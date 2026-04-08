Praznik v Radencih, organizatorji 44. maratona treh src držijo pesti za rekord

Za 44. maraton treh src, ki bo 16. maja v Radencih, je ta čas 2160 prijav na vse razdalje. Organizatorji upajo, da bodo popravili rekord proge, ki je star 26 let. Proga je zelo ravna, najvišja točka je most čez Muro, zato upajo na dobro vreme. Povabili so 12 vrhunskih tujih tekačev, na čelu katerih je Kenijec Edward Kimetto.

Udeležbo je potrdil tudi lanski zmagovalec Jakob Medved, pogovarjajo se še s Primožem Kobetom, ki bo verjetno nastopil na 21 km. Ta razdalja šteje tudi za državno prvenstvo. Lani je naslov osvojila Liza Šajn, ki pa zaradi zdravstvenih težav verjetno letos ne bo nastopila.

Starta tekov na 42 in 21 km, ki tri leta delno poteka po Avstriji, bosta ob 9. uri, 15 minut pozneje bodo začeli tekači na 10 in 5,5 km. Ob tem pa organizatorji pripravljajo tudi nordijsko hojo in tradicionalne teke otrok, pohod ter tek s psi.

Lanski zmagovalec Jakob Medved je potrdil udeležbo na 44. maratonu treh src.

Cenejše prijave bodo mogoče do torka, 13. aprila, sicer pa se je moč prijaviti do 6. maja. Za zaključek maratona bo s koncertom poskrbela pevka Nika Zorjan, ki prihaja iz lokalnega okolja.

"Imamo 15 odstotkov več prijav kot lani. Veseli nas, da se po pandemiji koronavirusa tudi po številu prijav vračamo v stare tirnice. Ni se nam treba bati, če bo prišlo dovolj tekačev, da bo vse skupaj videti lepo. Lani smo ugotovili, da nam je ob vseh spremembah, ki smo jih uvajali, nekoliko zastal športni del," je na novinarski konferenci v Ljubljani izpostavil predsednik organizacijskega odbora Marko Pintarič.

To je najstarejši maraton v Sloveniji

Na tekmovalni del jih je spomnila lanska zmagovalka Nancy Waigumo Githaiga iz Kenije, ki je z 2:37:10 dosegla ženski rekord proge. "Moški rekord na 42 km je star že 26 let. Zato smo letos povabili tuje tekače, ki so lani tekli pod dvema urama in deset minut. To ni sicer najvišja svetovna raven, a je vseeno zelo dober čas, pet minut hitrejši od našega rekorda," je dodal Pintarič.

​​​​​​​Nejc Jeraša je direktor Atletske zveze Slovenije. Foto: Katja Kodba/STA Nejc Jeraša, direktor Atletske zveze Slovenije, je dodal, da je maraton v Radencih ne le največji športni dogodek v Prekmurju, ampak najstarejši maraton v Sloveniji. "Zato tam poteka DP v polmaratonu. Tako se športniki za naslove merijo na tekmi vrhunske ravni, kar se organizacije tiče. To je tudi priložnost za naše atlete, ki vstopajo v novo sezono," je dejal Jeraša.

Luka Roškar iz murskosoboške bolnišnice je dejal, da njegova ustanova že od leta 1993 sodeluje z organizatorji v Radencih. Na vseh tekih in pohodu pa bo letos sodelovalo tudi okrog 70 njihovih zdravstvenih delavcev.

"To je regijski praznik, veseli smo, da sodelujemo. Letos bo v reševalni ekipi sedem zdravnikov, ki sodelujejo kot prostovoljci. Poleg njih bo še 17 drugih zdravstvenih tehnikov, fizioterapevtov in medicinskih sester. V ospredju bo tudi osveščanje o raku na materničnem vratu," je pojasnil Roškar.

