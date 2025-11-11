Zvezdnik Barcelone Lamine Yamal bo moral zaradi zdravljena poškodbe izpustiti tekmi Španije v kvalifikacijah za svetovno prvenstvo, sporočilo za javnost Španske nogometne zveze (RFEF) povzema francoska tiskovna agencija AFP.

Yamal naj bi bil zaradi težav v predelu dimelj že podvržen invazivnemu radiofrekvenčnemu zdravljenju, zaradi česar je bila španska zveza prisiljena umakniti Yamala s seznama selektorja Luisa de la Fuenteja.

Zdravniška služba zveze je že izrazila "začudenje in razburjenje", potem ko je v ponedeljek odkrila, da je 18-letnik isti dan zjutraj prestal "invazivni postopek za zdravljenje bolečin v predelu dimelj".

Yamal bi se moral v ponedeljek pojaviti na zboru reprezentance ob začetku priprav na kvalifikacijski tekmi v soboto proti Gruziji v gosteh in proti Turčiji na domači zelenici čez natanko teden dni.

"Postopek so izvedli brez predhodnega obvestila zdravniškemu osebju reprezentance. Slednje je podrobnosti izvedelo šele iz poročila, ki so ga prejeli v ponedeljek zvečer," je RFEF zapisal v izjavi za javnost.

Sodeč po zapisih zveze bo 18-letni zvezdnik Kataloncev predvidoma okreval sedem do deset dni, zaradi česar bo lahko po reprezentančnem oknu kandidiral za nastop na naslednji tekmi Barcelone proti Athleticu iz Bilbaa (22. 11.).

Španija je v kvalifikacijski skupini E s popolnim izkupičkom štirih zmag na vrhu lestvice tri točke pred Turčijo in bi si lahko v soboto že zagotovila nastop na SP, ki ga bodo prihodnje leto gostile ZDA, Mehika in Kanada.