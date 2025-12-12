Bi sploh pomislili na dizel? Prvi "roadtrip", ki začenja novo rojstvo BMW. #foto

Prva vožnja po slikovitih cestah Španije z avtomobilom, ki začenja ključno obdobje za BMW. Kaj zmore novi iX3, prvi serijski avtomobil zasnove "neue klasse"?

Ta 4,7 metra dolg športni terenec je prvi serijski avtomobil z zasnove "neue klasse". Foto: Gregor Pavšič BMW iX3 je povsem nov športni terenec, ki za bavarsko znamko predstavlja enega najpomembnejših mejnikov v njeni zgodovini. Jih bo zasnova "neue klasse" BMW zapeljala proti novi (stari) slavi in ali lahko njihov električni pogon s hitrim tehnološkim napredkom enakovredno zamenja klasične motorje?

Realen doseg med 500 in 600 kilometri, dinamična zunanjost z retropridihom, odlične vozne lastnosti, visoko učikovito polnjenje ter inovativna zasnova posredovanja informacij vozniku je pet glavnih poudarkov prvega serijskega vozila platforme (bolje rečeno nabora tehnoloških rešitev) "neue klasse".

Palec gor: moderna in izstopajoča oblika, velik doseg v povezavi z veliko baterijo, solidna poraba, moč polnjenja, informacijski sistem in nov projekcijski pas, udobje ter prostornost

moderna in izstopajoča oblika, velik doseg v povezavi z veliko baterijo, solidna poraba, moč polnjenja, informacijski sistem in nov projekcijski pas, udobje ter prostornost Palec dol: za zdaj le baterija zelo visoke kapacitete, ni napovedi baterij LFP, notranjost z malo klasičnimi stikali, mešani vtisi s stikali na volanu, okrog 300 kilogramov težji od tesle model Y

Video – sprehod okrog avtomobila in pogled v notranjost



Sistemska moč pogona je 345 kilovatov (469 "konjev"), ob tem ima še 645 nanometrov navora. Pogon je zaradi dveh elektromotorjev štirikolesni. Med prvo testno vožnjo smo dosegli povprečno porabo med 18 in 19 kilovatnih ur na sto kilometrov. To bi pomenilo doseg okrog 560 kilometrov.

Glavni vtisi s prve vožnje BMW iX3 v okolici Malage:

Oblika : avtomobil je v živo videti odlično – oblika je moderna in je zanimiva zmes športnega terenca in kupeja. Palec gor za obujanje nekdanje slave prvotne "neue klasse" iz 60. let. Majhne pokončne "ledvičke" in agresiven videz dajeta avtomobilu izdaten pridih dinamike in cestne vpadljivosti. Izstopajo tudi široki zadnji boki. Nov oblikovni jezik se zdi pri iX3 zelo všečen in verjetno bo manj delil mnenja javnosti kot do zdaj. Na mestu je ocena, da je iX3 tudi najbolj izstopajoč med nemškimi električnimi tekmeci, in to tako navzven kot tudi v notranjosti.

: avtomobil je v živo videti odlično – oblika je moderna in je zanimiva zmes športnega terenca in kupeja. Palec gor za obujanje nekdanje slave prvotne "neue klasse" iz 60. let. Majhne pokončne "ledvičke" in agresiven videz dajeta avtomobilu izdaten pridih dinamike in cestne vpadljivosti. Izstopajo tudi široki zadnji boki. Nov oblikovni jezik se zdi pri iX3 zelo všečen in verjetno bo manj delil mnenja javnosti kot do zdaj. Na mestu je ocena, da je iX3 tudi najbolj izstopajoč med nemškimi električnimi tekmeci, in to tako navzven kot tudi v notranjosti. Vozne lastnosti: na španskih ovinkih iX3 ni razočaral. Moči je več kot dovolj (sistemska moč je 469 "konjev") in prav gotovo bo v prihodnje svoje delo dobro opravil tudi šibkejši pogon. Volan je neposreden in vsak premik že pomeni tudi odziv avtomobila, ki na cesti presenetljivo dobro skriva svojo maso. Vozna dinamika je na zelo visoki ravni, in to kljub zasnovi SUV. Pohvaliti gre tudi zvočno zatesnjenost v notranjost, kar bo pomembno med rutinskimi vsakodnevnimi vožnjami.

