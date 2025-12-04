Koliko zaradi svojega božičnega megahita zasluži Mariah Carey?

Božična skladba All I Want for Christmas is You, ki jo je Mariah Carey posnela in izdala leta 1994, vsepovsod po svetu velja za veliko uspešnico. Koliko pa pravzaprav še dandanes zaradi pesmi zasluži ameriška pevka?

Z začetkom decembra, ponekod pa še veliko prej, na številnih javnih mestih iz zvočnikov zazveni vsem poznana skladba, v kateri Mariah prepeva, da si "za božič ne želi veliko" in da potrebuje "le eno stvar".

Ikonično božično skladbo je Carey s svojim glasbenim kolegom in producentom Walterjem Afanasieffom napisala in skomponirala v zgolj 15 minutah, vse od njenega izida pred več kot tremi desetletji pa velja za praznično uspešnico.

Natančen zaslužek pevke zaradi megauspešnice ni javno znan

Natančni podatki in zneski, koliko z megauspešnico pravzaprav zasluži ameriška pevska diva, ostajajo poslovna skrivnost, sta pa Forbes in The Economist ocenila, da Mariah Carey za pesem zasluži med 2,3 in 2,8 milijona evrov avtorskih honorarjev letno. Billboard je ocenil, da je samo v koledarskem letu 2022 zaslužila približno tri milijone dolarjev (2,57 milijona evrov) s prenosi in pretakanjem pesmi.

Po poročanju New York Posta je pevka od izida pesmi do leta 2021 skupno zaslužila več kot 60 milijonov dolarjev (51,4 milijona evrov), po podatkih spletne strani Unilad pa Carey samo s pesmijo zasluži kar 316 dolarjev na uro (270 evrov na uro), kar je neverjeten podatek, glede na to, da gre za pesem, ki se predvaja le nekaj več kot mesec dni v letu.

Kako zvezdnica Carey preživlja božič?

Kako pa zvezdnica kova, kot je Mariah Carey, običajno preživlja božič? "Gremo v Aspen, ki je moj najljubši kraj za praznovanje božiča, ker je vedno zasneženo in je eden najboljših krajev," je za The Sun povedala Carey in dodala, da z družino počnejo vse mogoče stvari. "Z otroki in mojo širšo družino se peljemo s sanmi, kuham, pride tudi Božiček. Vem, da se sliši, kot da si izmišljujem, ampak je res – poznam ga osebno, on je moj prijatelj. Imamo žive severne jelene. To je ekstravaganca," je še povedala zvezdnica.

Tovrstrnega uspeha pesmi ni pričakovala

Kot je za Billboard še razkrila Carey, si ni nikoli predstavljala, da bo prav ta pesem med ljudmi požela toliko odobravanja in da jo bodo sprejeli za svojo. Pevka si svetovne popularizacije skladbe ni predstavljala niti v najbolj norih sanjah. "Kako bi lahko vedela? Bilo je tako zgodaj v moji karieri in večina mladih glasbenikov takrat na začetku svoje kariere ni zares ustvarjala božične glasbe," je še dejala.

