Podjetnik Joc Pečečnik, ki je konec januarja odstopil z mesta predsednika Kluba slovenskih podjetnikov (SBC) , je v intervjuju za Večer spregovoril o tem, zakaj je pohvalil delo vlade ter kaj si misli o božičnici in davku na nepremičnine. Potrdil pa je tudi, da se z mesta predsednika SBC dokončno poslavlja in na prihodnjih volitvah za položaj ne bo več kandidiral. "Odhajam z dvignjeno glavo in z novo izkušnjo ter spoznanjem o slovenskih 'kao poslovnežih'. Bilo mi je v neizmerno veselje voditi SBC, še lepše mi je oditi," je dejal.

"Niti slučajno mi ni žal. Ne glede na to, kaj se je govorilo in pisalo. Živimo v svobodni državi, kjer je pravica do mnenja temelj demokracije," je na vprašanje, ali mu je danes kaj žal, da je pohvalil Golobovo vlado in pripravo zakona o udeležbi delavcev pri dobičku, odgovoril Pečečnik.

"Po duši sem zmagovalec in vedno si želim zmagati"

Izpostavil je, da je bil celoten mandat velik kritik vlade, nov zakon, za katerega se je zavzel, pa je bil dogovorjen znotraj SBC in so se zanj borili prav vsi: "Najbolj aktivni so bili Jure Knez, Igor Akrapovič in Andrej Toš. Skoraj štiri leta so delali na zakonu in ga usklajevali. Pomagala sta in se zares trudila minister Han in sekretar Frangež. Žal so prišli do ciljne črte, prečkati pa je niso mogli," je pojasnil.

Takrat se je, kot je povedal, vključil sam in vse vpletene na strani vlade, predvsem pa premierja, prepričal, da zakon potrebujejo. "Prepričal sem jih z argumenti, da s takim zakonom takoj pridobijo vsi, razen lastniki. Lastniki dobivamo na dolgi rok. Vsem se opravičujem, če sem naredil poteze, ki so naš zakon pripeljale do cilja. Po duši sem zmagovalec in vedno si želim zmagati. To me ločuje od povprečja. Po zmagi je vsem mojim kritikam te vlade sledila moja prva in edina pohvala, ki me je izpostavila na način, da me je moj zvesti upravni odbor zapustil oziroma me ni podprl, ampak je odstopil," je dejal.

Dodal je, da je bila pohvala iskrena in nikakor povezana s tem, da je bil med povabljenimi na poroki premierja Roberta Goloba in Tine Gaber. "Kar se tiče poroke, sem zelo vesel, da sem bil povabljen, in sem čutil dolžnost, da se je udeležim. Še vedno pa ne vem, ali sem bil povabljen kot prijatelj ali kot predsednik SBC. Predsednika vlade o tem še nisem imel priložnosti vprašati."

Davek na prazne nepremičnine podpira

Spregovoril je tudi o obvezni božičnici. Kot je povedal, sam z njo nima težav, prav tako tudi večina članov SBC, problem pa vidi v tem, "da so nekatera podjetja v nekaterih panogah zaradi drage energije, veliko stroškov, povezanih z zahtevno nepotrebno birokracijo, veliko davščin in obremenitvijo plač, sploh v slabo profitabilnih panogah, na robu preživetja ali nekonkurenčna. Taka podjetja potrebujejo pomoč pri nadzoru stroškov, pomoč pri prestrukturiranju, ker jih bo sicer treba zapreti."

Davek na prazne nepremičnine podpira, kar je povedal tudi predsedniku vlade. "Rekel sem mu, da naj pustijo na miru naše domove, vikende in tovarne. Za njih naj se plačuje približno tako kot do sedaj ali malo višje, ker so pristojbine smešno nizke v primerjavi z EU. Predlagal sem mu, da se razdelijo nepremičnine na način, da jih mora lastnik prijaviti in opredeliti, ali so zasebne ali zasebno-komercialne," je pojasnil.

V pogovoru je potrdil še, da se z mesta predsednika SBC dokončno poslavlja in na naslednjih volitvah ne bo več kandidiral, meni pa, da bi moral položaj prevzeti Jure Knez. Zanj je dejal, da je med tistimi, ki so po njegovi pohvali vlade ustvarili negativno zgodbo, zato "mora prevzeti predsedniško mesto kluba SBC in pokazati, kako se tem stvarem streže, na način, da prevzeme odgovornost in vodi klub".