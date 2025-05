Volkswagen sicer pretežno prodaja predvsem osebne avtomobile (in lahka gospodarska vozila), toda eden njihovih največkrat izdelanih produktov je v Nemčiji kultna klobasica s curryjem.

Lani so jih izdelali in prodali 8,5 milijona, kar je več kot osebnih avtomobilov - teh je Volkswagen lani prodal 5,2 milijona. Klobasica ima pri Volkswagnu celo svojo interno oznako 99 398 500 A.

Klobasica s curryjem starejša od golfa

Pripravljati so jih začeli že leta 1973, torej že leto pred prvim golfom. Sprva so jih nudili le v svojih kantinah v tovarnah, nato pa tudi v izbranih trgovinah in pred nogometnim štadionom v Wolfsburgu.

Leta 2021 so v nekaterih kantinah klobasico zamenjali z različico na rastlinski osnovi, a se je nato pritožila nemška politika na čelu z nekdanjim kanclerjem Gerhardom Schröderjem - ti so želeli zagovarjati interese nemške mesnopredelovalne industrije in so nato v kantine vrnili izključno mesno različico klobasice s curryjem.

Prodaja kmalu po celotni Nemčiji

Po poročanju nemške tiskovne agencije DPA bodo pri Volkswagnu zdaj dodatno komercializirali svoj prehrambeni produkt. Izdelek, ki je ga je treba le še dokončno obdelati v mikrovalni pečici, bo sprva na voljo v dveh verigah trgovskih centrov na severu in vzhodu Nemčije, pozneje pa se prodaja seli na področje celotne države.