Nova odločitev Mercedesa: Madžarska krepi avtomobilske posle

Mercedes bi moral končati proizvodnjo osnovnega razreda A, a po odločitvi uprave v drugi polovici lanskega leta ga bodo izdelovali še vsaj do leta 2028. Prišlo pa bo do pomembne spremembe - proizvodnjo avtomobila iz Nemčije selijo na Madžarsko, kjer ga bodo izdelovali v Mercedesovi tovarni v Kecskemetu. Glavni razlog so bržkone precej nižji stroški dela na Madžarskem.

Avtomobile trenutno izdelujejo v tovarni v Rastattu, ki so jo nadgradili za proizvodnjo novih modelov s platforme MMA. Tako so tam že začeli izdelovati novega CLA, proti koncu letošnjega leta pa bodo iz Rasttata že prišli novi GLB ter GLA tako v električni kot hibridni različici. Selitev starega razreda A pomeni tudi razbremenitev proizvodnje.

Madžarska krepi svoje avtomobilske posle

Za Madžarsko je odločitev Mercedesa nova krepitev domačega avtomobilskega posla. Audi ima v Győru največjo tovarno motorjev na svetu, BYD gradi prvo evropsko tovarno, BMW pa je v Debrecenu postavil novo tovarno - prvi model iz nje bo novi iX3 na osnovi “neue klasse”.

Foto - tovarna Mercedesa v Kecskemetu:

Foto: Mercedes-Benz Foto: Mercedes-Benz Foto: Gregor Pavšič Foto: Mercedes-Benz Foto: Gregor Pavšič