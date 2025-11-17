Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Nazaj na Siol.net

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtor:
STA

Ponedeljek,
17. 11. 2025,
18.50

Osveženo pred

1 ura, 15 minut

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,00

Natisni članek

Natisni članek
Camp Nou Barcelona

Ponedeljek, 17. 11. 2025, 18.50

1 ura, 15 minut

Camp Nou

Barcelona konec tedna že na na prenovljenem Camp Nouu

Avtor:
STA

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,00
Barcelona, Camp Nou | Prenovljeni Camp Nou še ni povsem nared, sprva bo prejel le sprva zgolj za 45.401 gledalca. | Foto Reuters

Prenovljeni Camp Nou še ni povsem nared, sprva bo prejel le sprva zgolj za 45.401 gledalca.

Foto: Reuters

Nogometaši Barcelone bodo prvo tekmo na prenovljenem Camp Nouu igrali 22. novembra proti Athleticu iz Bilbaa, je klub sporočil na spletni strani. Sloviti stadion so zaradi prenove zaprli po koncu sezone 2022/23, po okoli dveh letih in pol pa bo znova pripravljen za tekme, a sprva zgolj za 45.401 gledalca, so dodali.

Prvi dvoboj bodo odigrali v španskem prvenstvu proti Athleticu Bilbau, nadalje pa pri Barceloni upajo, da bodo lahko na svojem običajnem stadionu igrali tudi tekme lige prvakov, za začetek proti Eintrachtu iz Frankfurta 9. decembra.

Katalonci so na spletni strani zapisali, da so upoštevali vse zahteve Evropske nogometne zveze in tesno sodelujejo z Uefo, a do končne potrditve še ni prišlo.

Barcelona je v zadnjih dveh letih in pol večino domačih tekem odigrala na olimpijskem stadionu na Montjuicu, dve pa v tej sezoni tudi na stadionu mladinske ekipe Johan Cruyff z vsega 6000 sedeži.

Katalonski velikan je vrnitev na Camp Nou načrtoval že pred letom dni, a je serija različnih konstrukcijskih težav ta rok zamaknila na letošnji november.

Ta mesec so poskusno odprli stadion za ogled treninga ekipe, ki se ga je lahko udeležilo 23.000 gledalcev. Kdaj bodo kapaciteto dvignili na pričakovanih 105.000, na spletni strani niso sporočili.

Inter Miami Lionel Messi
Sportal V Barceloni želijo Messija ovekovečiti s kipom
Joan Laporta
Sportal Predsednik Barcelone: Messijeva vrnitev na Camp Nou ni realna
Messi Barcelona
Sportal Messi bi se rad poslovil od Barcelone na prenovljenem Camp Nouu
Camp Nou Barcelona
VEČ NOVIC
Ne spreglejte
Ena številka

Ena številka

Preizkusite storitev Ena številka, ki vam omogoča, da povežete do 3 naprave, ki se vse predstavljajo z isto telefonsko številko.
Paketi Naj po nižji ceni

Paketi Naj po nižji ceni

Povezujte se z bližnjimi s paketom Naj – naročnino paketa Naj B ali Naj C vam znižamo za 3 €. Če imate tudi paket NEO, pa si mobilni paket zagotovite za samo 9,99 € na mesec.
Zaščita pred spletnimi nevarnostmi

Zaščita pred spletnimi nevarnostmi

Poskrbite za celovito zaščito domačega omrežja in svojih mobilnih naprav – izberite storitev Varen splet.