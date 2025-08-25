Ponedeljek, 25. 8. 2025, 6.47
Honda Gold Wing
50 let honde gold wing: spominjamo na glavne mejnike kultnega motocikla #foto
Honda Gold Wing je že od leta 1975 sinonim za ultimativno potovanje na dveh kolesih. Letos praznuje 50 let od svoje prve predstavitve, ko je na trg prišla kot štirivaljni, goli 1000-kubični motocikel, ki je že takrat postavljal nove mejnike v udobju, zmogljivosti in zanesljivosti.
V pol stoletja je Hondin paradni potovalni motocikel zrasel tako v prostornini kot v fizičnih dimenzijah, hkrati pa uvedel nove standarde udobja, razkošja in tehnoloških rešitev. Srce sodobnega Gold Winga je šestvaljni bokser agregat, ki ponuja veliko navora že pri nizkih vrtljajih – 93 kW (126 KM) pri 5.500 vrt/min in kar 170 Nm pri 4.500 vrt/min. Ob tem se ponaša z zmerno porabo goriva, uradno le 5,4 l/100 km, izpuh pa oddaja globok, mogočen ton, a brez nepotrebnega hrupa.
Od leta 1975 je bilo prodanih več sto tisoč primerkov gold winga. Ta še vedno predstavlja pojem učinkovitega cestnega potovalnika.
Po zadnji večji prenovi je Honda Gold Wing Tour postala kompaktnejša in lažja, kar nakazuje več dinamike. Posodobljen 6-valjni bokser, zdaj skladen z normo Euro 5+, ima štiriventilsko tehniko in vrhunsko elektroniko s sistemom Throttle By Wire (TbW), ki omogoča štiri vozne načine. Na voljo je 7-stopenjski samodejni menjalnik tretje generacije z dvojno sklopko (DCT) ter možnostjo ročnega prestavljanja. Elektronska pomagala vključujejo nadzor zdrsa pogonskega kolesa (HSTC), pomoč pri speljevanju v klanec (Hill Start Assist) in elektronsko nastavljivo vzmetenje.
Zgodovinski mejniki
- 1975 – GL1000
- Prvi Gold Wing je bil prava revolucija v svetu potovalnih motociklov. Štirivaljni motor s 1000 cm³, razporejen horizontalno po dva valja na vsaki strani, je združeval hitrost z udobjem. Za boljše vozne lastnosti so znižali težišče tako, da je bil rezervoar za gorivo nameščen pod sedežem, sproščeni prostor pa so uporabili za shranjevanje električnih in drugih komponent.
- Čeprav je bil GL1000 zasnovan kot motocikel za visoke hitrosti, so ga uporabniki hitro vzljubili kot udoben potovalnik za dolge razdalje. Uspeh je bil tolikšen, da je Honda leta 1979 v ZDA odprla prvo proizvodno tovarno Honda of America, saj je kar 80 % Gold Wingov pristalo na ameriškem trgu.
- 1984 – GL1200
- Model GL1200 je prinesel sodobnejši slog in obliko s poudarkom na potovalnem udobju. Štirivaljni agregat je ostal, a različica Limited Edition (1985) je že ponujala računalniško podprto vbrizgavanje goriva, zvočni sistem s štirimi zvočniki, tempomat, samodejno nastavitev zadnjega vzmetenja, potovalni računalnik in ekskluzivno zlato barvo.
- 1988 – GL1500
- Četrta generacija je prinesla prelomnico – prvič je bil vgrajen 6-valjni bokser, s tremi cilindri na vsaki strani. Novi motor je bil bolj uglajen, zmogljivejši in udobnejši, z vrhunsko vodljivostjo. Razvojna ekipa je izdelala kar 15 prototipov motorja, preden je izbrala končno različico. Tudi udobje voznika in sopotnika je doživelo velik napredek.
- 2001 – GL1800
- GL1800 je znova dvignil standarde razreda. Na novo razviti šestvaljni motor je imel povečano prostornino na 1832 ccm, hkrati pa sta bila znatno izboljšana največja moč in navor. Agregat je bil nameščen v aluminijast okvir, kar je izboljšalo lego na cesti, vodljivost in stabilnost. Med razvojem so patentirali kar 20 inovacij. S skrbnim zmanjšanjem mase komponent je teža motorja znašala 386 kg, kar je bilo celo 1 kg manj kot pri predhodniku.
- 2007 – GL1800
- Gold Wing je postal prvi serijski motocikel na svetu z vgrajeno zračno blazino. Honda je pri razvoju analizirala podatke o nesrečah, ki so pokazali, da večina poškodb nastane pri čelnih trkih, ko voznik po padcu trči v druge predmete. Zračna blazina je pri čelnem trčenju zmanjšala hitrost padca voznika in s tem tveganje za poškodbe.
- 2025 – 50. obletnica
- Za modelno leto 2025 sta Gold Wing in Gold Wing Tour prejela jubilejno 50th Anniversary izdajo, z edinstvenimi detajli na pametnem ključu, sredinski konzoli in instrumentni plošči. 7-palčni barvni TFT-zaslon ob zagonu prikazuje posebno animacijo, izboljšana je tudi povezljivost – Apple CarPlay in Android Auto zdaj delujeta brezžično, nadgrajen pa je tudi avdio sistem z zmogljivejšimi zvočniki.