Za zdaj še neuradno: Mercedes in Robert Lešnik “kuhata” nekaj novega

Pri Mercedesu razvijajo naslednika trenutnega razreda A, ki naj bi ohranil značilnosti kombilimuzine, a bo dobil videz križanca. Slovenski oblikovalec Robert Lešnik bo imel očitno zahteven izziv. Novi model bi lahko dobil tudi povsem novo ime na osnovi treh črk.

Sodeč po napovedih bo novi model zanimiv izziv tudi za Roberta Lešnika, vodjo zunanjega oblikovanja pri Mercedesu. Foto: Žiga Intihar Mercedes-Benz pripravlja peto generacijo razreda A, ki bo na trg prišla leta 2028 in bo zasnovana kot kombinacija hibridnih in povsem električnih pogonov. Tako bodo tudi v Stuttgartu izdelali cenovno še dostopnejši električni avtomobil, podobno kot bodo naredili tudi pri Audiju z napovedanim modelom A2 e-tron.

Čeprav so pri Mercedesu sprva načrtovali ukinitev modela že leta 2025 v okviru preusmeritve v bolj prestižne segmente, je počasnejše sprejemanje električnih vozil na trgu privedlo do spremembe strategije in podaljšanja življenjskega cikla trenutnega avtomobila. Novi razreda A bo temeljil na sodobni platformi MMA, ki omogoča proizvodnjo električnih in bencinskih različic na isti osnovi, je poročal britanski Autocar in se skliceval na vire znotraj tovarne.

Koncept kombilimuzine, a nekoliko višji položaj sedenja

Oblikovno bo model predvidoma ostal zvest konceptu kombilimuzine, vendar z nekoliko višjim položajem sedenja, ki je deloma posledica električne arhitekture z višjim dnom. Kljub temu pri Mercedesu poudarjajo, da razred A ne bo postal križanec, temveč bo ohranil značaj klasične kombilimuzine. Višja karoserija naj bi izboljšala preglednost in dostopnost, kar je odziv na spremenjene želje kupcev, vključno s starejšimi vozniki, ki so v preteklosti posegali po razredu B.

Platforma MMA bo omogočila večjo medosno razdaljo in več prostora v notranjosti, obenem pa bo podpirala različne pogonske konfiguracije. Električne različice bodo uporabljale 800-voltno arhitekturo z baterijami kapacitete 58 kWh ali 85 kWh, medtem ko bodo bencinski modeli opremljeni z 1,5-litrskim turbomotorjem v blago-hibridni izvedbi. Električni A-Class bo osnovno gnan na zadnji kolesni par, bencinski pa na sprednjega, pri obeh pa bo na voljo tudi štirikolesni pogon.

Novi razred A bodo proizvodno umestili ob bok modeloma CLA in GLA v tovarni na Madžarskem, pri čemer še ni dokončno potrjeno, ali bo ohranil obstoječe ime ali dobil novo oznako, ki bi ga bolj uskladila z aktualno trimestno nomenklaturo znamke.