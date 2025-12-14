Na vrsti še prvi superveleslalom sezone, brez dveh najboljših iz prejšnje zime

V St. Moritzu v Švici se bodo alpske smučarke danes pomerili še za prve superveleslalomske točke svetovnega pokala. Slovenske barve brani le Ilka Štuhec, ki ima štartno številko 3, na tekmi pa ne bo dveh najboljših superveleslalomist iz prejšnje zime, domačinke Lare Gut-Behrami in Italijanke Federice Brignone, ki okrevata po poškodbah. Tekma se bo začela ob 10.45.

Napočil je torej čas še za prvi ženski super G sezone 2025/26. Tekmo v St. Moritzu bo ob 10.45 odprla domačinka Joana Hählen, kmalu za njo pa se bo na progo podala edina Slovenka na štartni listi Ilka Štuhec.

Ob odsotnosti poškodovanih Lare Gut-Behrami in Federice Brignone, ki sta v prejšnji zimi kraljevali v tej disciplini – Švicarka je osvojila mali kristalni globus, italijanska dobitnica velikega pa je bila v superveleslalomskem seštevku druga – bi morala krono prevzeti Sofia Goggia, ki je bila v prejšnji sezoni tretja superveleslalomistka sveta, a besedo pri tem ima vendarle tudi izvrstna ameriška povratnica Lindsey Vonn, ki je po lanskem povratku v karavano svetovnega pokala letos spet ujela zmagovito formo. Goggia ima danes štartno številko osem, Vonn pa deset.

St. Moritz, superveleslalom, štartna lista: 1. Joana Hählen (Švi)

2. Keely Cashman (ZDA)

3. Ilka Štuhec (Slo)

4. Roberta Melesi (Ita)

5. Kira Weidle-Winkelmann (Nem)

6. Alice Robinson (NZl)

7. Romane Miradoli (Fra)

8. Sofia Goggia (Ita)

9. Emma Aicher (Nem)

10. Lindsey Vonn (ZDA)

11. Elena Curtoni (Ita)

12. Ariane Rädler (Avt)

13. Ester Ledecka (Češ)

14. Kajsa Vickhoff Lie (Nor)

15. Cornelia Hütter (Avt)

16. Laura Pirovano (Ita)

17. Malorie Blanc (Švi)

18. Mirijam Puchner (Avt)

19. Laura Gauche (Fra)

20. Christina Ager (Avt)

…

Preberite še: