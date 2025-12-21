Nove težave za Zormana: Mitja Janc in Jaka Malus odpovedala nastop na EP 2026

Slovenska rokometna reprezentanca se bo v sklepne priprave pred bližnjim evropskim prvenstvom na Danskem, Švedskem in Norveškem podala dodatno oslabljena. Sodelovanje sta morala zaradi poškodb odpovedati Mitja Janc in Jaka Malus, selektor Uroš Zorman pa je naknadno vpoklical Andraža Makuca, je sporočila Rokometna zveza Slovenije (RZS).

Uroš Zorman je pred tremi dnevi razkril seznam vabljenih igralcev na priprave, ki se bodo 1. januarja pričele v Zrečah. Med 22 imeni so manjkali številni rokometaši, ki so sodelovali na zadnjih akcijah izbrane vrste.

Slovenska izbrana vrsta bo tokrat brez nosilcev igre v sredini obrambe, Blaža Blagotinška (Flensburg Handewitt) in Boruta Mačkovška (Pick Szeged). Oba bosta zaradi preobremenjenosti po dogovoru s selektorjem izpustila celinsko tekmovanje med 15. januarjem in 1. februarjem prihodnje leto, obstaja pa možnost, da se po potrebi ekipi pridružita naknadno. Manjkal bo tudi Miha Zarabec (Wisla Plock), ki je že tri tedne izven pogona, poškodovana pa sta tudi Matic Grošelj (Chambery) in Tadej Kljun (LL Grosist Slovan).

Zaradi poškodb odpadla tudi Janc in Malus

Uroš Zorman in Andraž Makuc Foto: Rokometna zveza Slovenije V dneh po poslanem vabilu je postalo jasno, da reprezentanci ne bosta mogla pomagati niti Mitja Janc in Jaka Malus. Prvi, ki igra v vrstah poljskega prvaka iz Plocka, je prestal detajlne preglede, ki so mu prižgali rdečo luč zaradi vnetja pubične kosti, Malus, ki igra v dresu skopskega Vardarja, pa ima poškodovano prednjo stegensko mišico.

Zorman se je zato odločil, da iz širšega seznama dodatno vpokliče Andraža Makuca, srednjega zunanjega rokometaša Celja Pivovarne Laško.

Po reprezentančnem krstnem nastopu na zadnji akciji, ko je Slovenija v Loznici odigrala pripravljalno tekmo proti Srbiji, bo 23-letnik prvič združil moči z dve leti starejšim bratom Domnom, že uveljavljenim reprezentantom.

Ob bratih Makuc bodo na pripravah sodelovali še krilni igralci Tilen Kodrin, Staš Slatinek Jovičič, Tim Cokan, Blaž Janc in Domen Novak, zunanji igralci Janez Guček, Nik Henigman, Tarik Mlivić, Aleks Vlah, Domen Tajnik, Nejc Cehte in Timotej Grmšek, krožni napadalci Lan Grbić, Kristjan Horžen, Matic Suholežnik in Stefan Žabić ter vratarji Jože Baznik, Klemen Ferlin in Miljan Vujović.

Elitna slovenska izbrana vrsta bo v okviru priprav prvo prijateljsko tekmo igrala 6. januarja v prenovljeni dvorani v Trebnjem, kjer se bo pomerila s Kuvajtom. Veliko zahtevnejša preizkusa znanja jo nato čakata na mednarodnem turnirju med 9. in 11. januarjem v Parizu, kjer se bo najprej pomerili z Islandijo, nato pa še s Francijo ali Avstrijo

Po turnirju v francoski prestolnici bo Zorman obelodanil končni seznam potnikov za Oslo. Slovenijo v skupinskem delu med 16. in 20. januarjem najprej čakajo obračuni proti Črni gori, Švici in Ferskim otokom. Najboljši dve izbrani vrsti iz skupine D bosta napredovali v drugi del tekmovanja, ki bo v švedskem Malmöju. Tam ju med 23. in 28. januarjem čakajo po dve najboljši reprezentanci iz skupine E (Švedska, Hrvaška, Nizozemska in Gruzija) in skupine F (Madžarska, Islandija, Poljska in Italija).

Zaključni del celinskega tekmovanja bo med 30. januarjem in 1. februarjem v danskem Herningu, kjer bosta obe polfinalni, obe tekmi za odličja ter za končno peto mesto.

Preberite še: