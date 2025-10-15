Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Gregor Pavšič

Sreda,
15. 10. 2025,
Prodaja avtomobilov Kitajska

Prodaja novih avtomobilov na Kitajskem

Kitajci spet z novim rekordom in mejnikom: v enem mesecu več kot milijon električnih

BYD ostaja najuspešnejši kitajski proizvajalec, a prejšnji mesec je prodaja v primerjavi z istim mesecem lani upadla.

Foto: BYD

BYD ostaja najuspešnejši kitajski proizvajalec, a prejšnji mesec je prodaja v primerjavi z istim mesecem lani upadla.

Foto: BYD

Kitajski avtomobilski proizvajalci so v enem mesecu prvič prodali več kot milijon električnih avtomobilov.

Nov mejnik na kitajskem avtomobilskem trgu. Septembra so prodali 1,6 milijona novih priključnih avtomobilov (NEV), kar vključuje tako električna vozila kot priključne hibride in različice s podaljševalniki dosega. Delež vozil NEV je dosegel slabih 50 odstotkov (49,7 %) absolutnega kitajskega avtomobilskega trga. 

Nov rekord je več kot milijon izključno električnih avtomobilov v enem mesecu, kar se je zgodilo prvič. Prodaja električnih je bila 36 odstotkov višja kot septembra lani in 16 odstotkov višja kot v mesecu avgustu. 

Večina je še naprej namenjena Kitajcem, izvoz kljub rasti v manjšini

Te številke sicer vključujejo tako prodajo na domačem kitajskem trgu kot tudi izvoz na druge trge. Septembra so skupno izvozili okrog 222 tisoč priključnih avtomobilov, kar predstavlja slabih 14 odstotkov vseh zavzetih v uradno prodajno statistiko.

Medtem ko prodaja električnih avtomobilov na Kitajskem raste, se je ohladilo zanimanje za priključne hibride. Prodajno so sicer še vedno nad lanskimi številkami, a rast je manjša kot pri električnih. Skupni tržni delež vozil NEV zato bistveno ne raste in stagnira okrog 50 odstotkov. 

Kitajski proizvajalci so septembra skupno prodali 3,2 milijona novih avtomobilov, kar je bilo skoraj 15 odstotkov več kot septembra lani.
 

Prodaja avtomobilov Kitajska