na španskih ovinkih iX3 ni razočaral. Moči je več kot dovolj (sistemska moč je 469 "konjev") in prav gotovo bo v prihodnje svoje delo dobro opravil tudi šibkejši pogon. Volan je neposreden in vsak premik že pomeni tudi odziv avtomobila, ki na cesti presenetljivo dobro skriva svojo maso. Vozna dinamika je na zelo visoki ravni, in to kljub zasnovi SUV. Pohvaliti gre tudi zvočno zatesnjenost v notranjost, kar bo pomembno med rutinskimi vsakodnevnimi vožnjami. Vožnja z "eno pedalko"? Stopnje rekuperacije so tri, izbiramo jih le prek vmesnika. Sistem je dovolj učinkovit, da na cesti le redko uporabimo klasično zavoro.

Stopnje rekuperacije so tri, izbiramo jih le prek vmesnika. Sistem je dovolj učinkovit, da na cesti le redko uporabimo klasično zavoro. Brez gumba start: avtomobil je pripravljen na vožnjo že takoj, ko se usedemo za volan in stisnemo stopalko za zavoro

avtomobil je pripravljen na vožnjo že takoj, ko se usedemo za volan in stisnemo stopalko za zavoro Udobje in prostornost: tu po pričakovanju ni težav. Na zadnji klopi se sedi dobro, tudi položaj nog v kolenu je dober. Sprednja sedeža imata le osnovni stikali za nastavljanje, vse preostale nastavitve (na primer ledveni del) se opravi prek vmesnika na zaslonu. Prtljažnik ima več kot 500 litrov, tudi sprednji prtljažnik je spodobno (ne pa rekordno) velik. Oblikovno je notranjost spredaj drzna in posebna, prav gotovo v slogu, ki ga je BMW začel že z modeloma i3 in iX.

tu po pričakovanju ni težav. Na zadnji klopi se sedi dobro, tudi položaj nog v kolenu je dober. Sprednja sedeža imata le osnovni stikali za nastavljanje, vse preostale nastavitve (na primer ledveni del) se opravi prek vmesnika na zaslonu. Prtljažnik ima več kot 500 litrov, tudi sprednji prtljažnik je spodobno (ne pa rekordno) velik. Oblikovno je notranjost spredaj drzna in posebna, prav gotovo v slogu, ki ga je BMW začel že z modeloma i3 in iX. Nov panoramski projekcijski zaslon : pomemben del vozniškega okolja je nova ureditev zaslona in infozabavnega vmesnika. Osrednji zaslon se zdi ravno prav velik za potrebe in funkcije, ki jih zagotavlja. Pomembna novost je tako imenovani "panoramic vision" – to je pas s projekcijo različnih informacij, ki je v vidnem območju med vrhom volana in pokrovom motorja. Med vožnjo ta projekcija ni moteča, je pa prav gotovo zanimiv in uporaben način posredovanja informacij vozniku. Prav nič ne bi bil presenečen, če bodo podobno rešitev v prihodnje uporabili tudi tekmeci. Podatki na osrednjem delu pasu so prilagodljivi, izjema je le skrajno levi del s podatki, vezanimi neposredno na vožnjo.

