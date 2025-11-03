Španci zaskrbljeni. Ima čudežni deček Yamal kronične težave?

Španija je vse bolj zaskrbljena zaradi čudežnega nogometnega dečka Lamina Yamala. Po poročanju časopisa Sport naj bi imel 18-letni zvezdnik Barcelone kronične težave z dimljami, trpel naj bi za pubalgijo oz. športno hernijo.

Lamine Yamal se je pred kratkim spopadal s poškodbo dimelj, v Španiji pa je vse več govora o tem, da ne gre le za poškodbo, pač pa hujše, kronične težave. Trpel naj bi za pubalgijo oz. športno kilo. "Med rastjo se drža spreminja in nekatere mišične skupine ne morejo vedno slediti. S tem se morate naučiti živeti, saj to ni nekaj, kar lahko preprosto zdravite in potem izgine," je za špansko revijo Sport pojasnil fizioterapevt Lluis Puig.

Yamal je včeraj prispeval zadetek pri zmagi Barcelone nad Elchejem, pred tednom dni je igral tudi na el clasicu proti Realu, pred tem velikim derbijem pa razgreval strasti s provokativno izjavo, da "pri Madridu nenehno kradejo, potem pa se še pritožujejo", a letos je zaradi težav z dimljami izpustil že pet tekem.

Da ne gre zgolj za poškodbo, je po nedeljski zmagi namignil tudi trener Barcelone Hansi Flick. "Ne morem reči, da se je poškodba zacelila. Pride in gre. In naučiti se mora spopasti z njo," je dejal Nemec. Yamal kaže očitne znake pubalgije, meni tudi specialist Luis Ripoll, ki je v radijski oddaji El Larguero dejal: "Za stanje je značilna bolečina, ki igralčevo gibanje in sposobnost brcanja omejuje za skoraj 50 odstotkov. Točno to smo pri njem videli med el clasicom."

