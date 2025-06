Največji evropski proizvajalec avtomobilov Volkswagen uresničuje načrt zmanjševanja delovnih mest. S sindikalno stranjo se je doslej dogovoril za ukinitev 20 tisoč delovnih mest v Nemčiji. To pomeni, da je dogovorjena že več kot polovica od 35 tisoč odpuščanj, načrtovanih do leta 2030.

"Prvi ukrepi programa Prihodnost Volkswagna dobivajo obliko in smo na pravi poti," je po poročanju nemške tiskovne agencije dpa zapisalo vodstvo. A kot je dodalo, je pred njimi še veliko dela, da bo največji evropski proizvajalec avtomobilov konkurenčen in ustrezno pripravljen na prihodnost.

Vodstvo se je o programu prestrukturiranja za osrednjo blagovno znamko Volkswagen po dolgotrajnih pogajanjih s sindikati dogovorilo decembra lani. Do leta 2030 naj bi v Nemčiji ukinili skoraj četrtino od 130 tisoč delovnih mest. Odpuščanja so izključili, zmanjšanje števila delovnih mest naj bi izvedli predvsem s predčasnim upokojevanjem in odpravninami.