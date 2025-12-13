Nemka preprečila novo zmago Vonn, Štuhec tik za najboljšo deseterico

Najboljše alpske smučarke sveta, specialistke za hitri disciplini, se v St. Moritzu v Švici so se pomerile še na drugem smuku sezone svetovnega pokala. Tretje zmage na tej ravni se veseli 22-letna Nemka Emma Aicher, ki je za 24 stotink sekunde prehitela 41-letno ameriško veteranko Lindsey Vonn in za 29 stotink Italijanko Sofio Goggio. Edina slovenska predstavnica Ilka Štuhec je z zaostankom +1.24 zasedla 12. mesto. V nedeljo na tem prizorišču sledi še superveleslalom.

Specialistke za hitre discipline so se v St. Moritzu v idiličnem vremenu pomerile še na drugem smuku sezone v dveh dneh. Po petkovi zmagi 41-letne Lindsey Vonn se je tokrat številke ena veselil nemški tabor z Emmo Aicher. 22-letnica je ob prihodu v cilj na drugo mesto potisnila takrat vodilno Vonn, ki je danes naredila napako, skoraj padla na bok in izgubila dragocene stotinke. Aicher je bila ob prihodu v cilj hitrejša za 24 stotink sekunde in ostala na prvem mestu vse do konca preizkušnje. Tretje mesto je zasedla v petek četrta Italijanka Sofia Goggia, ki je za zmagovalko zaostala +0:29.

Za Aicher je to tretja zmaga svetovnega pokala, prvič je zmagala letos marca v Kvitfjellu v smuku, dva tedna zatem pa je v Italiji (La Thuile) slavila še premierno superveleslalomsko zmago. Nemka je vsestranska smučarka, saj je tudi v slalomu med najboljšimi, v tej tehnični disciplini je v tej sezoni že stala na zmagovalnem odru, v Leviju je bila tretja. Najhitrejša trojica. Foto: Reuters

"Res sem srečna. Stvari, ki sem si jih želela popraviti od petka, sem naredila. Malo sem presenečena, ker že nekaj časa nisem delala na hitrosti, ampak sem res vesela, da sem lahko nadaljeval smučanje od konca lanskega leta in na tem gradila," se je po zmagi smejalo Nemki.

Vonn obžalovala napako

Za Vonn, ki je pri 83 kariernih zmagah in ji še tri manjkajo, da bi na večni lestvici ujela legendarnega Šveda Ingemarja Stenmarka, so to že 140. stopničke svetovnega pokala. Lindsey Vonn se je v srednjem delu pripetila napaka, ki ji je odnesla dragocen čas. Foto: Reuters

"Malo sem utrujena od včerajšnjega dne, ki je bil zel čustven. Mislim, da sem na vrhu smučala kar dobro, na sredini pa sem naredila napako. Šla sem malo preveč direktno, izgubila ravnotežje, padla na bok. V spodnjem delu nisem smučala, kot sem si želela, ampak res sem vesela, da sem spet na stopničkah in da sem še vedno vodilna v smuku," je za Fis dejala Vonn.

Štuhec 12.

Edina slovenska predstavnica na smuku Ilka Štuhec je v cilj prišla z zaostankom +1:24 in po petkovem 14. mestu tokrat končala na 12. Turi tokrat jo je prenizko odneslo na istem mestu kot v petek, a je spodnji del opravila bolje.

Ilka Štuhec je zasedla 12. mesto. Foto: Reuters

Smučarke v nedeljo čaka še superveleslalomska tekma v St. Moritzu, v torek pa se svetovni pokal nadaljuje s slalomom v Courchevelu v Franciji. Specialistke za hitri disciplini bodo spet na delu konec naslednjega tedna v Val d'Iseru.

Izidi: 1. Emma Aicher (Nem) 1:30,50

2. Lindsey Vonn (ZDA) 1:30,74 +0,24

3. Sofia Goggia (Ita) 1:30,79 +0,29

4. Breezy Johnson (ZDA) 1:30,90 +0,40

5. Mirjam Puchner (Avt) 1:31,15 +0,65

6. Laura Pirovano (Ita) 1:31,26 +0,76

7. Magdalena Egger (Avt) 1:31,31 +0,81

8. Nina Ortlieb (Avt) 1:31,39 +0,89

9. Marte Monsen (Nor) 1:31,54 +1,04

10. Ariane Räedler (Avt) 1:31,57 +1,07

...

12. Ilka Štuhec (Slo) 1:31,74 +1,24 Skupno: 1. Mikaela Shiffrin (ZDA) 458

2. Lara Colturi (Alb) 302

3. Alice Robinson (NZl) 294

4. Julia Scheib (Avt) 280

5. Paula Moltzan (ZDA) 267

...

43. Neja Dvornik (Slo) 41

44. Ilka Štuhec (Slo) 40

57. Ana Bucik Jogan (Slo) 23 Smuk: 1. Lindsey Vonn (ZDA) 180

2. Emma Aicher (Nem) 145

3. Magdalena Egger (Avt) 116

4. Sofia Goggia (Ita) 110

5. Mirjam Puchner (Avt) 105

...

13. Ilka Štuhec (Slo) 40 Vir: STA