: pomemben del vozniškega okolja je nova ureditev zaslona in infozabavnega vmesnika. Osrednji zaslon se zdi ravno prav velik za potrebe in funkcije, ki jih zagotavlja. Pomembna novost je tako imenovani "panoramic vision" – to je pas s projekcijo različnih informacij, ki je v vidnem območju med vrhom volana in pokrovom motorja. Med vožnjo ta projekcija ni moteča, je pa prav gotovo zanimiv in uporaben način posredovanja informacij vozniku. Prav nič ne bi bil presenečen, če bodo podobno rešitev v prihodnje uporabili tudi tekmeci. Podatki na osrednjem delu pasu so prilagodljivi, izjema je le skrajno levi del s podatki, vezanimi neposredno na vožnjo. Začetek z največjo baterijo: ta je pri začetni različici iX3 zelo velika (108 kilovatnih ur), zato težav glede dosega ni. Za zdaj žal ni uradnih informacij, ali sledi tudi manjša baterija (predvidevamo sicer, da se bo to zagotovo zgodilo), prav tako pri BMW tudi še ne posredujejo informacij o morebitni vgradnji baterij tipa LFP.

ta je pri začetni različici iX3 zelo velika (108 kilovatnih ur), zato težav glede dosega ni. Za zdaj žal ni uradnih informacij, ali sledi tudi manjša baterija (predvidevamo sicer, da se bo to zagotovo zgodilo), prav tako pri BMW tudi še ne posredujejo informacij o morebitni vgradnji baterij tipa LFP. Poraba in realen doseg? Poraba na prvi testni vožnji je po dobrih sto odpeljanih kilometrih na hribih okrog Malage znašala 18,5 kilovatne ure (kWh) na sto prevoženih kilometrov. Tretjina porabljene baterije je bila dovolj za 186 odpeljanih kilometrov, kar bi pomenilo skupni doseg okrog 560 kilometrov. Tudi pri nekaj večji porabi (hitrejša vožnja po avtocesti, zimske temperaturne razmere) pa bi moral dosegati 500 kilometrov. Ali bi imeli tak doseg tudi ob izključno avtocestni vožnji (130 kilometrov na uro), pred resnejšim testom doma v Sloveniji še ne moremo trditi.

Poraba na prvi testni vožnji je po dobrih sto odpeljanih kilometrih na hribih okrog Malage znašala 18,5 kilovatne ure (kWh) na sto prevoženih kilometrov. Tretjina porabljene baterije je bila dovolj za 186 odpeljanih kilometrov, kar bi pomenilo skupni doseg okrog 560 kilometrov. Tudi pri nekaj večji porabi (hitrejša vožnja po avtocesti, zimske temperaturne razmere) pa bi moral dosegati 500 kilometrov. Ali bi imeli tak doseg tudi ob izključno avtocestni vožnji (130 kilometrov na uro), pred resnejšim testom doma v Sloveniji še ne moremo trditi. Hitro polnjenje: pri polnjenju baterije so se izkazali že dozdajšnji BMW na 400-voltni zasnovi. Tale iX3 pri 800-voltni platformi omogoča moč polnjenja do 400 kilovatov (kW). To je sicer več, kot zmorejo trenutne najzmogljivejše polnilnice v Sloveniji (do 350 kW). Preizkus polnjenja sicer še sledi, a napovedujemo lahko visoko učinkovitost – v desetih minutah je pri taki zasnovi prav gotovo mogoče pridobiti vsaj 200 kilometrov dosega. To pomeni, da bodo postanki za polnjenje na daljši vožnji dolgi za komaj kakšno kavo iz bližnjega avtomata. Ker je baterija velika, bo polnjenje od deset do 80 odstotkov trajalo okrog 20 minut.

pri polnjenju baterije so se izkazali že dozdajšnji BMW na 400-voltni zasnovi. Tale iX3 pri 800-voltni platformi omogoča moč polnjenja do 400 kilovatov (kW). To je sicer več, kot zmorejo trenutne najzmogljivejše polnilnice v Sloveniji (do 350 kW). Preizkus polnjenja sicer še sledi, a napovedujemo lahko visoko učinkovitost – v desetih minutah je pri taki zasnovi prav gotovo mogoče pridobiti vsaj 200 kilometrov dosega. To pomeni, da bodo postanki za polnjenje na daljši vožnji dolgi za komaj kakšno kavo iz bližnjega avtomata. Ker je baterija velika, bo polnjenje od deset do 80 odstotkov trajalo okrog 20 minut. Predgretje baterije? Pri polnjenju je pomemben podatek, da iX3 omogoča ročni zagon predgretja baterije in ponuja tudi podatek o temperaturi baterije (ne pa še podatka o pričakovani trenutni moči polnjenja, kar zmore Volkswagnova platforma).

