50 let honde gold wing: spominjamo na glavne mejnike kultnega motocikla #foto

Honda Gold Wing je že od leta 1975 sinonim za ultimativno potovanje na dveh kolesih. Letos praznuje 50 let od svoje prve predstavitve, ko je na trg prišla kot štirivaljni, goli 1000-kubični motocikel, ki je že takrat postavljal nove mejnike v udobju, zmogljivosti in zanesljivosti.

V pol stoletja je Hondin paradni potovalni motocikel zrasel tako v prostornini kot v fizičnih dimenzijah, hkrati pa uvedel nove standarde udobja, razkošja in tehnoloških rešitev. Srce sodobnega Gold Winga je šestvaljni bokser agregat, ki ponuja veliko navora že pri nizkih vrtljajih – 93 kW (126 KM) pri 5.500 vrt/min in kar 170 Nm pri 4.500 vrt/min. Ob tem se ponaša z zmerno porabo goriva, uradno le 5,4 l/100 km, izpuh pa oddaja globok, mogočen ton, a brez nepotrebnega hrupa.

Foto: Honda

Od leta 1975 je bilo prodanih več sto tisoč primerkov gold winga. Ta še vedno predstavlja pojem učinkovitega cestnega potovalnika.

Po zadnji večji prenovi je Honda Gold Wing Tour postala kompaktnejša in lažja, kar nakazuje več dinamike. Posodobljen 6-valjni bokser, zdaj skladen z normo Euro 5+, ima štiriventilsko tehniko in vrhunsko elektroniko s sistemom Throttle By Wire (TbW), ki omogoča štiri vozne načine. Na voljo je 7-stopenjski samodejni menjalnik tretje generacije z dvojno sklopko (DCT) ter možnostjo ročnega prestavljanja. Elektronska pomagala vključujejo nadzor zdrsa pogonskega kolesa (HSTC), pomoč pri speljevanju v klanec (Hill Start Assist) in elektronsko nastavljivo vzmetenje.

Foto: Honda

Zgodovinski mejniki