Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
MXGP motokros Tom Vialle KTM Yamaha Honda Jeffrey Herlings Tim Gajser Giacomo Gariboldi

Petek, 2. 1. 2026, 7.50

46 minut

Zmagovalec 112 dirk na novem motorju

Jeffrey Herlings že prvega januarja vozil Hondo #video

Giacomo Gariboldi Jeffrey Herlings | Giacomo Gariboldi, ki je v svetovno prvenstvo pripeljal Tima Gajserja, zdaj stavi na veterana Jeffreyja Herlingsa. | Foto Honda Racing/ShotbyBavo

Giacomo Gariboldi, ki je v svetovno prvenstvo pripeljal Tima Gajserja, zdaj stavi na veterana Jeffreyja Herlingsa.

Foto: Honda Racing/ShotbyBavo

Honda in KTM sta Timu Gajserju oziroma Jeffreyju Herlingsu do zadnjega dne leta 2025 preprečevala, da bi lahko začela trenirati s svojo novo ekipo oziroma novim motorjem. Od prvega januarja je Slovenec član Yamahe, Nizozemec pa Honde. In zmagovalec rekordnih 112 dirk je že prvi dan dirkal s Hondinom kros motorjem CRF450R. Giacomo Gariboldi se je zahvalil za vse, kar je njegovi ekipi dal Tim Gajser, a obenem razkril, da si je Herlingsa v preteklosti že večkrat želel pripeljati k Hondi.

Tim Gajser
Sportal Ugibanj je konec: Gajser prvič v novih barvah

Jeffrey Herlings je že prvi dan pogodbe preizkusil Hondin kros motor CRF450R. | Foto: Honda Racing/ShotbyBavo Jeffrey Herlings je že prvi dan pogodbe preizkusil Hondin kros motor CRF450R. Foto: Honda Racing/ShotbyBavo "Od danes do dirke v Argentini ne bo veliko časa za prilagoditev, zato gremo takoj na progo. Sem kot mali otrok za božič, ki je dobil novo igračo," je ob novoletni oznanitvi, da bo pri 31 letih kariero nadaljeval pri Hondi, dejal nizozemski motokrosist Jeffrey Herlings. Zmagovalec rekordnih 112 dirk v svetovnem prvenstvu in petkratni svetovni prvak (trikrat v MX2 in dvakrat v MXGP) je na svoj novi motor sedel takoj, že prvi dan, ko je smel. In Honda je s treninga v svet poslala prve posnetke. "Z motorjem KTM sem dirkal od leta 2009, zato se zdaj zame začenja novo poglavje. Takoj prvi dan sem šel na motor. Čim več ga moram voziti do prve dirke. Tako navdušen sem bil, da zadnji teden sploh nisem spal. Veselil sem se izziva. Zanimalo me je, kakšen bo motor, kakšni so ljudje v ekipi, kako delajo."

Poglejte prve posnetke Jeffreyja Herlingsa na še lani Gajserjevi Hondi:

Gariboldi je želel Herlingsa že v času Gajserjevih šampionskih let

Giacomo Gariboldi je končno prepričal Jeffreyja Herlingsa, da pride k Hondi. | Foto: Honda Racing/ShotbyBavo Giacomo Gariboldi je končno prepričal Jeffreyja Herlingsa, da pride k Hondi. Foto: Honda Racing/ShotbyBavo Marsikoga je presenetilo, da je Herlings izbral Hondo, a Giacomo Gariboldi si ga je želel že pred leti. "Prvo ponudbo sem dal Jeffreyju leta 2009, ko je naša ekipa osvojila evropsko prvenstvo v MX2, a mu je takrat KTM ponudil tovarniški motor za svetovno prvenstvo MX2." Gariboldijeva ekipa takrat še ni imela statusa tovarniške ekipe in je v svoje vrste pred 12 leti zvabila Tima Gajserja. Tudi s Timovo pomočjo je ta italijanska ekipa leta 2017 postala Hondina tovarniška ekipa. Saj so osvojili naslov v MX2 in MXGP. Očitno pa so si Herlingsa pri Hondi želeli tudi v času Gajserjevih šampionskih let. "Z Jeffreyjem smo se pogovarjali tudi leta 2017 in nato po koncu sezone 2024. Šele avgusta 2025 pa smo našli skupni jezik." Takrat so se v paddocku že pojavile govorice, da bo Gajser kariero nadaljeval pri Yamahi, Herlings pa na Hondi. Nizozemec je k Hondi s sabo pripeljal mehanika Davida Needhama, s katerim bo sodeloval na treningih, na dirkah pa bo njegov mehanik Simone Furlotti, ki je z Gariboldijevo ekipo sodeluje že vrsto let in je bil doslej na dirkah Gajserjev mehanik.

Uspehi Tima Gajserja:

52 zmag v SP (47 v MXGP
4 naslovi v MXGP (2016, 2019, 2020, 2022)
1 naslov v MX2 (2025)

Uspehi Jeffreyja Herlingsa:

112 zmag v SP (51 v MXGP)
2 naslova v MXGP (2018, 2021)
3 naslovi v MX2 (2012, 2013, 2016)

Gariboldi: Vse pravljice se enkrat končajo

Giacomo Gariboldi in Tim Gajser sta skupaj v 12 letih doživela številne lepe trenutke. | Foto: Grega Valančič/Sportida Giacomo Gariboldi in Tim Gajser sta skupaj v 12 letih doživela številne lepe trenutke. Foto: Grega Valančič/Sportida Herlings je bil prvak nazadnje leta 2021, Gajser pa leta 2022. Da bo imela Hondina ekipa več možnosti za lovoriko v naslednjih dveh sezonah, bo imela kar tri voznike v prvenstvu MXGP: ob Herlingsu in Rubenu Fernandezu še dvakratnega prvaka MX2 Toma Vialla, ki se po treh letih vrača iz Amerike.

Gariboldi je v pogovoru za gatedrop nekaj stavkov namenil tudi Gajserju, s katerim sta se v 12 letih vesela petih lovorik in 52 zmag. "Vse pravljice se enkrat končajo. A po 12 letih je prišlo nekako naravno, da oboji najdemo nov motiv. Z njim smo res veliko dosegli in se mu zahvaljujemo za naslove prvaka in zmage."

Tim Gajser je podpisal z Yamaho. | Foto: Yamaha Tim Gajser je podpisal z Yamaho. Foto: Yamaha Gajser na svojem novem motorju še ni sedel. Yamaho bo spoznaval na Sardiniji, ki je že vrsto let njegova zimska pripravljalna baza. Komaj čakamo, da vidimo tudi Timove prve fotografije na modrem motorju. Odločen je, da z njim osvoji šesti naslov svetovnega prvaka (štiri ima iz razreda MXGP in enega iz MX2), ki se mu je v zadnjih letih izmikal, dvakrat zaradi poškodbe, enkrat le za peščico točk. "Ko se bo sezona začela, bo najbolj pomembno, da ostanem zdrav, da bom v dobri formi in bom užival na motorju. Dal bom vse od sebe. Upam, da se bom lahko boril za naslov svetovnega prvaka," je dejal v prvi izjavi motokrosist iz Morja pod Pohorjem.

MXGP motokros Tom Vialle KTM Yamaha Honda Jeffrey Herlings Tim Gajser Tim Gajser Giacomo Gariboldi
