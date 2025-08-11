Klasika, ki je vedno aktualna: pravi retro motocikel ob jubileju znamke #foto

BMW z modelom R 12 nineT nagovarja vse ljubitelje klasične motoristične elegance. Že na prvi pogled ne pusti ravnodušnih, saj gre za pravi retro motocikel z dodelanimi detajli, ki so ga pri BMW Motorrad ustvarili v počastitev 100-letnice te znamke.

Zasnovan je tako, da navduši tako ljubitelje retro oblikovanja kot sodobne motoriste, ki cenijo napredno tehnologijo. Brezčasna oblika združuje moderno tehnologijo in zmogljivosti legendarnega dvocilindrskega bokser motorja.

Foto: Sašo Jalšovec

Foto: BMW

BMW R 12 nineT se ponaša s klasičnim in prepoznavnim videzom, ki ga zaznamuje zračno hlajeni dvocilindrski bokser motor z izrazitima cilindroma na vsaki strani. Poleg značilnega motorja izstopata še klasično oblikovan rezervoar in mehke, zaobljene linije drugih elementov motocikla.

V klasično zasnovo je prefinjeno integrirana sodobna tehnologija. Primer tega so LED-žarometi, vgrajeni v veliko okroglo ohišje, in zadnja LED-luč, diskretno umeščena pod zaključek sedeža.

Posebno pozornost so pri BMW namenili detajlom. Aluminijasti zaključki in krom elementi dodajo pridih žlahtnosti in prefinjene elegance.

Tudi voznikova ergonomija je dobra, položaj za vožnjo je pokončen, motor pa je zaradi nizkega sedeža primeren tudi za nižje voznike.

Združitev tradicije in inovacije

V središču BMW R 12 nineT je dvovaljni bokser motor s prostornino 1170 ccm, ki razvije 110 KM (80 kW) in 116 Nm navora. Izboljšan sistem vbrizgavanja in optimiziran izpuh skrbita za večjo učinkovitost in skladnost z okoljskimi standardi Euro 5. Zračno hlajenje je dopolnjeno z oljnim, kar motorju omogoča tudi večje obremenitve.

Bokser motor nudi veliko moči, a ostaja uglajen in predvidljiv. Znana lastnost je enakomeren navor skozi celoten razpon vrtljajev, kar omogoča tekoče pospeševanje in udobno vožnjo.

Kardanski prenos neposredno prenaša moč na cesto in doda vožnji nekaj robustne dinamike. Na voljo je tudi sistem za prestavljanje brez sklopke Shift Assist Pro, ki deluje izjemno gladko in je praktičen pripomoček pri vsakodnevni vožnji.

BMW R 12 nineT je opremljen z vzmetenjem z možnostjo ročne nastavitve, tako sprednje kot tudi zadnje centralno vzmetenje. Sistem omogoča učinkovito absorpcijo neravnin in visoko stabilnost. Nizko težišče agregata pa prispeva k odlični vodljivosti, zlasti v zavojih.

Foto: Sašo Jalšovec Foto: Sebastjan Rozman

Trije načini vožnje

Na voljo so trije načini vožnje, bolj zadržan odziv motorja na dodajanje plina in zgodnji vklop nadzora oprijema z načinom RAIN, ROAD je optimiran za vsakodnevno uporabo in DYNAMIC za izkoriščanje celotnega potenciala motorja. Napredni sistem ABS Pro in nadzor oprijema (DTC) pa skrbita za varnost v vseh razmerah

Motocikel je bogat z močjo in je vožnja po mestih in regionalnih in lokalnih cestah – z zmernimi hitrostmi okoli 100 km/h naravnost čudovita. Tu klasična zasnova v kombinaciji s sodobno asistenčno tehnologijo zares pride do izraza. Pri večjih hitrostih od 120 km/h pa je upor zraka brez prednje zaščite lahko že moteč faktor.

Ikonični motor, ki nikogar ne pusti ravnodušnega

Nad velikim okroglim žarometom sta nameščena dva analogna prikazovalnika z kazalci, ki povdarjata motorjev retro videz. Vgrajen je tudi digitalni zaslon, ki prikazuje vse ključne informacije in omogoča povezljivost z BMW-jevimi pametnimi funkcijami.

Na voljo je tudi obilo možnosti dodatne opreme, od potovalnih kovčkov in ščitnikov do posebne dodatne opreme po željah posameznika.

BMW R 12 nineT je motocikel, ki združuje klasično oblikovanje z najsodobnejšimi funkcionalnostmi. S svojim ikoničnim videzom, zmogljivim motorjem in napredno tehnologijo je odlična izbira za motoriste, ki iščejo ravnovesje med eleganco in zmogljivostjo. Cenovno se sicer uvršča v višji cenovni razred, a v tem segmentu R 12 nineT zagotovo ponuja poleg tehnične dovršenosti tudi ikoničnost.