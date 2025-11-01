Oblakovi do visoke zmage, zvečer na delu še Real

V enajstem krogu španske la lige je Atletico Madrid Jana Oblaka s 3:0 ugnal Sevillo. Vodilni Real, ki je v prejšnjem krogu dobil el clasico, bo v soboto zvečer gostil Valencio. V uvodni tekmi kroga je Getafe v petek doma z 2:1 premagal Girono, v uvodnem sobotnem obračunu pa je Villarreal s 4:0 odpravil Rayo in se vsaj do Barceloninega obračuna z Elchejem zavihtel na drugo mesto.

Atletico je po polčasu brez zadetkov nato v drugih 45 minutah zlomil odpor Seville, Jan Oblak pa je mrežo ohranil nedotaknjeno. Mrežo gostov je z najstrožje kazni v 64. minuti načel Julian Alvarez, v 77. je prednost podvojil Thiago Almada, Antoine Griezmann pa je v 90. poskrbel za piko na i visoki zmagi.

Zdesetkana Barcelona v nedeljo

Barcelona, ki po el clasicu za Realom na lestvici zaostaja pet točk, bo v nedeljo na domačem terenu pričakala Elche. Blaugrana je za nameček po zadnjem porazu ostala še brez Pedrija, ki bo moral zaradi težav s stegensko mišico počivati tri do štiri tedne. Barcelona ima s Pedrijem na seznamu poškodovanih osem igralcev. Najdlje bo odsoten Gavi, ki naj bi se ekipi pridružil februarja prihodnje leto, vratarja Marc-Andre ter Stegen in Joan Garcia imata težave s hrbtom oziroma meniskusom, Raphinha in Robert Lewandowski manjkata zaradi načetih mišic, odsotna pa sta tudi Dani Olmo in Andreas Christensen.

