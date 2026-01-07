Vse pripravljeno za kontroverzni spektakel, španski velikani za prvo lovoriko

Štirje španski velikani se bodo v Savdski Arabiji v naslednjih dneh pomerili za prvo lovoriko v letu 2026. V sredo zvečer bosta s superpokalnim spektaklom začela branilka naslova Barcelona in Athletic Bilbao, v četrtek pa se bosta za mesto v finalu pomerila še Real Madrid in Atletico z Janom Oblakom. Morda nagrada ni najbolj prestižna, okoli turnirja še vedno potekajo burne debate, a slavje na Arabskem polotoku je lahko odlična odskočna deska za preostanek sezone.

O tem bi znal veliko povedati Hansi Flick, ki je v začetku lanskega leta prav v Džedi osvojil svojo prvo lovoriko s katalonskim ponosom. Barcelona je bila v polfinalu boljša od nocojšnjega nasprotnika Bilbaa, v finalu pa je s 5:2 odpihnila še največjega rivala, madridski Real.

"To je fantastičen turnir. Superpokal je nekoliko drugačen kot v Nemčiji, zanj se bojujejo štiri ekipe, ampak to mi je všeč. Lani smo sijajno vstopili v leto, slavje v superpokalu nam je dalo ogromno energije za preostanek sezone in enako želimo ponoviti tudi letos. Odigrati moraš dve tekmi, to je najkrajša pot do lovorike in to mora biti zadostna motivacija," pravi Nemec na klopi Barce.

Flick s popotnico pred Savdsko Arabijo sicer ni bil zadovoljen. Španski prvaki so na vročem mestnem derbiju sicer ugnali Espanyol (2:0), a si po mnenju nemškega stratega njegova ekipa ni zaslužila zmage. "Igrati bomo morali precej bolje, če želimo uspeti na tem turnirju," je bil realen Flick.

Joao Cancelo (Al Hilal) je blizu vrnitve na Camp Nou. Foto: Gulliverimage

Za nekaj skrbi je pred polfinalno poslastico poskrbel Lamine Yamal, ki je v torek treniral po individualnem programu, a španski mediji zatrjujejo, da njegov nastop ni vprašljiv. V kader se postopoma vrača tudi Ronald Araujo, ki je bil odsoten zaradi mentalnih težav. Kot kaže, bo obrambo Kataloncev kot posojen nogometaš kmalu (znova) okrepil tudi Joao Cancelo, ki v tej sezoni igra za Al Hilal. Na stranskem tiru ostajata Andreas Christensen in Gavi.

Brez glavne grožnje za Oblaka

Več težav s sestavo ekipe bo imel Xabi Alonso, ki se bo do svoje prve lovorike na klopi kraljevega kluba skušal dokopati brez prvega zvezdnika ekipe. Kylian Mbappe naj bi bil zaradi poškodbe kolena odsoten vsaj tri tedne. Navijači Real Madrida uteho iščejo v visoki zmagi nad Real Betisom – Andaluzijci so v španski prestolnici prejšnji konec tedna prejeli kar pet zadetkov, pod tri se je podpisal 21-letni Gonzalo Garcia.

Za Jana Oblaka in preostanek Atleticove obrambe napad galaktikov brez Mbappeja vseeno deluje precej manj zastrašujoče. Colchonerosi lovijo svojo tretjo superpokalno lovoriko, nazadnje so jo osvojili leta 2014. Ob dejstvu, da jim boj v španskem prvenstvu vztrajno polzi iz rok (trenutno 11 točk zaostanka za vodilno Barcelono), bo pritiska na preostalih frontah precej več.

Jan Oblak bo z Atleticom v četrtek izzival Real Madrid. Foto: Gulliverimage

Prihodnje leto brez Savdske Arabije?

Še šestič v zadnjih sedmih sezonah se bo boj za španski superpokal odvil v Savdski Arabiji. Od podpisa donosne pogodbe, ki španski nogometni zvezi na leto prinese približno 40 milijonov evrov, izjemo predstavlja le sezona 2020/21, ko je turnir zaradi pandemije koronavirusa potekal za zaprtimi vrati stadionov v Andaluziji.

Kritik na račun premika tekem na Srednji vzhod tudi letos ne manjka. Da je takšna izvedba turnirja "s...anje" za navijače in nogometaše sodelujočih ekip, je med drugim nedavno govoril kapetan bilbajskega Athletica Inaki Williams. Morda Špancem prihodnje leto vendarle ne bo treba potovati v Savdsko Arabijo.

Posel, ki ga je v veliki meri pomagal izpeljati nekdanji kapetan Barcelone Gerard Pique, je sicer veljaven do leta 2029, a španska zveza razmišlja o alternativnih lokacijah za prihodnje leto, saj se bo turnir prekrival z azijskim pokalom.

Španski superpokal, polfinale:

Sreda, 7. januar:

Četrtek, 8. januar: