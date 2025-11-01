Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Š. L., Ja. M.

Sobota,
1. 11. 2025,
18.21

Atletico Madrid Jan Oblak Jan Oblak Barcelona Real Madrid tuja nogometna prvenstva tuja nogometna prvenstva špansko prvenstvo La Liga

Špansko prvenstvo, 11. krog

Oblakovi do visoke zmage, zvečer na delu še Real

Atletico je visoko ugnal Sevillo.

Atletico je visoko ugnal Sevillo.

Foto: Reuters

V enajstem krogu španske la lige je Atletico Madrid Jana Oblaka s 3:0 ugnal Sevillo. Vodilni Real, ki je v prejšnjem krogu dobil el clasico, bo v soboto zvečer gostil Valencio. V uvodni tekmi kroga je Getafe v petek doma z 2:1 premagal Girono, v uvodnem sobotnem obračunu pa je Villarreal s 4:0 odpravil Rayo in se vsaj do Barceloninega obračuna z Elchejem zavihtel na drugo mesto.

Camp Nou
Sportal Barcelona se po več kot dveh letih vrača na prenovljeni Camp Nou

Atletico je po polčasu brez zadetkov nato v drugih 45 minutah zlomil odpor Seville, Jan Oblak pa je mrežo ohranil nedotaknjeno. Mrežo gostov je z najstrožje kazni v 64. minuti načel Julian Alvarez, v 77. je prednost podvojil Thiago Almada, Antoine Griezmann pa je v 90. poskrbel za piko na i visoki zmagi. 

Zdesetkana Barcelona v nedeljo

Barcelona, ki po el clasicu za Realom na lestvici zaostaja pet točk, bo v nedeljo na domačem terenu pričakala Elche. Blaugrana je za nameček po zadnjem porazu ostala še brez Pedrija, ki bo moral zaradi težav s stegensko mišico počivati tri do štiri tedne. Barcelona ima s Pedrijem na seznamu poškodovanih osem igralcev. Najdlje bo odsoten Gavi, ki naj bi se ekipi pridružil februarja prihodnje leto, vratarja Marc-Andre ter Stegen in Joan Garcia imata težave s hrbtom oziroma meniskusom, Raphinha in Robert Lewandowski manjkata zaradi načetih mišic, odsotna pa sta tudi Dani Olmo in Andreas Christensen.

Pedri, Barcelona
Sportal Nove težave za Katalonce

Špansko prvenstvo, 11. krog:

Petek, 31. oktober:

Sobota, 1. november:

Nedelja, 2. november:

Ponedeljek, 3. november:

Lestvica:

Najboljši strelci :

11 – Mbappe (Real)
– Alvarez (Atletico)
– Eyong (Levante)
– Vinicius Jr. (Real), Muriqi (Mallorca)
– Buchanan (Villareal), Budimir (Osasuna), Cucho Hernandez (Betis), De Frutos (Rayo Vallecano), Iglesias (Celta), Lewandowski (Barcelona), Mayoral (Getafe), Milla (Espanyol), Oyarzabal (Real Sociedad), Romero (Levante), Silva (Elche), Torres (Barcelona)
...

 
Lamine Yamal Vinicius Jr.
Sportal Nizozemski vezist opozarja: Pri Realu so prestopili mejo
Atletico Madrid Jan Oblak Jan Oblak Barcelona Real Madrid tuja nogometna prvenstva tuja nogometna prvenstva špansko prvenstvo La Liga
