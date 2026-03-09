Roglič se vrača na dirke: Nekaj nervoze je, čeprav si včasih celo želim, da bi je bilo več #video

Potem ko je sezono v soboto na dirki Strade Bianche zmagoslavno odprl Tadej Pogačar, bo danes v tekmovalni ritem, prav tako na italijanskih cestah, vstopil tudi Primož Roglič. "Nekaj nervoze je, čeprav si včasih celo želim, da bi je bilo več. Ker ko sem bil mlajši, sem občutil več emocij in adrenalina. Zdi se mi, da se z leti malo navadiš, a vseeno pred štartom še vedno čutim nekaj posebnega. To je super občutek in že komaj čakam, da štartam," je ob robu novinarske konference v kraju Lido di Camaiore, kjer se danes dirka začenja s posamičnim kronometrom, povedal v intervjuju za Sportal.

Primož Roglič (Red Bul-Bora-hansgrohe) si bo po petih mesecih tekmovalnega premora danes spet pripel štartno številko. Sezono 2026, enajsto v svoji profesionalni karieri, bo odprl na italijanski etapni dirki od Tirenskega do Jadranskega morja. 36-letni orel iz Zasavja je na tej preizkušnji v skupnem seštevku (in štirih etapah) zmagal že dvakrat, obakrat prepričljivo in obakrat v dresu ekipe Jumbo-Visma.

Prvič leta 2019, drugič leta 2023, ko je prav tu – po operaciji rame oktobra 2022 – začel sanjsko sezono, v kateri je dosegel kar pet velikih zmag, med njimi tudi skupno zmago na Dirki po Italiji.

Zmagovalec dirke Tirenno–Adriatico prejme za nagrado Neptunov trizob, ki simbolizira moč in nadzor nad morjema. Roglič in Pogačar imata v domači vitrini že dva. Foto: Guliverimage/Vladimir Fedorenko

61. izvedba dirke se bo začela danes, s krajšim ravninskim kronometrom (11,5 kilometra) v obalnem mestu Lido di Camaiore (leta 2013 ga je končal na 12. mestu) ob Tirenskem morju, končala pa prihodnjo nedeljo, 15. marca, po sedmih etapah in 1.165,5 kilometra, s tradicionalno sprintersko etapo do ribiškega središča San Benedetto del Tronto na Jadranski obali.

Roglič tudi letos sodi med glavne favorite tako za etapno kot za zmago v skupnem seštevku, kjer bosta glavna tekmeca Mehičan Issac del Toro in domačin Antonio Tiberi, prvi in drugi z dirke po Združenih arabskih emiratih. "Seveda si vedno želim zmage, a če sem povsem iskren, trenutno nisem tako osredotočen na rezultat. Štartna lista je izjemno močna, veselim se, da se bom spet pomeril s temi fanti," je povedal Roglič. Po koncu krajše novinarske konference v enem od obmorskih hotelov si je Roglič vzel nekaj časa tudi za bralce Sportala.

INTERVJU: Primož Roglič

Ste po skoraj petih mesecih tekmovalnega premora komaj čakali začetek ali je vse skupaj vendarle prehitro minilo?

Vedno je tako, da so počitnice ali oddih prekratki. Po drugi strani pa, ko se začnejo resni treningi in priprave, tudi ne želiš, da bi to trajalo v nedogled, saj so na koncu najboljši trening prav tekmovanja. Šele tam, kjer so zbrani najboljši kolesarji, lahko hitro vidiš, kam sodiš, kaj ti še manjka in kaj moraš še dodati.

Tadej Pogačar je pred prvo dirko sezone priznal, da čuti nekaj nervoze, ker nima prave predstave o tem, kako dobro je pripravljen v primerjavi s konkurenco. Kako je s tem pri vas? Ste v tem obdobju spremljali dogajanje v svetu kolesarstva?

Spremljam, kolikor pač ujamem, čeprav moram priznati, da se včasih bolj sekiram, ali bom ujel smučarske skoke (smeh). Seveda pa tudi kolesarstvo spremljam in opazim, kaj se dogaja. Nekaj nervoze pred začetkom je, čeprav si včasih celo želim, da bi je bilo več. Ker ko sem bil mlajši, sem občutil več emocij in adrenalina. Zdi se mi, da se z leti malo navadiš, a vseeno pred štartom še vedno čutim nekaj posebnega. To je super občutek in že komaj čakam, da jutri spet štartam.

V zadnjem času je veliko govora o zelo mladih kolesarjih, ki že odločno trkajo na vrata vrhunskega kolesarstva. Spremljate slovenski kolesarski potencial? Denimo Maja Bohaka, ki je iz Perutnine Ptuj prestopil v mladinsko ekipo vaše Red Bull-BORA-hansgrohe.

Če povem čisto po pravici, se ne poglabljam preveč. Že zdaj je ogromno mladih v ProTouru, ki tekmujejo z nami. Te definitivno opazim, še posebej, če me prehitijo (smeh). Sicer pa ja, nivo je iz leta v leto višji, vse gre hitreje. Mladi nas kar brcajo v zadnjo plat, tako da tudi mi skušamo narediti najboljše, kar zmoremo.

Po obisku olimpijskih prizorišč v Predazzu ste se odpravili na višinske priprave na Tenerife. Že na novinarski konferenci ste poudarili, da kljub temu da ste bili na počitniški destinaciji, to zagotovo niso bile počitnice. Še vedno uživate v procesu priprav?

Da, še vedno uživam v tem procesu. Če ne bi, danes zagotovo ne bi bil tukaj. Dokler imam v sebi to željo in dokler sem lačen uspehov ter uživam tudi v samem procesu, je lepo biti del tega sveta. Prvi del priprav sem bil na Tenerifu sam oziroma sem imel ob sebi mehanika in maserja, pozneje pa se mi je pridružilo še nekaj drugih tekmovalcev. Sicer pa klasika: zajtrk, trening, hrana, masaža, regeneracija, počitek. In naslednji dan znova.

Sezono boste v začetku aprila nadaljevali na Dirki po Baskiji, sledita Romandija konec aprila in konec avgusta Dirka po Španiji. Vaš tekmovalni program ima še nekaj manevrskega prostora. Kakšne so možnosti, da bi vas letos vseeno videli tudi na dirki Po Sloveniji, čeprav je v natanko istem terminu kot Dirka po Švici (17. do 21. junija)?

Hm, kdo bi vedel? Za zdaj vem le to, da bom jutri (ponedeljek, 9. 3.) štartal na Tirennu, potem pa bomo videli, kako naprej. Glede na vse moje izkušnje sem se že dobro naučil, da bolj kot planiraš, bolj gre lahko vse narobe. Bomo videli. Najprej kronometer, potem pa naprej.

Ekipa Red Bull-BORA-hansgrohe za dirko Tirenno-Adriatico:

Primož Roglič, Jan Tratnik, Giulio Pellizzari, Jai Hindley, Giovani Aleotti, Gianni Moscon, Danny van Poppel



Prva etapa, 11,5 kilometra dolg kronometer okoli obmorskega mesta Lido di Camaiore, se bo začela ob 12.40.



Prvi od Slovencev na dirki, Tratnik, bo startal ob 12.51, Domen Novak ob 15.02, Roglič pa se bo po startni rampi zapeljal ob 15.14.

