Gregor Pavšič

Gregor Pavšič

Torek,
4. 11. 2025,
10.24

Torek, 4. 11. 2025, 10.24

Postojnčan je otroštvo preživel v Mehiki, letos prvič v prvenstvu formule 4 #foto

Aleksander Bogunović | Foto Osebni arhiv

Obetavni slovenski dirkač Aleksander Bogunović je letos odpeljal prvo sezono v španskem prvenstvu formule 4.

Aleksander Bogunović se je rodil leta 2008, že s sedmimi meseci pa se je z družino iz Postojne preselil v Mehiko. Oče ga je tam posadil v prvi gokart in Bogunović je prve izkušnje in uspehe dosegal na različnih dirkah v kartingu v Mehiki in v ZDA. Po vrnitvi v Slovenijo je bil državni prvak, izkazal pa se je tudi na mednarodnih dirkah v Italiji. Pred tremi leti je nase opozoril še s petim mestom na mednarodnih igrah FIA v francoskem Marseillu in sedmim mestom na FIA Academy Trophy. Ob vrnitvi v Slovenijo je dirkal tudi pod mentorstvom Domna Jerančiča.

Prvi Slovenec v prvenstvu formule 4

Letos je Bogunović naredil velik korak naprej in se prvič udeležil španskega prvenstva formule 4. Tako je postal prvi Slovenec, ki je redno dirkal v tekmovanju takega ranga. Prehod iz kartinga v enosedežno formulo je bil v izenačeni konkurenci zahteven in namenjen predvsem nabiranju izkušenj. Točk mu letos ni uspelo osvojiti, sicer pa je na dirkah nastopilo 42 različnih voznikov. 

Bogunović se je še pred koncem letošnjega prvenstva španske formule 4 predstavil tudi na dveh lokacijah v Sloveniji. S formulo in gokartom je ogrel asfalt parkirišča pred Postojnsko jamo, v Ljubljani pa mu je podporo pri projektu uveljavitve v svetu formul izkazal tudi nekdanji dirkač in poslovnež Matjaž Tomlje. 

Aleksander Bogunović | Foto: Osebni arhiv Foto: Osebni arhiv

Španija formula 4 Aleksander Bogunović
