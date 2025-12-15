Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

N. V.

Ponedeljek,
15. 12. 2025,
12.58

Spektakel na olimpijskih igrah, v Italijo prihaja Mariah Carey

Mariah Carey | Foto Guliverimage

Foto: Guliverimage

Ameriška pop zvezdnica Mariah Carey bo pela na uvodni slovesnosti zimskih olimpijskih iger v Milanu in Cortini 6. februarja. Ena najbolje prodajanih umetnic na svetu je prva mednarodna gostja, ki so jo organizatorji napovedali za slovesnost na milanskem stadionu San Siro.

Prva uradno potrjena glasbena zvezda, ki bo nastopila na odprtju zimskih olimpijskih iger Milano - Cortina, je Mariah Carey. Petkratna dobitnica grammyja, ki je nanizala vrsto uspešnic, med njimi tudi vsako leto aktualno All I Want For Christmas Is You, bo tako 6. februarja med nastopajočimi, ki bodo stopili na oder milanskega stadiona San Siro, da bi odprli 25. zimske olimpijske igre.

Mariah Carey je sicer že večkrat nastopila na velikih ameriških športnih dogodkih, nastop na odprtju olimpijskih iger pa bo zanjo prvi. S tem bo sledila Celine Dion in Lady Gaga, ki sta lani nastopili na odprtju poletnih olimpijskih iger v Parizu.

Mariah Carey, pevka
Trendi Koliko zaradi svojega božičnega megahita zasluži Mariah Carey?
odprtje zimske olimpijske igre 2026 Cortina Milano Mariah Carey Milano Cortina 2026 olimpijske igre 2026
