V letu 2026 bo na slovenske ceste pripeljalo veliko zanimivih novih avtomobilov. Od električnega renault twinga do “bencinskega” volkswagen T-roca ter premijskega BMW iX3.

Kot je razvidno s spodnjega seznama napovedanih avtomobilskih novosti za leto 2026, nas na slovenskem avtomobilskem trgu čaka zanimivo dogajanje in veliko pomembnih novosti. Prihaja več manjših električnih avtomobilov, a tudi več prodajno zanimivih potencialnih vozil s klasičnimi motorji. Ob vsem tem pričakujemo tudi še nove kitajske znamke, na primer BYD s svojo floto vozil.

Napovedane avtomobilske novosti v Sloveniji za leto 2026:

Alfa Romeo Tonale – prenova modela, 1. četrtletje

Alpine A390 – nov model, marec 2026

Arcfox T1 – nov model, 2. polovica leta

Arcfox T5 – nov model, 2. polovica leta

Audi Q4 e-tron – prenova, junij 2026

Audi RS5 – nova generacija, junij 2026

Audi Q7 – nova generacija, september 2026

Audi A6 Allroad – nova različica, oktober 2026

Baic BJ40 – nov model, april 2026

BMW iX3 – nov model, marec 2026

BMW Z4 Final Edition – nova različica, prva polovica 2026

BMW i3 – nov model, druga polovica leta

BMW serije 3 – različice z bencinskimi motorji, druga polovica leta

Cupra Formentor – nova različica (VZ5), marec 2026

Cupra Born – prenova, 2. četrtletje

Cupra Raval – nov model, poletje 2026

Dongfeng Vigo – nov model, maj 2025

Dongfeng Mage – nova različica (PHEV)

Dongfeng Huge – nova različica (PHEV)

DS N°7 – nov model, 1. polovica leta

Fiat Grande Panda – nova različica (bencinski motor, ročni menjalnik), 1. četrtletje

Fiat 500 – blagi hibrid z ročnim menjalnikom, 1. četrtletje

Fiat 600 – ročni menjalnik, 1. četrtletje

Forthing V9 – nov model

Forthing U-tour – nova različica (PHEV), januar 2026

Forthing Taikon 5 – nov model, september 2026

Forthing Taikon 7 – nov model (PHEV)

Geely Starray EMi – nova različica (PHEV), marec 2026

Honda Civic – nova generacija

Honda Prelude – nov model

Hongqi e-HS5 – nova različica (EV), februar 2026

Hongqi e-HS7 – nova različica (EV), marec 2026

Hongqi HS3 – nova različica (PHEV), junij 2026

Hyundai Ioniq 6 – prenova, februar 2026

Hyundai Ioniq 6 N – nova različica, april 2026

Hyundai Ioniq 3 – nov model, september 2026

Hyundai Bayon – nova generacija, december 2026

Hyundai Tucson – nova generacija, december 2026

Jaecoo 5 – nov model, januar 2026

Jaecoo 8 – nov model, sredi leta 2026

Jeep Compass – nova generacija, 1. četrtletje

Jeep Avenger – prenova modela, 1. četrtletje

Jeep Recon – nov model, 4. četrtletje

Jeep Wagoneer S – nov model, 4. četrtletje

KGM Actyon – nova različica (HEV), 1. četrtletje

KGM Musso – nova različica (EV), 2. četrtletje

Kia PV5 – nov model, 1. četrtletje

Kia EV4 – nov model, februar 2026

Kia EV2 – nov model, marec 2026

Kia EV5 – nov model, april 2026

Kia Niro – nova generacija, junij 2026

Kia Seltos – nov model, junij 2026

Leapmotor B10 – različica s podajševalnikom dosega, 1. četrtletje

Leapmotor B05 – nov model, 3. četrtletje

Leapmotor A10 – 4. četrtletje

Leapmotor A05 – 4. četrtletje

Lexus ES – nova generacija

Lexus E-SUV – nov model (EV)

Mazda CX-5 – nova generacija

Mazda "C-SUV" – nov model (EV)

Mercedes CLA – nova različica (blagi hibrid), januar 2026

Mercedes CLA Shooting Brake – nova izvedba (blagi hibrid), januar 2026

Mercedes CLA Shooting Brake – nova različica (EV), marec 2026

Mercedes GLC – nov model, marec 2026

Mercedes GLB – nov model, marec 2026

Mercedes GLB – nova različica (blagi hibrid), junij 2026

Mercedes razred S – prenova, marec 2026

Mercedes EQS – prenova, junij 2026

Mercedes AMG GT coupe 4 vrt. – nova različica (EV), junij 2026

Mercedes AMG SUV – nova izvedba (EV) - december 2026

Mercedes razred C – prenova, september 2026

Mercedes razred C – nov model (EV), september 2026

Mercedes GLE – prenova, november 2026

Mercedes GLS – prenova, september 2026

Mercedes GLA – nov model, november 2026

Mercedes VLE – nov model, september 2026

Mercedes "mini" razred G – nov model (EV)

