Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Nazaj na Siol.net

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
Gregor Pavšič

Avtor:
Gregor Pavšič

Sreda,
7. 1. 2026,
6.05

Osveženo pred

22 minut

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,00

Natisni članek

Natisni članek
Madžarska proizvodnja avtomobilov Mercedes-Benz

Sreda, 7. 1. 2026, 6.05

22 minut

Mercedes-Benz

Nova odločitev Mercedesa: Madžarska krepi avtomobilske posle

Gregor Pavšič

Avtor:
Gregor Pavšič

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,00
Mercedes razred A | Foto Mercedes-Benz

Foto: Mercedes-Benz

Mercedes bo proizvodnjo razreda A letos iz Nemčije preselil na Madžarsko.

Mercedes bi moral končati proizvodnjo osnovnega razreda A, a po odločitvi uprave v drugi polovici lanskega leta ga bodo izdelovali še vsaj do leta 2028. Prišlo pa bo do pomembne spremembe - proizvodnjo avtomobila iz Nemčije selijo na Madžarsko, kjer ga bodo izdelovali v Mercedesovi tovarni v Kecskemetu. Glavni razlog so bržkone precej nižji stroški dela na Madžarskem. 

Avtomobile trenutno izdelujejo v tovarni v Rastattu, ki so jo nadgradili za proizvodnjo novih modelov s platforme MMA. Tako so tam že začeli izdelovati novega CLA, proti koncu letošnjega leta pa bodo iz Rasttata že prišli novi GLB ter GLA tako v električni kot hibridni različici. Selitev starega razreda A pomeni tudi razbremenitev proizvodnje. 

Madžarska krepi svoje avtomobilske posle

Za Madžarsko je odločitev Mercedesa nova krepitev domačega avtomobilskega posla. Audi ima v Győru največjo tovarno motorjev na svetu, BYD gradi prvo evropsko tovarno, BMW pa je v Debrecenu postavil novo tovarno - prvi model iz nje bo novi iX3 na osnovi “neue klasse”. 

Foto - tovarna Mercedesa v Kecskemetu:

Mercedes tovarna Kecskemet | Foto: Mercedes-Benz Foto: Mercedes-Benz Mercedes tovarna Kecskemet | Foto: Mercedes-Benz Foto: Mercedes-Benz Mercedes tovarna Kecskemet | Foto: Gregor Pavšič Foto: Gregor Pavšič Mercedes tovarna Kecskemet | Foto: Mercedes-Benz Foto: Mercedes-Benz Mercedes tovarna Kecskemet | Foto: Gregor Pavšič Foto: Gregor Pavšič

Madžarska proizvodnja avtomobilov Mercedes-Benz
VEČ NOVIC
Ne spreglejte
Ena številka

Ena številka

Preizkusite storitev Ena številka, ki vam omogoča, da povežete do 3 naprave, ki se vse predstavljajo z isto telefonsko številko.
Enotna cena paketov Naj

Enotna cena paketov Naj

Izberite paket Naj po svoji meri – zdaj vsi s hitrostjo do 1 Gbit/s.
E-oskrba

E-oskrba

Zagotovite si brezskrbnost z rešitvijo, ki vas ob padcu ali slabosti takoj poveže z asistenčnim centrom. Zanesljiva pomoč je na voljo 24/7.