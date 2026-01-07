Prodaja novih avtomobilov v Sloveniji realno stagnira, toda trg je lani doživel pomembne tektonske premike. Na vrhu Volkswagen, Škoda in Renault, štirje od petih novo registriranih dejansko ostanejo v Sloveniji, velik vzpon elektrike in tudi Kitajcev.

Znani so podatki o novih registracijah za slovenski avtomobilski trg v lanskem letu. Do konca decembra so Slovenci registrirali nekaj več kot 57 tisoč avtomobilov (57.557), kažejo podatki Sekcije vozil pri Trgovinski zbornici Slovenije. To število registracij je 8,5 odstotka višje kot predlani (53.018).

Foto: Gregor Pavšič

Kljub navidezni rasti prodaja novih avtomobilov lani ni bistveno rasla. Spet se je namreč povečal delež tako imenovanih enodnevnih registracij, ki pomenijo izvoz vozil v tujino. Po oceni Danila Ferjančiča, generalnega direktorja Porsche Slovenija, se je delež izvoza povečal za dobro tretjino. Če ta izvoz odštejemo od lanskega bruto trga, je raven prodaje oziroma registracij ostala približno na ravni predlanskega leta.

Izvoz v tujino predstavlja približno petino bruto avtomobilskega trga. Od petih uradno registriranih avtomobilov so tako v Sloveniji v povprečju ostali le štirje.

Porsche Slovenija je vodilni posamezni trgovec v državi. Foto: Gašper Pirman

Še vedno torej velja, da Slovenci kupimo manj avtomobilov kot nekoč. Rekord je bil leta 1999, ko so v Sloveniji registrirali 82 tisoč osebnih avtomobilov. Leta 2019 so pred epidemijo covida-19 registrirali 73 tisoč avtomobilov, torej slabih 30 odstotkov več kot lani.

Prodaja osebnih avtomobilov se je v zadnjih petih letih tudi globalno zmanjšala, saj so želeli proizvajalci za vsako ceno donose postaviti pred visoke prodajne seštevke. Tovarne torej prodajo manj avtomobilov, a z njimi zaslužijo več kot prej. Za osebni avtomobil je treba danes plačati več, taki prodajni trendi pa gredo v prid tako tovarnam kot tudi generalnim uvoznikom in večjim trgovcem. Omenjeni izvoz v tujino sicer kvari uradno statistiko, negativen vpliv pa je predvsem manj dela za serviserje in poprodajo.

Tiguan je najbolj priljubljen model Volkswagna, ki je prvi med znamkami. Foto: Gregor Pavšič

Prvih 15 avtomobilskih znamk je lani zbralo vsaj tisoč registracij novih avtomobilov. Na vrhu ostaja Volkswagen s 15-odstotnim tržnim deležem, desetodstotni delež na bruto trgu imata še Škoda in Renault. Medtem ko je francoska znamka pri registracijah ostala na približno predlanski ravni, sta Volkswagen in Škoda število registracij povečala za deset oziroma dvanajst odstotkov. V prvi deseterici izstopa za več kot 50 odstotkov višji seštevek registracij pri Fordu, ki se je prebil kar na šesto mesto, v prvi deseterici kot prodajno vodilna premijska znamka ostaja tudi Audi.

Pet avtomobilov uradno z več kot tisoč registracijami

Na bruto trgu je pet avtomobilov preseglo tisoč registracij. Nekaterim so pomagale tudi omenjene enodnevne registracije. Na vrhu po registracijah ostaja renault clio, v prvi peterici so bili še škoda octavia, renault captur, škoda kamiq in škoda kodiaq. Volkswagen kot vodilna znamka ima s tiguanom šele šesti najuspešnejši posamezni model. Med prvimi 20 avtomobili je 13 evropskih, od tega pet Volkswagnovih.

Eden izmed največkrat registriranih avtomobilov ostaja škoda octavia. Foto: Gregor Pavšič

Slovenci so lani registrirali 267 novih porschejev, devet novih ferrarijev (med njimi tudi dva modela 12 cilindri), prav tako tri aston martine (dva modela vantage in enega DB 12) in prestižnega rolls-royca cullinan. Med športnimi avtomobili je prednjačil mercedes AMG s 36 registracijami. Foto: Ferrari

Prvi trend – podvojena prodaja električnih avtomobilov

Glavni trend lanskega leta je bil velik porast prodaje električnih avtomobilov. Registracije teh so se podvojile in slovenska rast v primerjavi z letom 2024 je bila celo med najvišjimi v Evropi.

Delež električnih avtomobilov na bruto trgu je znašal rekordnih 11 odstotkov, predlani je znašal še slabih šest odstotkov (5,9 odstotka).

Vodilna med znamkami med električnimi osebnimi avtomobili je ostala Tesla, ki je zbrala 957 registracij. V nasprotju z globalnim upadom njihove prodaje so jim registracije v Sloveniji celo narasle za 12 odstotkov. Volkswagen se jim je med znamkami že resno približal in je zbral več kot 800 novih registracij.

