ni več obveznost, ampak nekaj, kar me pomirja, veseli in izpolnjuje. Izgubila sem 50 kilogramov, se iz konfekcijske številke 48 premaknila na 38 in po telesu izgubila več kot 100 centimetrov obsega, a še pomembnejše od številk je to, da sem spremenila odnos do sebe in svojega telesa.

Za naprej si želim preizkusiti čim več različnih športov, raziskovati svoje meje in še naprej graditi na moči, samozavesti ter zdravih navadah.

Katere spremembe ste najprej opazili?

Najprej sem opazila spremembe v počutju in energiji. Nisem bila več stalno utrujena, imela sem veliko več moči in volje za vsakdan. Šele kasneje sem začela opažati tudi telesne spremembe, predvsem zmanjšanje obsegov, ki so se iz tedna v teden vidno manjšali.

Kako so se spremembe poznale v vašem vsakdanu?

Spremembe so se zelo poznale tudi v mojem prostem času in pri druženju. Prej smo se s kolegicami dobivale na kavicah, danes pa so videti ta druženja povsem drugače. Namesto da sedimo, gremo skupaj v hribe, na sprehode, poleti pa tudi supat. Gibanje je postalo del našega druženja.

Moj vsakdan je zaradi tega bolj aktiven, bolj povezan in veliko bolj izpolnjujoč, odnosi pa so dobili novo dimenzijo.

Ste s svojimi dosežki navdihnili še koga iz vašega okolja?

Mislim, da sem. Veliko ljudi me sprašuje, kako mi je to uspelo in kaj sem naredila. Moj odgovor je bil vedno preprost – Fit akademija. Marsikdo mi sprva sploh ni verjel, da nisem imela nobene operacije ali kakršnihkoli posegov, kar mi je še dodatno pokazalo, kako velika je bila sprememba. Tisti, ki me dlje časa niso videli, me ob ponovnem srečanju skoraj niso prepoznali.

Je bila kakšna sprememba, ki vas je najbolj presenetila?

Najbolj me je presenetilo to, kako zelo pomembna je miselnost. Ko sem enkrat dojela, da ni treba biti popoln in da en slab dan ne izniči vsega, je postalo veliko lažje. Ko narediš prvi korak in vztrajaš, se stvari začnejo premikati veliko hitreje, kot si predstavljaš.

Kako ste se počutili ob zaključku programa in kaj se je spremenilo po njem?

Programa nikoli nisem dojemala kot nekaj, kar se zaključi. Zame ni bil konec, ampak začetek novega poglavja. Počutim se ponosno. Ne samo zaradi rezultatov, ampak zato, ker sem vztrajala, nisem obupala in ker sem dokazala sama sebi, da zmorem. Največja sprememba pa je bila to, da je vse skupaj postalo del mojega vsakdana. Gibanje, prehrana in skrb zase niso več nekaj, kar moram ampak nekaj, kar preprosto je.

"V svojem telesu se počutim bolje kot kadarkoli prej in skrb zase mi predstavlja nekaj povsem naravnega." Foto: Osebni arhiv Kako danes gledate na skrb zase v primerjavi z obdobjem pred programom?

Danes živim tako, da se ne vračam več k starim vzorcem. Gibanje in prehrana sta del mojega dneva, ne glede na to, ali imam lažji ali zelo naporen dan. Nimam več obdobij, ko bi vse opustila in začela znova, ampak ostajam na svoji poti.

Prej nase nisem polagala pozornosti in se nisem znala poslušati. Svoje potrebe sem pogosto ignorirala in telo jemala kot nekaj samoumevnega. Danes se znam poslušati in vem, kaj moje telo potrebuje. V svojem telesu se počutim bolje kot kadarkoli prej in skrb zase mi predstavlja nekaj povsem naravnega.

Udeleženke programa se pogosto odločajo za vnovični vpis v novejšo akademijo, čeprav jim vse vsebine iz pretekle ostanejo za vedno. Kaj je razlog, da se posameznice odločate za nadaljevanje?

Vsaka nova akademija prinese nekaj svežega. Temelji resda ostanejo enaki in so mi že prinesli rezultate, a mi nova akademija vedno znova da nov zagon. Novi treningi, novi recepti in dodatna motivacija mi pomagajo, da ostajam na poti in ne zapadem v rutino.

Zelo mi je všeč tudi to, da imam vse treninge na enem mestu in da je ponudba tako raznolika, da se za vsak dan, vsako razpoloženje in vsakega posameznika najde nekaj primernega. Glede na obveznosti in počutje lahko sama izberem trening, ki mi tisti dan najbolj ustreza – in prav ta prilagodljivost mi pomaga, da vztrajam dolgoročno.

Komu bi Fit akademijo najbolj priporočili?

Fit akademijo bi priporočila čisto vsem, posebej pa tistim, ki se počutijo izgubljene, brez energije ali mislijo, da zanje ni več rešitve. Nikoli ni prepozno za spremembo. Če je glava na pravem mestu, se da vse. Če je uspelo meni, lahko tudi drugim.

Če razmišljate o prijavi, ne čakajte na popoln trenutek, ker ga ni. Vem, da je strah velik in da se zdi začetek najtežji, a prav odločitev je tista, ki spremeni vse. Pomembno je, da se odločite in začnete, brez pritiska in brez popolnosti. Vse se začne z enim majhnim korakom in ta korak naredite zase.