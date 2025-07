Slabe novice za Madžare: zamik tovarne BYD, manjša proizvodnja in favoriziranje Turkov?

BYD, največji kitajski proizvajalec avtomobilov, bo v tovarno v madžarskem Szegedu vložil štiri milijarde evrov. Tovarno bi morali končati že letos in tudi začeti proizvodnjo avtomobilov. Predviden letni obseg kitajske tovarne na jugovzhodu Madžarske je bil 150 tisoč avtomobilov.

Skromna proizvodnja na Madžarskem, raje prednost za tovarno v Turčiji?

Toda neuradno so se načrti spremenili, je poročal Reuters in se skliceval na vire znotraj tovarne. Proizvodnjo avtomobilov bodo na Madžarskem začeli prihodnje leto, še pomembnejše pa je krčenje proizvodnje na vsega nekaj deset tisoč avtomobilov. Leta 2027 bodo proizvodnjo povečali, a še vedno bo pod prvotnimi načrti.

Na drugi strani bo BYD pospešil zagon druge evropske tovarne v Turčiji, ki so jo nameravali zagnati konec leta 2026. Tovarna, vredna milijardo evrov, bo leta 2027 predvidoma izdelala več kot 150 tisoč avtomobilov. Zakaj je BYD dal prednosti Turčiji pred Madžarsko, del razloga je lahko tudi v carinah Evropske unije proti električnim avtomobilom kitajskega porekla, uradno ni znano. Pri BYD navedbe za zdaj še niso komentirali.

Foto: BYD

Foto: BYD

BYD trenutno svoje električne avtomobile v Evropo uvaža iz Kitajske in zanje plača 27-odstotno carino. Avtomobili, ki bi jih izdelali v Turčiji in jih nato uvozili v Evropsko unijo, ne bi bili deležni višjih carin (v primeru BYD dodatnih 17 odstotkov). Prav tako je delovna sila v Turčiji še cenejša kot na Madžarskem, nižji proizvodni stroški pa so trenutno za kitajske znamke tudi protiukrep za višje carine.

BYD je lani v Evropi prodal 84 tisoč avtomobilov, letos bi jih lahko po oceni analitikov prodal okrog 186 tisoč. Do leta 2029 bi lahko BYD v Evropi prišel do letne prodaje blizu 400 tisoč avtomobilov. Sodeč po lanskih prodajnih številkah bi se BYD uvrščal blizu znamk, kot so Ford, Opel, Citroen, Tesla, Volvo in podobni. Ob taki prodaji bi imel BYD v Evropi dobre tri odstotke tržnega deleža.

Foto: Gregor Pavšič

Prvo obdobje prisotnosti v Evropi je bilo za BYD v znamenju več pretresov pri iskanju ustreznih prodajnih partnerjev. Slovenija je za zdaj ena redkih držav v Evropski uniji, kjer BYD svojih avtomobilov še ne prodaja. Po Italiji, Avstriji in Madžarski – tam ima BYD tudi svoj evropski sedež – so v zadnjih mesecih prodajo zagnali tudi na Hrvaškem. Od tam bodo vodili tudi posel v Sloveniji, kjer pa trgovcev (več ali enega samega) še niso izbrali. Pogovore z BYD je potrdil le Plannet Avto, ki je v Sloveniji uspešno lansiral znamko Dongfeng – ta je vodilna med kitajskimi znamkami in kot edina kitajska v prvi dvajseterici na slovenskem avtomobilskem trgu.