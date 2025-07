Kitajci skupaj lovijo Mercedes, toda kako priljubljeni so? To so novi podatki.

Kitajski proizvajalci obvladujejo domači trg, ki je največji na svetu, preboj na druge trge pa bo dolgoročnejši. To velja tudi za zahtevne trge v Evropi, kjer so kitajske znamke skupaj letos presegle petodstotni tržni delež (5,1 %). Do konca junija so skupaj prodale 347 tisoč vozil, kar je bilo 91 odstotkov več kot lani v enakem obdobju, kažejo podatki analitične družbe JATO Dynamics.

Kitajske znamke skupaj so skoraj na ravni tržnega deleža Mercedes-Benza (5,2 %) in pred Fordom (3,8 %).

Posamezne kitajske znamke še nimajo dveh odstotkov tržnega deleža

Posamezne znamke na evropskem trgu še niso med najboljšimi, saj lahko o opaznem tržnem deležu poročamo le o kitajskih znamkah v celoti. Na posameznih trgih so posamezne znamke uspešnejše, a njihova prodaja med posameznimi državami precej niha. V Avstriji je na primer nadpovprečno uspešen BYD, ki ga v Sloveniji sploh še ni, obenem je na slovenskem trgu bolj kot v Evropi uspešen Dongfeng. V Sloveniji prav tako še ni znamke Jaecoo (prišla naj bi še letos), ki ima na evropski ravni ponekod že zavidljivo prodajo.

Prodajo kitajskih znamk v EU poganjajo predvsem BYD, Chery Auto (znamki Jaecoo in Omoda), Leapmotor in Xpeng. BYD je v Evropi registriral 70.500 novih avtomobilov, s čimer se uvršča ob bok Tesle. Uspešnejši je SAIC Motor z znamko MG. Ti tržni deleži se gibljejo med 1,3 in 1,9 odstotka.

Junija je BYD registriral 15.565 vozil, kar bi ga v EU uvrstilo med prvih 25 znamk. BYD seal U je bil junija v EU skupaj z volkswagen tiguanom najuspešnejši priključni hibrid, v prvem polletju pa je zasedel tretje mesto.