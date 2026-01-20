FA 18: program za vse, ki nimajo časa – a si želijo spremembe

Ko govorimo o skrbi zase, preoblikovanju telesa ali bolj zdravem življenjskem slogu, se skoraj vedno ustavimo pri istem stavku: "Saj bi, ampak nimam časa." Nimam časa za ure v telovadnici. Nimam časa za kuhanje posebnih obrokov zase. Nimam časa za načrtovanje, nakupovalne sezname in razmislek o tem, kaj sploh delam narobe.

Ta občutek ni izmišljen. Delo, družina, obveznosti, nenehni dražljaji in odgovornosti zapolnijo dneve do zadnje minute. Skrb zase pogosto ostane nekje na koncu seznama prioritet – ne zato, ker si je ne bi želeli, temveč ker se zdi, da zanjo preprosto ni prostora. V takšnem tempu je povsem razumljivo, da se skrb zase zdi še ena dodatna naloga, ki je preprosto ne moremo stlačiti v že tako poln urnik.

A kaj, če težava ni v pomanjkanju časa, temveč v predstavi, da skrb zase vzame preveč časa? Foto: Shutterstock

Zaseden urnik ni izgovor – je realnost

Večina ljudi, ki si želi spremembe, ne živi idealnega življenja z obilico prostega časa. Živimo resnično, vsakdanje življenje, v katerem se prepletajo službene obveznosti, družina, hobiji, gospodinjska opravila in nenehen občutek, da moramo biti ves čas na voljo. So dnevi, ko nam ne zmanjka le minut, ampak tudi energije – in prav takrat skrb zase najhitreje zdrsne na zadnje mesto.

Zato univerzalni nasveti, kot so vsakodnevni obiski fitnesa ali ločeno kuhanje obrokov zase, pogosto odpovejo že po nekaj dneh. Ne zato, ker bi nam manjkala volja ali disciplina, temveč zato, ker takšen pristop ni prilagojen resničnemu življenju. Sprememba, ki zahteva popolno reorganizacijo dneva, dolgoročno ne zdrži. Prava sprememba se začne tam, kjer smo – z vsemi obveznostmi, omejitvami in nepopolnimi dnevi.

Kaj pa, če bi bilo dovolj od 20 do 30 minut na dan?

Kaj pa, če skrb zase ne pomeni popolnega preobrata življenjskega sloga, temveč majhne, izvedljive korake, ki jih lahko vključimo v vsakdan? Preoblikovanje telesa in izboljšanje počutja ne zahtevata nujno več ur v telovadnici. Pogosto je dovolj že od 20 do 30 minut na dan – če so ti trenutki smiselno zastavljeni in redni.

Takšen pristop pomeni manj pritiska in več vztrajnosti. Brez dolgih voženj v telovadnico, brez zapletenih jedilnikov in brez občutka krivde, če kakšen dan izpade. Ne gre za kompromis, temveč za premišljeno strategijo, ki deluje dolgoročno prav zaradi svoje preprostosti in dostopnosti. Gibanje in prehrana postaneta del vsakdana, ne pa projekt, ki zahteva popolno prilagoditev življenja.

In prav to ponuja eden najuspešnejših online programov pri nas – Fit akademija, ki ji zaupa že več kot 83 tisoč Slovencev. Srce programa je, poleg premišljenih treningov in receptov, zaprta skupina na Facebooku. Gre za varen prostor brez obsojanja, kjer se delijo resnične izkušnje, vprašanja in tudi dvomi. Številne udeleženke to skupnost izpostavijo kot enega ključnih elementov uspeha pri doseganju svojih ciljev.

FA 18: program za ljudi, ki nimajo časa

Fit akademija 18 je program, zasnovan za ljudi z zelo zasedenimi urniki – za vse, ki imajo občutek, da so sami sebe že zdavnaj potisnili na konec seznama prioritet. Program izhaja iz razumevanja, da popolnost ni pogoj za spremembo. Že 20 minut gibanja na dan je lahko dovolj, če je pristop premišljen in prilagojen realnemu življenju. FA 18 zato spodbuja, da na gibanje in skrb zase ne gledamo kot na dodatno obveznost, temveč kot na naložbo v zdravje, energijo in dolgoročno dobro počutje.

