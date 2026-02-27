Znanstveniki odkrili velike psihološke prednosti pri ljudeh, ki telovadijo

Znanstveniki so odkrili izrazite psihološke razlike med tistimi posamezniki, ki redno telovadijo, in tistimi, ki ne.

Ste kdaj opazili, da se nekateri ljudje bistveno hitreje razburijo zaradi malenkosti in so na splošno bolj negativno nastrojeni, medtem ko drugi ob enakih dražljajih ostanejo mirni in se jih ti sploh ne dotaknejo? Znanost ima zdaj razlago za to: naša telesna pripravljenost je lahko močno povezana s takšnimi odzivi.

Raziskava, objavljena v znanstveni reviji Acta Psychologica, je pokazala, da so telesno aktivni ljudje v stresnih položajih precej bolj odporni, hkrati pa na splošno kažejo nižje ravni tesnobe.

In razlika ni majhna. Skupina raziskovalcev je ugotovila, da je pri ljudeh s podpovprečno kardiorespiratorno telesno pripravljenostjo (sposobnost krvnega pretoka in dihalnega sistema) tveganje, da ob stiku z vznemirljivimi podobami dosežejo vrhunec tesnobe, za osupljivih 775 odstotkov večje.

Pri tistih, ki se redno ukvarjajo s kardiorespiratorno vadbo, pa so ugotovili boljši čustveni nadzor in hitrejše okrevanje po stresnih dogodkih.

Foto: Shutterstock

Začarani krog: tesnoba odvrača od vadbe, pomanjkanje vadbe veča tesnobo

Za izvedbo preizkusa so raziskovalci z zvezne univerze v Goiasu v Braziliji in univerze v Zürichu 40 zdravim mladim odraslim pokazali več vznemirljivih fotografij. Med njimi so bili tudi nasilni prizori, kakršne lahko vidite na družbenih omrežjih.

Študija je pokazala, da je razpoloženje posameznikov s slabšo telesno pripravljenostjo tudi bolj spremenljivo. Ko so se razburili, se je njihova jeza pojavila hitreje in trajala dlje kot pri tistih, ki pogosto telovadijo. Posledično zapadejo v začarani krog: visoka tesnoba udeležence odvrača od vadbe, pomanjkanje vadbe pa tesnobo še poslabša.

Raziskovalci bodo morali sicer študijo podkrepiti z večjim vzorcem, a kljub temu ima raziskava jasno sporočilo: ko boste naslednjič pod stresom, se lotite vadbe, ki bo pospešila vaš srčni utrip.

Preberite tudi: