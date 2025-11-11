Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Nazaj na Siol.net

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtor:
STA

Torek,
11. 11. 2025,
13.11

Osveženo pred

38 minut

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,00

Natisni članek

Natisni članek
FC Barcelona kvalifikacije za evropsko prvenstvo RFEF Španska nogometna reprezentanca Lamine Yamal

Torek, 11. 11. 2025, 13.11

38 minut

RFEF in Barcelona na bojni nogi

Yamal na začudenje španske zveze brez kvalifikacijskih tekem

Avtor:
STA

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,00
Lamine Yamal | Lamine Yamal bo izpustil reprezentančno okno. | Foto Reuters

Lamine Yamal bo izpustil reprezentančno okno.

Foto: Reuters

Zvezdnik Barcelone Lamine Yamal bo moral zaradi zdravljena poškodbe izpustiti tekmi Španije v kvalifikacijah za svetovno prvenstvo, sporočilo za javnost Španske nogometne zveze (RFEF) povzema francoska tiskovna agencija AFP.

Yamal naj bi bil zaradi težav v predelu dimelj že podvržen invazivnemu radiofrekvenčnemu zdravljenju, zaradi česar je bila španska zveza prisiljena umakniti Yamala s seznama selektorja Luisa de la Fuenteja.

Zdravniška služba zveze je že izrazila "začudenje in razburjenje", potem ko je v ponedeljek odkrila, da je 18-letnik isti dan zjutraj prestal "invazivni postopek za zdravljenje bolečin v predelu dimelj".

Yamal bi se moral v ponedeljek pojaviti na zboru reprezentance ob začetku priprav na kvalifikacijski tekmi v soboto proti Gruziji v gosteh in proti Turčiji na domači zelenici čez natanko teden dni.

"Postopek so izvedli brez predhodnega obvestila zdravniškemu osebju reprezentance. Slednje je podrobnosti izvedelo šele iz poročila, ki so ga prejeli v ponedeljek zvečer," je RFEF zapisal v izjavi za javnost.

Sodeč po zapisih zveze bo 18-letni zvezdnik Kataloncev predvidoma okreval sedem do deset dni, zaradi česar bo lahko po reprezentančnem oknu kandidiral za nastop na naslednji tekmi Barcelone proti Athleticu iz Bilbaa (22. 11.).

Španija je v kvalifikacijski skupini E s popolnim izkupičkom štirih zmag na vrhu lestvice tri točke pred Turčijo in bi si lahko v soboto že zagotovila nastop na SP, ki ga bodo prihodnje leto gostile ZDA, Mehika in Kanada.

Lamine Yamal
Sportal Španci zaskrbljeni. Ima čudežni deček Yamal kronične težave?
Camp Nou
Sportal Barcelona se po več kot dveh letih vrača na prenovljeni Camp Nou
Pedri, Barcelona
Sportal Pedri bo manjkal 3 do 4 tedne
FC Barcelona kvalifikacije za evropsko prvenstvo RFEF Španska nogometna reprezentanca Lamine Yamal
VEČ NOVIC
Ne spreglejte
Ena številka

Ena številka

Preizkusite storitev Ena številka, ki vam omogoča, da povežete do 3 naprave, ki se vse predstavljajo z isto telefonsko številko.
Paketi Naj po nižji ceni

Paketi Naj po nižji ceni

Povezujte se z bližnjimi s paketom Naj – naročnino paketa Naj B ali Naj C vam znižamo za 3 €. Če imate tudi paket NEO, pa si mobilni paket zagotovite za samo 9,99 € na mesec.
Zaščita pred spletnimi nevarnostmi

Zaščita pred spletnimi nevarnostmi

Poskrbite za celovito zaščito domačega omrežja in svojih mobilnih naprav – izberite storitev Varen splet.