Avtor:
STA

Petek,
31. 10. 2025,
12.45

Osveženo pred

24 minut

Barcelona se po več kot dveh letih vrača na prenovljeni Camp Nou

STA

Camp Nou

Foto: Reuters

Več kot dve leti po začetku prenove stadiona Camp Nou se bo ekipa Barcelone 7. novembra vrnila na svoj stadion na trening, odprt za javnost, je po poročanju francoske tiskovne agencije AFP sporočil katalonski nogometni velikan.

Trening bo služil kot "operativni preizkus" za aktualne španske prvake pred delnim ponovnim odprtjem, ki je bilo že večkrat prestavljeno in naj bi se zgodilo do konca letošnjega leta.

Vstopnina je določena na pet evrov za imetnike sezonskih vstopnic in 10 evrov za širšo javnost, ves izkupiček pa bo namenjen dobrodelnemu projektu "Pulseras Blaugranas", ki podpira duševno zdravje hospitaliziranih otrok in najstnikov, pojasnjujejo v klubu.

Zamude pri prenovi predstavljajo ogromno finančno izgubo za Barcelono, ki za ponovno vzpostavitev stabilnosti potrebuje prihodke, ki jih ustvarja njen stadion.

Barca je ocenila, da bodo stroški obsežne prenove stadiona, ki bo lahko sprejel 105.000 gledalcev, kar je največ v Evropi, stali 1,5 milijarde evrov.