Mini Paul Smith Edition – nova različica

Mitsubishi Grandis – nov model

Mitsubishi Eclipse Cross – nov model (EV)

Nissan Leaf – nov model, junij 2026

Nissan Micra – nov model, marec 2026

Omoda 9 – nov model, januar 2026

Omoda 4 – nov model, september 2026

Omoda 7 – nov model, sredi leta 2026

Opel Astra – prenova modela, april 2026

Peugeot 308 in 308 SW – prenova modela, 1. četrtletje

Peugeot 408 – prenova modela, 1. četrtletje

Porsche Cayenne Electric – nov model, 1. četrtletje

Renault Clio – nova generacija, februar 2026

Renault Twingo – april 2026

Seat Ibiza – prenova, 1. četrtletje

Seat Arona – prenova, 1. četrtletje

Suzuki e-Vitara – nov model, april 2026

Škoda Epiq – nov model, september 2026

Škoda "Space BEV" – nov model (EV, 7 sedežev), jesen 2026

Toyota RAV4 – nova generacija, maj 2026

Toyota Aygo X – prenova, januar 2026

Toyota C-SUV – nov model (EV)

Toyota bZ4X – prenova, januar 2026

Toyota bZ4X touring – nov model, maj 2026

Toyota Hilux – nova generacija, februar 2026 (EV)

Volkswagen T-roc – nova generacija, marec 2026

Volkswagen ID.3 – prenova, avgust 2026

Volkswagen ID.polo – nov model, oktober 2026

Volkswagen ID.cross – nov model, december 2026

Volkswagen Multivan – prenova, oktober 2026

Volkswagen Caddy – prenova, oktober 2026

Volvo ES90 – nov model, 1. četrtletje

Volvo EX60 – nov model, 2. četrtletje

Nova generacija volkswagna T-roc. Foto: Gregor Pavšič

Nekaj znamk še brez napovedi novosti

Nekaj znamk pravih novosti za leto 2026 nima in jih zato na zgornjem seznamu ni. Tak primer je Citroen, kjer so že lani pokazali glavne novosti in jih bodo letos uvajali na trg. Med njihove pomembnejše lanske novosti sodi novi C5 aircross. Novosti za letos nima načrtovanih kitajski MG, pri Fordu pa bodo več o novih modelih lahko sporočili šele spomladi.

Že do marca novi VW t-roc, renault clio in renault twingo

Med ostalimi avtomobili je veliko raznolikih novosti. Že začetek leta bo udaren s prihodom novega volkswagna T-roca in renault clia, marca nato sledi začetek prodaje električnega renault twinga.

Celotno leto bo v znamenju tako novosti na električni kot klasični ponudbi osebnih avtomobilov. Volkswagen bo do jeseni čakal na ID.pola, Škoda pa bo že prej dobila sorodnega epiqa. Nove cenovno dostopne električne avtomobile je napovedal Leapmotor, sredi leta bo Dongfeng pripeljal tudi nov model vigo – to je SUV brat lansko leto uspešnega boxa.

Poleg T-roca in clia pri klasičnih vozilih izstopa še nekaj napovedi. Taki sta novi generaciji toyote RAV4 in mazde CX-5, pri premijskih vozilih pa najprej novi BMW iX3, torej prvi model "neue klasse" (pozneje tudi BMW i3), nato pa še več novosti iz Mercedesa.

Novi renault clio bo ena najpomembnejših novosti leta. Foto: Gregor Pavšič Twingo je velik up tudi za dolenjski Revoz. Foto: Gregor Pavšič BMW iX3 je prvi avtomobil platforme "neue klasse". Foto: Gregor Pavšič Leapmotor bo pripeljal več novih modelov, med njimi tudi model B05. Foto: Leapmotor Dongfeng lani z boxom, letos pa z vigom. Foto: Plan-net Avto Kia ima dolg seznam novosti, ki se bo začel z električnim kombijem PV5. Foto: Kia Mercedes ima veliko novosti, med njimi tudi model GLC. Foto: Mercedes-Benz Jeseni v Slovenijo prihaja volkswagen ID.polo. Foto: Volkswagen Škoda od epiqa pričakuje prodajo kot za modela elroq in enyaq skupaj. Foto: Škoda Novi toyota RAV4. Foto: Gregor Pavšič Foto: Mazda