Pri polnjenju je pomemben podatek, da iX3 omogoča ročni zagon predgretja baterije in ponuja tudi podatek o temperaturi baterije (ne pa še podatka o pričakovani trenutni moči polnjenja, kar zmore Volkswagnova platforma). Kaj pa polnjenje z izmeničnim tokom AC? Naj dodam, da ima BMW urejeno polnjenje tudi na starejših 400-voltnih hitrih polnilnicah (pri Mercedesu je na primer treba doplačati pretvornik) in da bo mogoče doplačati tudi zmogljivejši polnilec za izmenični tok AC, kar moč s serijskih 11 poveča na 22 kilovatov.

Naj dodam, da ima BMW urejeno polnjenje tudi na starejših 400-voltnih hitrih polnilnicah (pri Mercedesu je na primer treba doplačati pretvornik) in da bo mogoče doplačati tudi zmogljivejši polnilec za izmenični tok AC, kar moč s serijskih 11 poveča na 22 kilovatov. Kaj smo pogrešali? Kljub vmesniku s hitrim procesorjem in zelo dobro odzivnostjo zaslona bo marsikdo pogrešal še kakšno klasično stikalo. Dobro bi bilo na primer imeti obvolanski ročici za hitro nastavljanje jakosti rekuperacije, morda tudi za izbiro voznega programa. Izziv bo tudi praktični preizkus funkcije "plug&charge" v povezavi s polnilnicami Ionity, kjer bi se moral celoten proces polnjenja (podobno kot pri Tesli) opraviti samodejno. Več o tem po prvem temeljitejšem testu na slovenskih cestah.

Zasnova je 800-voltna, kar prinaša boljši izkoristek energije, nižje proizvodne stroške in višje moči hitrega polnjenja. Foto: Gregor Pavšič Inovativen vozniški prostor v novem iX3. Foto: Gregor Pavšič

Kapaciteta trenutne baterije je 108 kilovatnih ur (kWh), moč polnjenja pa sega vse do (vsaj za evropske razmere) izjemnih 400 kilovatov. Kljub veliki kapaciteti bo mogoče baterijo na poti od 10 do 80 odstotkov napolniti v dobrih 20 minutah. Foto: Gregor Pavšič

Prav zaradi visokih moči polnjenja je težko dvomiti, da bodo pri BMW pripravili različico z manjšo baterijo in pogonom na zadnji par koles. To je različica, ki bi bila za marsikoga tudi najbolj smotrna. Dvokolesni pogon namreč zniža porabo za vsaj od eno do dve kilovatni uri na sto kilometrov, kar bi med vožnjo iz Ljubljane na Dunaj privarčevalo deset odstotkov trenutne baterije.

Resnici na ljubo je realnih 400 kilometrov dosega v takem avtomobilu, ki se polni tako učinkovito, zanesljivo dovolj in zato bi stavil na baterijo kapacitete kvečjemu od 70 do morda 80 kilovatnih ur. Manjša baterija navsezadnje pomeni tudi nižjo maso in ceno. Morda bo BMW uspelo pridobiti tudi trpežnejše baterije tipa LFP, ki bi bile najbolj primerne prav za manjše baterijske kapacitete.

Foto: Gregor Pavšič

BMW z novim modelom iX3, ki je prvi serijsko vozilo s koncepta nove platforme "neue klasse", začenja eno najpomembnejših obdobij od svoje ustanovitve. Tudi zato so se tako z imenom platforme – ta je dejansko skupek tehničnih storitev pod enim imenom – kot tudi z oblikovalskimi elementi uspešno spominja najpomembnejših BMW iz začetka 60. let prejšnjega stoletja.

