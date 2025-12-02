Torek, 2. 12. 2025, 19.50
1 ura, 7 minut
Rekorder naj bi postal novi voznik Honde
KTM se je poslovil od Jeffreyja Herlingsa
Odštevamo dneve, ko bosta najuspešnejša motokrosista zadnjega desetletja zamenjala ekipo: Tim Gajser bo januarja postal član Yamahe, Jeffrey Herlings pa Honde. Dotlej ne en ne drug o tem ne smeta govoriti, je pa zdaj vsaj slovo Herlingsa oznanil KTM.
Tim Gajser je s Hondo osvojil naslov svetovnega prvaka v MX2 in štiri lovorike v elitnem razredu MXGP. Jeffrey Herlings, ki je s 112 zmagami rekorder v svetovnem prvenstvu, pa ima tri svetovne lovorike iz MX2 in dve iz MXGP. Prvi ima 29 let, drugi 31 in zdaj iščeta nov izziv. Čeprav ne smeta povedati, na katerem motorju bosta dirkala od sezone 2026 naprej, je to zdaj bolj ali manj jasno. Prosta sedeža imata samo še tovarniški ekipi Yamahe in Honde.
The end of a memorable MXGP alliance 🏆— MXGP (@mxgp) December 2, 2025
Red Bull KTM Factory Racing wishes to thank and extend best wishes to five-times FIM World Champion Jeffrey Herlings as the 16-year association between the team and the Dutchman reaches a close.
Herlings was drafted into the Red Bull KTM… pic.twitter.com/SL7OYnGluf
Če se Honda od Gajserja še ni poslovila, pa je zdaj slovo od Herlingsa oznanil KTM. "Red Bull KTM Factory Racing se želi zahvaliti petkratnemu prvaku Jeffreyju Herlingsu in mu pošilja dobre želje, ko se končuje 16-letno sodelovanje med ekipo in Nizozemcem," so zapisali v sporočilu za javnost. KTM je Herlingsa pod okrilje vzel leta 2010, ko je imel vsega 15 let.
Kawasaki: Romain Febvre, Pauls Jonass
Honda: Tom Vialle, Ruben Fernandez, ?
KTM: Lucas Coenen, Andrea Adamo
Yamaha: Maxime Renaux, ?
Ducati: Jeremy Seewer, Andrea Bonacorsi, Calvin Vlaanderen
Fantic: Alberto Forato, Brett van Doninck
Husqvarna: Kay de Wolf
Beta: Rick Elzinga, Jago Geerts
*Brez potrjene ekipe sta še najuspešnejša voznika zadnjega desetletja Tim Gajser in Jeffrey Herlings. Uradno bo šele januarja, a je bolj ali manj jasno, za koga bosta dirkala, saj sta prosta samo še dva motorja.