Ena ključnih prednosti programa je, da udeleženkam pomaga vzpostaviti ritem brez pritiska. Na začetku je povsem običajno, da se še išče prostor v dnevu in da rutina ni popolna, a prav z jasno strukturo, krajšimi vadbami in podporo program postopoma postane del vsakdana. Gibanja tako ne dojemamo več kot breme ali obveznost, temveč kot čas zase, ki pozitivno vpliva ne le na telo, ampak tudi na energijo, razpoloženje in odnos do sebe.

Patricia Pangeršič, ustanoviteljica programa Fit akademija, s strokovnim znanjem in energijo vodi udeležence skozi celoten program. Letošnja novost Fit akademije je, da je zasnovana v dveh stopnjah. Osnovni program ponuja celosten nabor raznolikih vadb – od treningov za začetno in napredno raven do funkcionalnih, pilates in fizioterapevtskih vadb – ter jasno strukturiran prehranski del s šesttedenskimi jedilniki, več kot 70 recepti in nakupovalnimi seznami. Program dopolnjujejo vodene meditacije, dnevnik treningov, dodatne motivacijske vsebine in dostop do zaprte skupine na Facebooku, kjer udeleženci najdejo podporo in spodbudo. Za tiste, ki si želijo še več raznolikosti in nadgradnje, je na voljo Fit akademija 18 Premium. Ta poleg vseh osnovnih vsebin vključuje dodatne treninge tabate, plesa, korakanja in posebno online Premium knjižico receptov, ki sta jo pripravila tekmovalca oddaje MasterChef, Barbara in Luka. Premium različica je namenjena vsem, ki želijo program še bolj prilagoditi sebi in ohraniti motivacijo na daljši rok.

Pomemben del FA 18 je tudi močna podporna skupnost, ki udeleženkam daje občutek, da na poti niso same. Skupnost pomaga normalizirati vzpone in padce, ki so neizogiben del vsake spremembe, ter spodbuja vztrajnost tudi takrat, ko motivacija ni na vrhuncu. Prav ta občutek pripadnosti in podpore pogosto predstavlja ključno razliko med tem, ali nekdo ob prvem zahtevnejšem obdobju obupa ali nadaljuje.

Program FA 18 hkrati razbija eno najpogostejših zmot o spremembi življenjskega sloga – prepričanje, da mora biti ta hitra in popolna. Namesto radikalnih preobratov spodbuja majhne, ponovljive korake, ki se sčasoma seštevajo v trajne rezultate. Ne gre za to, da nikoli ne zaidemo s poti, temveč da imamo sistem, ki nam omogoča, da se nanjo vedno znova vrnemo.

Preverite izkušnje drugih udeleženk.

Skrb zase ni razkošje, je osnova

Skrbeti zase ne pomeni, da smo sebični. Pomeni, da si priznamo, da bomo za druge lahko prisotni le, če bomo tudi sami imeli dovolj energije, moči in dobrega počutja.

Kot poudarja Patricia Pangeršič, pri skrbi zase ne gre zgolj za telo, temveč tudi za glavo. V hitrem tempu sodobnega življenja je veliko ljudi izčrpanih, preobremenjenih in do sebe pretirano kritičnih, zato Fit akademija poleg vadbe vključuje tudi prehrano, podporo in skrb za notranje počutje – od vodenih meditacij do prostora, kjer se lahko udeleženke za trenutek ustavijo, zadihajo in se ponovno povežejo same s sabo. Ko se počutimo varno, slišano in podprto, se spremembe ne dogajajo iz prisile, temveč iz skrbi zase – in prav takšne spremembe so tiste, ki ostanejo.

Če ste se v stavku "nimam časa" prepoznali, potem je FA 18 priložnost, da končno naredite nekaj zase – na način, ki se prilagodi vašemu življenju in ne zahteva, da se mu v celoti odpoveste.