A. P. K., STA

Sreda,
10. 12. 2025,
19.08

Osveženo pred

1 ura, 13 minut

Sreda, 10. 12. 2025, 19.08

1 ura, 13 minut

Islandija kot peta država napovedala bojkot Evrovizije

A. P. K., STA

Evrovizija | Na tekmovanju za pesem Evrovizije po novem ne bo tudi Islandije. | Foto Shutterstock

Na tekmovanju za pesem Evrovizije po novem ne bo tudi Islandije.

Foto: Shutterstock

Islandska javna televizija RUV je danes napovedala, da prihodnje leto na Dunaju ne bo sodelovala na tekmovanju za pesem Evrovizije, ker bo na njem smel sodelovati Izrael, je poročala francoska tiskovna agencija AFP. Bojkot Evrovizije so že prejšnji četrtek napovedale Slovenija, Španija, Nizozemska in Irska.

Poljska javna televizija TVP pa je po poročanju poljske tiskovne agencije PAP danes potrdila, da se bo udeležila Evrovizije na Dunaju.

V preteklih mesecih je več držav napovedalo bojkot tekmovanja, če bo Evropska radiodifuzna zveza (EBU) dovolila sodelovanje Izraela na tekmovanju za pesem Evrovizije, kljub temu da se država sooča z očitki, da je na območju Gaze izvajala genocid. Nemčija pa je po drugi strani zagrozila, da se tekmovanja ne bo udeležila, če Izrael ne bo smel sodelovati.

V preteklih mesecih je več držav napovedalo bojkot tekmovanja, če bo Evropska radiodifuzna zveza (EBU) dovolila sodelovanje Izraela na tekmovanju za pesem Evrovizije, kljub temu da se država sooča z očitki, da je na območju Gaze izvajala genocid. | Foto: Guliverimage V preteklih mesecih je več držav napovedalo bojkot tekmovanja, če bo Evropska radiodifuzna zveza (EBU) dovolila sodelovanje Izraela na tekmovanju za pesem Evrovizije, kljub temu da se država sooča z očitki, da je na območju Gaze izvajala genocid. Foto: Guliverimage

Prejšnji četrtek je bilo pričakovati, da bodo članice EBU glasovale o sodelovanju Izraela, a do tega glasovanja na koncu sploh ni prišlo. Članice so zgolj potrdile predlog nove ureditve tekmovanja, ki naj bi zaščitil integriteto Evrovizije.

