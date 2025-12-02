Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtor:
M. P.

Torek,
2. 12. 2025,
19.50

Osveženo pred

1 ura, 7 minut

Rekorder naj bi postal novi voznik Honde

KTM se je poslovil od Jeffreyja Herlingsa

Avtor:
M. P.

Jeffrey Herlings je svoj drugi in za zdaj zadnji naslov v MXGP osvojil leta 2021 v Mantovi.

Jeffrey Herlings je svoj drugi in za zdaj zadnji naslov v MXGP osvojil leta 2021 v Mantovi.

Foto: Grega Valančič/Sportida

Odštevamo dneve, ko bosta najuspešnejša motokrosista zadnjega desetletja zamenjala ekipo: Tim Gajser bo januarja postal član Yamahe, Jeffrey Herlings pa Honde. Dotlej ne en ne drug o tem ne smeta govoriti, je pa zdaj vsaj slovo Herlingsa oznanil KTM.

Tim Gajser, motošportnik leta 2025
Sportal Prevlada Tima Gajserja se nadaljuje

Tim Gajser je s Hondo osvojil naslov svetovnega prvaka v MX2 in štiri lovorike v elitnem razredu MXGP. Jeffrey Herlings, ki je s 112 zmagami rekorder v svetovnem prvenstvu, pa ima tri svetovne lovorike iz MX2 in dve iz MXGP. Prvi ima 29 let, drugi 31 in zdaj iščeta nov izziv. Čeprav ne smeta povedati, na katerem motorju bosta dirkala od sezone 2026 naprej, je to zdaj bolj ali manj jasno. Prosta sedeža imata samo še tovarniški ekipi Yamahe in Honde.

Če se Honda od Gajserja še ni poslovila, pa je zdaj slovo od Herlingsa oznanil KTM. "Red Bull KTM Factory Racing se želi zahvaliti petkratnemu prvaku Jeffreyju Herlingsu in mu pošilja dobre želje, ko se končuje 16-letno sodelovanje med ekipo in Nizozemcem," so zapisali v sporočilu za javnost. KTM je Herlingsa pod okrilje vzel leta 2010, ko je imel vsega 15 let.

Tovarniške ekipe in za zdaj znani dirkači za sezono MXGP 2026*:

Kawasaki: Romain Febvre, Pauls Jonass
Honda: Tom Vialle, Ruben Fernandez, ?
KTM: Lucas Coenen, Andrea Adamo
Yamaha: Maxime Renaux, ?
Ducati:  Jeremy Seewer, Andrea Bonacorsi, Calvin Vlaanderen
Fantic: Alberto Forato, Brett van Doninck
Husqvarna: Kay de Wolf
Beta: Rick Elzinga, Jago Geerts

*Brez potrjene ekipe sta še najuspešnejša voznika zadnjega desetletja Tim Gajser in Jeffrey Herlings. Uradno bo šele januarja, a je bolj ali manj jasno, za koga bosta dirkala, saj sta prosta samo še dva motorja.
Jan Pancar, motošportnik leta 2025
Sportal V tujini po krivem spregledan, doma najglasnejši aplavz
Tim Gajser
Sportal Dobra novica za Tima Gajserja, prva dirka dva tedna pozneje
Tim Gajser
Sportal Gajser: Te težke sezone so me veliko naučile
Tim Gajser Tim Gajser Yamaha KTM Honda MXGP motokros Jeffrey Herlings
