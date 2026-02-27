Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Nazaj na Siol.net

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
Volitve 2026
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtor:
B. G.

Petek,
27. 2. 2026,
12.09

Osveženo pred

15 minut

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0

Natisni članek

Natisni članek
vadba tesnoba mentalno zdravje stres telovadba

Petek, 27. 2. 2026, 12.09

15 minut

Znanstveniki odkrili velike psihološke prednosti pri ljudeh, ki telovadijo

Avtor:
B. G.

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0
telovadba, vadna | Foto Shutterstock

Foto: Shutterstock

Znanstveniki so odkrili izrazite psihološke razlike med tistimi posamezniki, ki redno telovadijo, in tistimi, ki ne.

Ste kdaj opazili, da se nekateri ljudje bistveno hitreje razburijo zaradi malenkosti in so na splošno bolj negativno nastrojeni, medtem ko drugi ob enakih dražljajih ostanejo mirni in se jih ti sploh ne dotaknejo? Znanost ima zdaj razlago za to: naša telesna pripravljenost je lahko močno povezana s takšnimi odzivi.

Raziskava, objavljena v znanstveni reviji Acta Psychologica, je pokazala, da so telesno aktivni ljudje v stresnih položajih precej bolj odporni, hkrati pa na splošno kažejo nižje ravni tesnobe.

In razlika ni majhna. Skupina raziskovalcev je ugotovila, da je pri ljudeh s podpovprečno kardiorespiratorno telesno pripravljenostjo (sposobnost krvnega pretoka in dihalnega sistema) tveganje, da ob stiku z vznemirljivimi podobami dosežejo vrhunec tesnobe, za osupljivih 775 odstotkov večje.

Pri tistih, ki se redno ukvarjajo s kardiorespiratorno vadbo, pa so ugotovili boljši čustveni nadzor in hitrejše okrevanje po stresnih dogodkih.

telovadba, vadna | Foto: Shutterstock Foto: Shutterstock

Začarani krog: tesnoba odvrača od vadbe, pomanjkanje vadbe veča tesnobo 

Za izvedbo preizkusa so raziskovalci z zvezne univerze v Goiasu v Braziliji in univerze v Zürichu 40 zdravim mladim odraslim pokazali več vznemirljivih fotografij. Med njimi so bili tudi nasilni prizori, kakršne lahko vidite na družbenih omrežjih.

Študija je pokazala, da je razpoloženje posameznikov s slabšo telesno pripravljenostjo tudi bolj spremenljivo. Ko so se razburili, se je njihova jeza pojavila hitreje in trajala dlje kot pri tistih, ki pogosto telovadijo. Posledično zapadejo v začarani krog: visoka tesnoba udeležence odvrača od vadbe, pomanjkanje vadbe pa tesnobo še poslabša.

Raziskovalci bodo morali sicer študijo podkrepiti z večjim vzorcem, a kljub temu ima raziskava jasno sporočilo: ko boste naslednjič pod stresom, se lotite vadbe, ki bo pospešila vaš srčni utrip.

Preberite tudi:

moč, roke, telovadba
Trendi Izklesane roke kot statusni simbol in skoraj nedosegljiv ideal?
samogaslighting, osamljenost, psihično zdravje, samota
Trendi Ali sami sebe "gaslightate"? Kako prepoznati in ustaviti to navado.
vadba tesnoba mentalno zdravje stres telovadba
VEČ NOVIC
Ne spreglejte
Vrhunska ponudba

Vrhunska ponudba

Odkrijte izbrane televizorje, pametne ure, opremo za fitnes in druge top izdelke v naši E-trgovini. Kupujte brez skrbi – do 24 obrokov brez obresti in z brezplačno dostavo.
Enotna cena paketov Naj

Enotna cena paketov Naj

Izberite paket Naj po svoji meri – zdaj vsi s hitrostjo do 1 Gbit/s.
E-oskrba

E-oskrba

Zagotovite si brezskrbnost z rešitvijo, ki vas ob padcu ali slabosti takoj poveže z asistenčnim centrom. Zanesljiva pomoč je na voljo 24/7.