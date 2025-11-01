Sobota, 1. 11. 2025, 18.21
9 minut
Špansko prvenstvo, 11. krog
Oblakovi do visoke zmage, zvečer na delu še Real
V enajstem krogu španske la lige je Atletico Madrid Jana Oblaka s 3:0 ugnal Sevillo. Vodilni Real, ki je v prejšnjem krogu dobil el clasico, bo v soboto zvečer gostil Valencio. V uvodni tekmi kroga je Getafe v petek doma z 2:1 premagal Girono, v uvodnem sobotnem obračunu pa je Villarreal s 4:0 odpravil Rayo in se vsaj do Barceloninega obračuna z Elchejem zavihtel na drugo mesto.
Atletico je po polčasu brez zadetkov nato v drugih 45 minutah zlomil odpor Seville, Jan Oblak pa je mrežo ohranil nedotaknjeno. Mrežo gostov je z najstrožje kazni v 64. minuti načel Julian Alvarez, v 77. je prednost podvojil Thiago Almada, Antoine Griezmann pa je v 90. poskrbel za piko na i visoki zmagi.
Zdesetkana Barcelona v nedeljo
Barcelona, ki po el clasicu za Realom na lestvici zaostaja pet točk, bo v nedeljo na domačem terenu pričakala Elche. Blaugrana je za nameček po zadnjem porazu ostala še brez Pedrija, ki bo moral zaradi težav s stegensko mišico počivati tri do štiri tedne. Barcelona ima s Pedrijem na seznamu poškodovanih osem igralcev. Najdlje bo odsoten Gavi, ki naj bi se ekipi pridružil februarja prihodnje leto, vratarja Marc-Andre ter Stegen in Joan Garcia imata težave s hrbtom oziroma meniskusom, Raphinha in Robert Lewandowski manjkata zaradi načetih mišic, odsotna pa sta tudi Dani Olmo in Andreas Christensen.
Špansko prvenstvo, 11. krog:
Petek, 31. oktober:
Sobota, 1. november:
Nedelja, 2. november:
Ponedeljek, 3. november:
Lestvica:
Najboljši strelci :
11 – Mbappe (Real)
7 – Alvarez (Atletico)
6 – Eyong (Levante)
5 – Vinicius Jr. (Real), Muriqi (Mallorca)
4 – Buchanan (Villareal), Budimir (Osasuna), Cucho Hernandez (Betis), De Frutos (Rayo Vallecano), Iglesias (Celta), Lewandowski (Barcelona), Mayoral (Getafe), Milla (Espanyol), Oyarzabal (Real Sociedad), Romero (Levante), Silva (Elche), Torres (Barcelona)
...