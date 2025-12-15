Spektakel na olimpijskih igrah, v Italijo prihaja Mariah Carey

Ameriška pop zvezdnica Mariah Carey bo pela na uvodni slovesnosti zimskih olimpijskih iger v Milanu in Cortini 6. februarja. Ena najbolje prodajanih umetnic na svetu je prva mednarodna gostja, ki so jo organizatorji napovedali za slovesnost na milanskem stadionu San Siro.

Prva uradno potrjena glasbena zvezda, ki bo nastopila na odprtju zimskih olimpijskih iger Milano - Cortina, je Mariah Carey. Petkratna dobitnica grammyja, ki je nanizala vrsto uspešnic, med njimi tudi vsako leto aktualno All I Want For Christmas Is You, bo tako 6. februarja med nastopajočimi, ki bodo stopili na oder milanskega stadiona San Siro, da bi odprli 25. zimske olimpijske igre.

Mariah Carey je sicer že večkrat nastopila na velikih ameriških športnih dogodkih, nastop na odprtju olimpijskih iger pa bo zanjo prvi. S tem bo sledila Celine Dion in Lady Gaga, ki sta lani nastopili na odprtju poletnih olimpijskih iger v Parizu.