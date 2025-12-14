Trump čaka novega, toda Boeingovo predsedniško letalo spet zamuja. #foto

Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Gregor Pavšič

Gregor Pavšič

Nedelja,
14. 12. 2025,
6.00

41 minut

Nedelja, 14. 12. 2025, 6.00

Novi Air Force One šele sredi leta 2028?

Trump čaka novega, toda Boeingovo predsedniško letalo spet zamuja.

Gregor Pavšič

Gregor Pavšič

Air Force One Boeing 747

Foto: Reuters

Ameriški predsednik Donald Trump bo moral na novo letalo s strani Boeinga počakati vsaj še nekaj let. Strošek za obe naročeni letali tipa 747-8 je že presegel pet milijard dolarjev.

Zračne sile v ZDA so potrdile, da so dobavo dveh novih predsedniških letal s strani Boeinga ponovno zamaknili in sicer v sredino leta 2028. Ameriški predsednik Donald Trump je dejal, da želi z novim letalom potovati še pred iztekom svojega mandata v januarju leta 2029. Trump je že večkrat izrazil nezadovoljstvo nad zamudami s strani Boeinga, a obenem zavrnil možnost, da bi predsedniško letalo dobili s strani evropskega Airbusa.

Prvi ameriški predsednik, ki je potoval z uradnim letalom, je bil Franklin Roosevelt leta 1943. To je bilo Boeingovo letalo 314 clipper, imenovano tudi “dixie clipper”. Trenutna predsedniška letala 747-200 je Boeing izdelal v začetku devetdesetih let. Novo bodo izdelali na osnovi boeinga 747-800. 

Na pomoč tudi katarski šejk, ki je Američanom podaril svojega boeinga 747-800

Boeing je dobil pogodbo za dobavo novih letal že leta 2018. Če jih bodo deset let pozneje res dostavili v uporabo, bodo s tem prvotni cilj zamudili za štiri leta. To kaže na zahtevnost in kompleksnost predelave letala, ki mora imeti dvojne sisteme in pomembne nadgradnje na področju kibernetske zaščite, varnosti in tudi notranjosti za vse potrebe “leteče Bele hiše”. 

Letos maja je Katar podaril ZDA povsem novega boeinga 747, ki so ga nato po naročilu Bele hiše nemudoma začeli preurejati v predsedniško letalo. Za predelavo katarskega letala je poskrbelo pogodbeno podjetje obrambnega ministrstva L3Harris Technologies. Podarjeno letalo je imelo vrednost okrog 400 milijonov dolarjev in velja za najdražje darilo, ki so ga ZDA prejele od druge države.
 

