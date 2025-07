Trump je Volkswagen letos že stal milijardo evrov, Nemci pričakujejo nižji dobiček

Foto: Volkswagen Trgovanje z avtomobili na relaciji Evropa-ZDA je letos z višjimi carinami, ki so prišle v veljavo po izvolitvi predsednika Donalda Trumpa, letos naletelo na velike ovire. Taki so tudi rezultati Volkswagna za prvo polletje, ki upošteva tudi obdobje v času višjih carin od aprila do danes. Pri Volkswagnu ocenjujejo, da so jih letos višje carine v ZDA stale že 1,3 milijarde evrov.

Uprava v Wolfsburgu je prav tako prilagodila svoje načrte glede poslovnih rezultatov v letošnjem letu. Iz prodaje avtomobilov so pričakovali donosnost od 5,5 do 6,5 odstotka, zdaj pa so to znižali na pet odstotkov. Nemci so pričakovali tudi za okrog pet odstotkov višjo prodajo svojih avtomobilov, ki pa bo ostala na lanski ravni.

“Pospešiti moramo udejanjanje naših ukrepov za nižanje stroškov. Ne smemo predvidevati, da so višje carine v ZDA le začasne,” je ob predstavitvi načrtov delničarjem dejal izvršni direktor Volkswagna Oliver Blume.

Foto: Volkswagen

Dobiček Volkswagna letos nižji za 29 odstotkov

ZDA in Japonska sta prejšnji teden dosegli dogovor o carinah, kar daje upanje tudi pogajalcem pri Evropski uniji. Avtomobilski proizvajalci iz Evrope, ki imajo pomemben del prodaje tudi v ZDA in avtomobile tja izvažajo, si želijo kar najhitrejšega dogovora.

Volkswagen je po koncu drugega četrtletja poročal o 3,8 milijarde dobička, kar je bilo 29 odstokov manj kot v enakem obdobju lani. Prodajo avtomobilov je koncern v prvi polovici leta povečal za 1,5 odstotka, prodaja v ZDA pa je upadla za skoraj deset odstotkov. Na vprašanje investitorjev, ali se bodo proti carinam v ZDA borili tudi z višjimi cenami avtomobilov, Blume in prvi finančnik koncerna Arno Antlitz še nista odgovorila.



Severna Amerika je v prvem polletju zagotovila 18,5 odstotka prometa za koncern Volkswagen. Skoraj vsak peti avtomobil so torej prodali v ZDA. Višjim carinam sta še bolj kot Volkswagen, ki ima tovarno v Chattanoogi, podvržena Audi in Porsche.