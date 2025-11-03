Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Nazaj na Siol.net

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtor:
S. K.

Ponedeljek,
3. 11. 2025,
22.19

Osveženo pred

35 minut

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,00

Natisni članek

Natisni članek
poškodba Španija Barcelona Lamine Yamal

Ponedeljek, 3. 11. 2025, 22.19

35 minut

Lamine Yamal

Španci zaskrbljeni. Ima čudežni deček Yamal kronične težave?

Avtor:
S. K.

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,00
Lamine Yamal | Ima čudežni deček španskega nogometa Lamine Yamal kronične težave? | Foto Reuters

Ima čudežni deček španskega nogometa Lamine Yamal kronične težave?

Foto: Reuters

Španija je vse bolj zaskrbljena zaradi čudežnega nogometnega dečka Lamina Yamala. Po poročanju časopisa Sport naj bi imel 18-letni zvezdnik Barcelone kronične težave z dimljami, trpel naj bi za pubalgijo oz. športno hernijo.

Lamine Yamal se je pred kratkim spopadal s poškodbo dimelj, v Španiji pa je vse več govora o tem, da ne gre le za poškodbo, pač pa hujše, kronične težave. Trpel naj bi za pubalgijo oz. športno kilo. "Med rastjo se drža spreminja in nekatere mišične skupine ne morejo vedno slediti. S tem se morate naučiti živeti, saj to ni nekaj, kar lahko preprosto zdravite in potem izgine," je za špansko revijo Sport pojasnil fizioterapevt Lluis Puig.

Yamal je včeraj prispeval zadetek pri zmagi Barcelone nad Elchejem, pred tednom dni je igral tudi na el clasicu proti Realu, pred tem velikim derbijem pa razgreval strasti s provokativno izjavo, da "pri Madridu nenehno kradejo, potem pa se še pritožujejo", a letos je zaradi težav z dimljami izpustil že pet tekem.

Da ne gre zgolj za poškodbo, je po nedeljski zmagi namignil tudi trener Barcelone Hansi Flick. "Ne morem reči, da se je poškodba zacelila. Pride in gre. In naučiti se mora spopasti z njo," je dejal Nemec. Yamal kaže očitne znake pubalgije, meni tudi specialist Luis Ripoll, ki je v radijski oddaji El Larguero dejal: "Za stanje je značilna bolečina, ki igralčevo gibanje in sposobnost brcanja omejuje za skoraj 50 odstotkov. Točno to smo pri njem videli med el clasicom."

Preberite še:

Lamine Yamal
Sportal Zdesetkana Barcelona se je približala Realu na -5
Lamine Yamal
Sportal Največ najboljših prihaja iz PSG in Anglije
Lamine Yamal
Sportal Flick: Nemogoče je napovedati vrnitev Yamala
poškodba Španija Barcelona Lamine Yamal
VEČ NOVIC
Ne spreglejte
Ena številka

Ena številka

Preizkusite storitev Ena številka, ki vam omogoča, da povežete do 3 naprave, ki se vse predstavljajo z isto telefonsko številko.
Paketi Naj po nižji ceni

Paketi Naj po nižji ceni

Povezujte se z bližnjimi s paketom Naj – naročnino paketa Naj B ali Naj C vam znižamo za 3 €. Če imate tudi paket NEO, pa si mobilni paket zagotovite za samo 9,99 € na mesec.
Zaščita pred spletnimi nevarnostmi

Zaščita pred spletnimi nevarnostmi

Poskrbite za celovito zaščito domačega omrežja in svojih mobilnih naprav – izberite storitev Varen splet.