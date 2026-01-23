Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Matic Tomšič

Petek,
23. 1. 2026,
10.37

Thermometer Blue 0

Podjetje Vimeo so kupili Italijani. Odpustili so skoraj vse zaposlene.

Vimeo | Podjetje Vimeo je italijanska tehnološka družba lani kupila za nekaj manj kot 1,2 milijarde evrov. | Foto Shutterstock

Podjetje Vimeo je italijanska tehnološka družba lani kupila za nekaj manj kot 1,2 milijarde evrov.

Foto: Shutterstock

Ameriško podjetje Vimeo, ki upravlja istoimensko spletno platformo za deljenje videoposnetkov, je po tem, ko ga je kupila italijanska tehnološka družba Bending Spoons, odpustilo "skoraj vse delavce", trdijo nekdanji zaposleni v podjetju.

Italijanska tehnološka družba Bending Spoons, ki je med drugim lastnica znanih spletnih platform in storitev, kot so Komoot, WeTransfer, Eventbrite, je podjetje Vimeo in njihovo platformo za deljenje videoposnetkov za nekaj manj kot 1,2 milijarde evrov prevzela novembra lani.

"Odpustili so praktično vse"

Zdaj od nekdanjih zaposlenih v Vimeu prihajajo navedbe, da je podjetje po prevzemu Italijanov odpustilo ogromen delež delovne sile. Inženir Derek Buitenhuis, ki je podjetje zapustil še pred prodajo družbi Bending Spoons, je na družbenem omrežju X zapisal, da so v začetku tega tedna odpustili tako rekoč vse zaposlene vključno s celotno ekipo, ki je upravljala platformo za videe. 

O množičnih odpuščanjih se je na družbenem omrežju LinkedIn razpisal tudi nekdanji podpredsednik znamke Vimeo Dave Brown (vir). "Gigantska odpuščanja" je v sredo na LinkedInu (vir) potrdil tudi programer Steve Dixon: "Danes so med odpustili skupaj z gigantskim delom zaposlenih v podjetju," je zapisal.

Družbi Bending Spoons odpuščanje delovne sile v podjetjih, ki jih prevzame pod svoje okrilje, ni tuje. Po prevzemu podjetij WeTransfer in Komoot, na primer, je bilo v obeh odpuščenih kar približno 75 odstotkov vseh zaposlenih. | Foto: Shutterstock

Množično so odpuščali že v preteklosti

V podjetju Bending Spoons so za več medijev v četrtek potrdili val odpuščanj, a niso razkrili podrobnosti. Po navedbah nekaterih nekdanjih zaposlenih na družbenih omrežjih naj bi italijanska družba platformo Vimeo v prihodnje vzdrževala le še z minimalno ekipo zaposlenih, ki bi delovali v Italiji. 

Družbi Bending Spoons odpuščanje delovne sile v podjetjih, ki jih prevzame pod svoje okrilje, sicer ni tuje. Po prevzemu podjetij WeTransfer in Komoot, na primer, je bilo v obeh odpuščenih kar približno 75 odstotkov vseh zaposlenih.

