Ameriško podjetje Vimeo, ki upravlja istoimensko spletno platformo za deljenje videoposnetkov, je po tem, ko ga je kupila italijanska tehnološka družba Bending Spoons, odpustilo "skoraj vse delavce", trdijo nekdanji zaposleni v podjetju.

Italijanska tehnološka družba Bending Spoons, ki je med drugim lastnica znanih spletnih platform in storitev, kot so Komoot, WeTransfer, Eventbrite, je podjetje Vimeo in njihovo platformo za deljenje videoposnetkov za nekaj manj kot 1,2 milijarde evrov prevzela novembra lani.

"Odpustili so praktično vse"

Zdaj od nekdanjih zaposlenih v Vimeu prihajajo navedbe, da je podjetje po prevzemu Italijanov odpustilo ogromen delež delovne sile. Inženir Derek Buitenhuis, ki je podjetje zapustil še pred prodajo družbi Bending Spoons, je na družbenem omrežju X zapisal, da so v začetku tega tedna odpustili tako rekoč vse zaposlene vključno s celotno ekipo, ki je upravljala platformo za videe.

Reviving this account to say: Almost everyone at Vimeo was laid off yesterday, including the entire video team. If you're looking for talented engineers, there are a few on the market.



Sucks to see something I built killed by private equity in a technology company skin suit. — Derek Buitenhuis (@daemon404) January 21, 2026

O množičnih odpuščanjih se je na družbenem omrežju LinkedIn razpisal tudi nekdanji podpredsednik znamke Vimeo Dave Brown (vir). "Gigantska odpuščanja" je v sredo na LinkedInu (vir) potrdil tudi programer Steve Dixon: "Danes so med odpustili skupaj z gigantskim delom zaposlenih v podjetju," je zapisal.

Družbi Bending Spoons odpuščanje delovne sile v podjetjih, ki jih prevzame pod svoje okrilje, ni tuje. Po prevzemu podjetij WeTransfer in Komoot, na primer, je bilo v obeh odpuščenih kar približno 75 odstotkov vseh zaposlenih. Foto: Shutterstock

Množično so odpuščali že v preteklosti

V podjetju Bending Spoons so za več medijev v četrtek potrdili val odpuščanj, a niso razkrili podrobnosti. Po navedbah nekaterih nekdanjih zaposlenih na družbenih omrežjih naj bi italijanska družba platformo Vimeo v prihodnje vzdrževala le še z minimalno ekipo zaposlenih, ki bi delovali v Italiji.

Družbi Bending Spoons odpuščanje delovne sile v podjetjih, ki jih prevzame pod svoje okrilje, sicer ni tuje. Po prevzemu podjetij WeTransfer in Komoot, na primer, je bilo v obeh odpuščenih kar približno 75 odstotkov vseh zaposlenih.