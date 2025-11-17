Nagradna igra: Odpotujte v Milano na ogled Zimskih olimpijskih iger Milano Cortina 2026

V OTP banki so v sodelovanju z Viso za stranke OTP banke pripravili nagradno igro s čudovito nagrado: ogledom zimskih olimpijskih iger v Milanu.

Foto: OTP banka

Do 7. 12. 2025 se z vsakim plačilom s kartico Visa OTP banke nad 25 EUR uvrstite v žreb za nagrado: potovanje v Milano na ogled zimskih olimpijskih iger za dve osebi. Štejejo nakupi doma, v tujini in na spletu*. Z obročnimi plačili in plačili v tujih valutah si možnost za zmago še povečate.

Za sodelovanje z nakupom se prijavite v nagradno igro.

V nagradni igri je možno sodelovati tudi brez nakupa**.

Kaj vključuje nagrada?

Vstopnico za 2 olimpijska dogodka za 2 osebi.

2 nočitvi v hotelu 4**** v Milanu za 2 osebi z vključenim zajtrkom.

Povratni prevoz od letališča/železniške postaje do hotela za 2 osebi.

Milan Metro Card za prevoz za 2 osebi.

Darila v vrednosti 400 USD.

Kako do nagrade?

Oddajte veljavno izpolnjen prijavni obrazec za sodelovanje v nagradni igri. Plačujte s karticami Visa OTP banke – doma, na spletu in v tujini. Z vsakim nakupom nad 25 EUR se uvrstite v žreb za nagrado. Z vsakim nakupom nad 50 EUR, ki ga opravite s kartico Visa z odloženim plačilom OTP banke ter ga razdelite na vsaj dva obroka, se v žreb uvrstite dvakrat. Z nakupom, ki ga opravite v tuji valuti, se v žreb uvrstite trikrat. Več nakupov nad 25 EUR, obročnih nakupov in nakupov v tujih valutah pomeni več možnosti za osvojitev nagrade.

ali Na naslov organizatorja pošljite pismo o tem, zakaj so obročna plačila s kartico VISA OTP banke z odloženim plačilom tako praktična.

VEČ O NAGRADNI IGRI

Kako delujejo obročni nakupi?

Nakupe nad 50 EUR do 10.000 EUR, ki jih v trgovini ali na spletu plačate s kartico Visa z odloženim plačilom, lahko preprosto razdelite na 2 do 24 obrokov. Po opravljenem nakupu prejmete SMS-sporočilo, na katero odgovorite v roku 60 minut in vanj zapišete želeno število obrokov. Če plačila niste razdelili na obroke v 60 minutah od opravljenega nakupa, ga lahko razdelite na obroke tudi pozneje – vse do konca obračunskega obdobja – kar v Bank@Netu ali mBank@Netu.

Pri plačilih na obroke ne plačate nobenih obresti na obroke, ampak le strošek obroka, ki znaša fiksnega 1,70 evra ne glede na višino obroka.

Enostavno do kartice

Kartico lahko naročite v najbližji poslovalnici OTP banke, na vseh rednih poštah v Sloveniji, v spletni banki Bank@Net, mobilni banki mBank@Net ali s klicem na številko 080 17 70.

Lahko pa enostavno oddate svoje kontaktne podatke in počakate na naš klic.



* Iz nagradne igre so izključene naslednje kategorije nakupov: dvigi gotovine v poslovalnicah in na bankomatih, kvazigotovinski nakupi, nakazila, plačila iger na srečo ter video zabavnih iger. Podrobnosti so navedene v Pravilih in pogojih.

** Sodelujoči na naslov organizatorja v času trajanja nagradne igre pošlje pismo. Podrobnosti so navedene v Pravilih in pogojih.

Naročnik oglasnega sporočila je OTP banka.