Že dolgo nismo vozili avtomobila, ki bi za svojo znamko prinašal toliko novega. To velja tako za obliko, predvsem pa za tehnološko zasnovo in tudi urejenost vozniškega prostora. Čeprav je iX3 električni, "neue klasse" kot skupek tehničnih rešitev ni usmerjen le v električna vozila. Pričakujemo lahko tudi hibride, navsezadnje BMW razvija celo pogon na vodik. Do leta 2027 bo BMW elemente "neue klasse" vgradil v 40 novih ali prenovljenih modelov, kar je zelo zgovoren podatek in popotnica tudi Milanu Nedeljkoviću, ki bo postal novi izvršni direktor podjetja.

Novi iX3 je dolg 4,78 metra, širok je 1,89 metra, medosna razdalja pa meri 2,89 metra. Na španskih cestah smo vozili električni model iX3 50 xDrive, ki je tudi prva različica vozila. Masa vozila je 2,2 tone (nosilnost je 540 kilogramov) in če navržemo še nekaj tehničnih podatkov, naj povemo, da pospeši do "stotice" v 4,9 sekunde in doseže najvišjo hitrost 210 kilometrov na uro.

Foto: Gregor Pavšič Foto: Gregor Pavšič

Spomladi bodo prvi že vozili po cestah v Sloveniji

BMW bo v Slovenijo preprodajo iX3 začel januarja, prvi primerki avtomobila bodo na ceste pripeljali do spomladi. Glede na trenutne napovedi bodo morali potencialni kupci kar pohiteti, saj je proizvodnja povsem nove tovarne v madžarskem Debrecenu za leto 2026 že praktično razprodana. Da avtomobil obeta veliko, dokazuje tudi dejstvo, da so pri BMW zanj že prejeli prednaročila, čeprav avtomobila kupci niso mogli niti videti v živo, kaj šele voziti.

Začetna cena za različico 50 xDrive je v Sloveniji slabih 70 tisoč evrov. Z dodatkom paketa M Sport in nekaj izbire pri barvi in platiščih se nato cena giblje med 75 in 80 tisoč evri. Cilj za cenejšo različico bo pomenil mejo 60 tisoč evrov, kar še vedno zagotavlja tudi subvencijo 4.500 evrov.

Kakšne bodo cene?

Tekmeci? Prvo tehnično in uporabniško merilo je seveda tesla model Y. Ta je sicer polovico cenejša od iX3 in cenovno ne sodi v premijski razred, še vedno pa velja v Evropi za posamično z naskokom najbolje prodajani električni avtomobil.

Znotraj BMW bo iX3 nekaj kupcev ukradel večjemu iX, zanimivo pa bo videti razmerje kupcev med iX3 in klasičnim X3 – kljub podobnemu imenu in velikosti gre za tehnično povsem nepovezana avtomobila. Med električnimi premijskimi tekmeci iX3 stopa ob bok mercedesu GLC in audiju Q6 e-tron. Dokončna ocena sicer sledi po celovitem testu v Sloveniji, a po vtisu iz Španije se zdi, da je iX3 v celovitem pogledu zapeljal na piedestal trenutne električne ponudbe.

Avtomobil bo s svojo prostornostjo prav gotovo tekmec tudi večjemu modelu iX. Prtljažnik pri iX3 ima osnovno prostornino 520 litrov, kar je mogoče povečati do 1.750 litrov. Pri BMW so spredaj poskrbeli še za dodaten 58-litrski prtljažnik. Foto: Gregor Pavšič

Foto: Gregor Pavšič Foto: Gregor Pavšič Foto: Gregor Pavšič Foto: Gregor Pavšič Foto: Gregor Pavšič Foto: Gregor Pavšič Foto: Gregor Pavšič