Med posameznimi električnimi avtomobili je nedotakljiv teslin model Y z več kot 600 registracijami. V prvi peterici so bili še volkswagen ID.7, volkswagen ID.4, tesla model 3 in cupra born. Tesla model Y se je spet močno približala prvi dvajseterici avtomobilov na absolutnem trgu.

Preboj so zabeležili tudi cenejši električni avtomobili s ceno pod 30 tisoč evrov. Izstopal je dongfeng box, skupno šesti najuspešnejši električni avtomobil, v drugi polovici leta pa tudi leapmotor T03. Renault je za novo petko zbral 242 registracij.

Trg električnih avtomobilov ostaja izjemno razdrobljen. Uradna statistika je zajela 114 različnih osebnih avtomobilov. Le 22 avtomobilov je zbralo vsaj sto registracij, 34 avtomobilov pa vsaj 50 registracij. Kar 46 električnih avtomobilov ni zbralo niti deset novih registracij.

Drugi trend – preboj prvih kitajskih znamk

Leta 2025 se je v Sloveniji zgodil tudi pomembnejši preboj kitajskih znamk. Nekatere so se že dobro uveljavile, druge so na trg šele vstopile. Letos v Slovenijo prihaja tudi BYD kot največji kitajski proizvajalec avtomobilov.

Kitajske znamke so v Sloveniji lani registrirale 3.162 novih avtomobilov. Njihov tržni delež je znašal 5,5 odstotka.

Med prvo trideseterico znamk v Sloveniji so štiri kitajske znamke, med njimi najvišje Dongfeng na 15. mestu. V prvi trideseterici so še MG, Geely in Leapmotor.

Med posameznimi avtomobili so izstopali trije. Najprej Dongfengov forthing T5 evo, ki se je s 705 registracijami kot prvi kitajski avtomobil zavihtel celo med prvo dvajseterico najuspešnejših avtomobilov. Poleg že omenjenega dongfeng boxa (290 registracij) je prodajno izstopal tudi MG ZS (515 registracij).

Znamka Dongfeng je kot prva kitajska znamka v enem letu v Sloveniji prodala več kot tisoč avtomobilov (1.090) in se je tako prebila do 1,9 odstotnega tržnega deleža.

Letos se bo pokazal domet lani nove znamke Omoda in Jaecoo, pa tudi nekoliko bolj nišnih znamk, kot so Zeekr, Lynk&Co in Hongqi.

Forthing T5 evo je kot prvi kitajski avtomobil med prvo dvajseterico najuspešnejših avtomobilov. Foto: Gregor Pavšič

Pri elektriki še vedno daleč pred vsemi tesla model Y. Foto: Gregor Pavšič

Tretji trend – padec zanimanja za uvožene rabljene avtomobile

Še en pomemben trend je padec zanimanja za rabljene avtomobile iz uvoza. Tudi lani je namreč število teh padlo. Najbolj logična razlaga bi bila prav v prihodu kitajskih znamk s cenovno dostopnimi vozili s klasičnimi bencinskimi motorji, ki imajo tudi z bogato opremo ceno še vedno pod 30 tisoč evrov. Očitno postaja dobro opremljen novi kitajski avtomobil zanimivejši od evropskega rabljenega avtomobila.

Najuspešnejši avtomobili po pomembnejših segmentih

Za zdaj je še težko oceniti, katerim tradicionalnim evropskim znamkam so kitajski novinci najbolj zarezali v prodajno pogačo. Prodaja in število registracij sta v Sloveniji najbolj upadla znamkam, kot so Fiat, Seat, Suzuki, Peugeot in Dacia, kar pa je seveda lahko povezano tudi z drugimi dejavniki.

Mini majhni avtomobili:

Hyundai i10 - 414 Leapmotor T03 - 187 Hyundai Inster - 126 Fiat Grande Panda - 123 Kia Picanto - 81

Majhni avtomobili:

Renault Clio - 2.446 Citroen C3 - 894 Peugeot 208 - 724 Dacia Sandero - 607 Opel Corsa - 402

Spodnji srednji razred:

Škoda Octavia - 1.957 Volkswagen Golf - 973 Toyota Corolla - 782 Kia Ceed - 564 Seat Leon - 347

Srednji razred:

Volkswagen Passat - 519 Volkswagen ID.7 - 358 Tesla Model 3 - 347 Škoda Superb - 239 Audi A4 - 178

Mali SUV:

Renault Captur - 1.604 Škoda Kamiq - 1.335 Volkswagen T-roc - 1.146 Peugeot 2008 - 1.041 Volkswagen T-cross - 991

Srednji SUV:

Volkswagen Tiguan - 1.172 Hyundai Tucson - 1.150 Nissan Qashqai - 739 Dongfeng T5 evo - 705 Kia Sportage - 679

Veliki SUV:

Škoda Kodiaq - 1.257 Tesla Model Y - 609 Volkswagen Tayron - 349 Mercedes GLC - 308 Audi Q5 - 245

Električni avtomobili:

Tesla Model Y - 609 Volkswagen ID.7 - 358 Volkswagen ID.4 - 350 Tesla Model 3 - 347 Cupra Born - 306

Športni avtomobili: