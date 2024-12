Pred 30 leti je pevka Mariah Carey izdala svojo največjo uspešnico, božično klasiko All I Want for Christmas Is You, ki je stalnica v predbožičnem in tudi božičnem času. Pesem, ki še danes podira številne rekorde in so jo nekateri označili za "najuspešnejšo božično pesem vseh časov", se zadnja leta v božičnem obdobju vsakokrat znova znajde na vrhu lestvic. Kakšne pa so skrivnosti njenega dolgotrajnega uspeha in koliko naj bi Carey s skladbo zaslužila?

Danes 55-letna pevka Mariah Carey, ki je pesem izdala leta 1994 na svojem četrtem studijskem albumu in prvem prazničnem albumu Merry Christmas, je sprva dosegla precej skromne uspehe. Zavihtela se je do drugega mesta na britanski lestvici singlov in do 12. mesta v ZDA. Ekipa je oklevala, preden se je lotila ustvarjanja prazničnega albuma, saj je bilo izdajanje božičnih albumov značilno za umetnike z usihajočimi karierami.

A odločitev je padla in sredi leta je Carey okrasila svoje stanovanje v prazničnem vzdušju, da bi se bolj poistovetila z duhom božične pesmi. Zanimivo je, da je uspešnico Carey z Walterjem Afanasieffom napisala in sproducirala v le v 15 minutah. Carey je avtorica besedila in melodije, Afanasieff pa je bil odgovoren za "vso glasbo in akorde" v pesmi.

Kot se je leta 2019 v Amazonovem dokumentarnem filmu svojega kreativnega procesa spominjala Carey, je pesem začela pisati na klavirju v svojem domu, medtem ko naj bi se v ozadju predvajal film It's A Wonderful Life iz leta 1946. Kot je dodala leta 2023 v intervjuju za Good Morning America, je bil njen cilj ustvariti nekaj brezčasnega, kar ne bi bilo videti kot nekaj iz 90. let, pri čemer je navdih črpala z albuma Phila Spectorja iz leta 1963 A Christmas Gift For You. Walter Afanasieff, soavtor in koproducent pesmi, se ustvarjalnega procesa spominja nekoliko drugače, saj je leta 2022 za Deadline povedal, da sta s Carey skupaj napisala pesem poleti 1994 v hiši, ki jo je pevka takrat najemala.

Kaj dela pesem tako veliko uspešnico?

"Pesem preprosto zveni praznično," je za Sky News povedal Gary Trust, generalni direktor za lestvice in podatkovne operacije pri Billboardu. "Je mešanica klasičnega Motowna z novejšo produkcijo, ki je še vedno sveža. Je mešanica poznanega, a posodobljenega in to je vedno dober recept za hit." Kot je še dodal Trust, se lahko zaradi koncepta pesmi, ki govori o hrepenenju in ljubezni, z njo še bolj poistovetimo.

Glasbeni novinar Billy Sloan je poudaril, da je retro nostalgija skladbe gonilna sila njenega trajnega uspeha. "Angelski zbor, ki podpira Mariah, žvenketajoči zvončki sani in starošolska oblika pesmi – v kombinaciji s Careyjino osupljivo, lahkotno vokalno tehniko – jo takoj naredijo klasiko," je dejal strokovnjak in se strinjal, da je povsem mogoče, da bi bila lahko pesem tudi čez 30 let še vedno številka ena.

Skladba je izjemen uspeh dosegla tudi na glasbenih lestvicah. Na Billboardovi lestvici je praznična pesem številka ena vseh časov, 16 tednov je bila na vrhu lestvice Hot 100 – dlje kot katerakoli druga praznična pesem – in kar 62 od 70 tednov na prvem mestu lestvice Holiday 100.

Kot je prepričan strokovnjak Fall, je Carey tako močno povezana z božičem, da jo bo pesem preživela. "Tudi po njeni smrti se je bomo spominjali kot pevke božične himne," je dejal.

Pri ohranjanju pomembnosti pesmi pa so Carey pomagale njene pametne marketinške strategije, so prepričani številni strokovnjaki, k temu pa so prispevale tudi posodobljene različice pesmi, vključno z letošnjo izdajo ob 30. obletnici, in licenciranje za njeno uporabo v filmih ter celo lansiranje lastne linije božičnih okraskov, s čimer je Carey zagotovila trajno zapuščino veleuspešnice.

Pesem, ki se je že šesto leto zapored zavihtela na vrh Billboard Hot 100, je presegla dve milijardi predvajanj na Spotifyju in dosegla 16-kratno platinasto naklado – prodala je več kot 16 milijonov enot, je poročalo Združenje ameriške glasbene industrije (RIAA).

Natančen zasklužek Mariah Carey s skladbo All I Want for Christmas is You je težko oceniti. Foto: Guliverimage

Koliko je "kraljica božiča" zaslužila s skladbo?

Kot kažejo Billboardove ocene prihodkov, je Carey samo leta 2022 zaslužila od 2,7 do 3,3 milijona dolarjev (2,59 do 3,16 milijona evrov) iz naslova tantiem (s prenosi pesmi in pretočnimi platformami). Ta ocena ne vključuje drugih potencialno donosnih tokov prihodkov, kot so božične televizijske oddaje, je poročala cnbc. A natančno vsoto je težko oceniti predvsem zato, ker pogodbene podrobnosti med Carey, njeno glasbeno založbo in založniki pesmi niso javne, so še dodali strokovnjaki.

Da je skladba pravi "stroj za denar", se strinja tudi George Howard, profesor na Berklee College of Music in nekdanji predsednik neodvisne založbe Rykodisc. "To je pravi fenomen," je dejal Howard, ki se ukvarja tudi s svetovanjem pri vrednotenju glasbenih avtorskih pravic. Sam ocenjuje, da prvi na lestvici zasluži od dva do štiri milijone dolarjev letnega bruto prihodka.

Koliko denarja je skladba prinesla v 30 letih?

Podobno ocenjujejo tudi pri Manatt, Phelps & Phillips, kjer so specializirani za zakonodajo glasbene industrije. Menijo, da uspešnica ustvari 3,4 milijona dolarjev (3,26 milijona evrov) na leto. V svojem 30-letnem obstoju naj bi tako skladba zaslužila približno 103 milijone dolarjev (98,77 milijona evrov), še ocenjuje odvetniška pisarna. Te ocene vključujejo tudi globalne pretočne in nepretočne vire prihodkov.

Foto: Guliverimage

Skladba je darilo, ki bo "dajalo še leta"

Strokovnjaki so si enotni, da je skladba veliko darilo, ki bo svojo vrednost ohranilo in dajalo še v naslednjih desetletjih. Avtorske pravice za dela, ki so bila objavljena po 1. januarju 1978, na splošno ostanejo nedotaknjene za časa avtorjevega življenja in še 70 let po avtorjevi smrti, je še povedala Natasha Chee iz odvetniške družbe Donahue Fitzgerald. V primeru skupnega dela z dvema ali več avtorji, kot je tudi v primeru skladbe All I Want for Christmas Is You, pa velja pravilo za zadnjega živečega avtorja.

Kot še ocenjuje Chee, bo Carey še desetletja zbirala avtorske honorarje, dokler pesem na koncu ne bo postala javna last. Skladba naj bi se tako po oceni pridružila vrsti božičnih klasik, kot sta Jingle Bells in We Wish You a Merry Christmas, ki ju je na splošno mogoče prosto deliti in prilagajati.

