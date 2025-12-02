Odštevamo dneve, ko bosta najuspešnejša motokrosista zadnjega desetletja zamenjala ekipo: Tim Gajser bo januarja postal član Yamahe, Jeffrey Herlings pa Honde. Dotlej ne en ne drug o tem ne smeta govoriti, je pa zdaj vsaj slovo Herlingsa oznanil KTM.

Tim Gajser je s Hondo osvojil naslov svetovnega prvaka v MX2 in štiri lovorike v elitnem razredu MXGP. Jeffrey Herlings, ki je s 112 zmagami rekorder v svetovnem prvenstvu, pa ima tri svetovne lovorike iz MX2 in dve iz MXGP. Prvi ima 29 let, drugi 31 in zdaj iščeta nov izziv. Čeprav ne smeta povedati, na katerem motorju bosta dirkala od sezone 2026 naprej, je to zdaj bolj ali manj jasno. Prosta sedeža imata samo še tovarniški ekipi Yamahe in Honde.

The end of a memorable MXGP alliance 🏆



Red Bull KTM Factory Racing wishes to thank and extend best wishes to five-times FIM World Champion Jeffrey Herlings as the 16-year association between the team and the Dutchman reaches a close.



Herlings was drafted into the Red Bull KTM… pic.twitter.com/SL7OYnGluf — MXGP (@mxgp) December 2, 2025

Če se Honda od Gajserja še ni poslovila, pa je zdaj slovo od Herlingsa oznanil KTM. "Red Bull KTM Factory Racing se želi zahvaliti petkratnemu prvaku Jeffreyju Herlingsu in mu pošilja dobre želje, ko se končuje 16-letno sodelovanje med ekipo in Nizozemcem," so zapisali v sporočilu za javnost. KTM je Herlingsa pod okrilje vzel leta 2010, ko je imel vsega 15 let.

Tovarniške ekipe in za zdaj znani dirkači za sezono MXGP 2026*:



Kawasaki: Romain Febvre, Pauls Jonass

Honda: Tom Vialle, Ruben Fernandez, ?

KTM: Lucas Coenen, Andrea Adamo

Yamaha: Maxime Renaux, ?

Ducati: Jeremy Seewer, Andrea Bonacorsi, Calvin Vlaanderen

Fantic: Alberto Forato, Brett van Doninck

Husqvarna: Kay de Wolf

Beta: Rick Elzinga, Jago Geerts



*Brez potrjene ekipe sta še najuspešnejša voznika zadnjega desetletja Tim Gajser in Jeffrey Herlings. Uradno bo šele januarja, a je bolj ali manj jasno, za koga bosta dirkala, saj sta prosta samo še dva motorja.